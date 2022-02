Unermüdlich auf Rügen im Einsatz: Beifall für die Putbusser Feuerwehr

Putbus

Großer Beifall von den Putbusser Stadtvertretern: So etwas erleben Besucher nicht allzu häufig, wenn sie zur Sitzung kommen. Wehrführer Sebastian Götte saß gerührt am Rande des Saals, als er erfuhr, dass dieses Klatschen ihm und seinen Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr galt. Normalerweise werden Danksagungen dieser Art unter dem Punkt „Sonstiges“ ausgesprochen. Stadtvertreter Dr. Horst Korn (parteilos) reichte das nicht aus. Er formulierte einen gesonderten Tagesordnungspunkt für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und ließ die Anwesenden wissen, wie sehr er ihre Arbeit schätzt.

„Wir können stolz darauf sein, dass wir eine so gute und funktionierende Feuerwehr haben. Aber meistens merkt man es gar nicht, was sie so alles leisten“, so der Stadtvertreter. Wir würden in einer sehr gut organisierten Gesellschaft leben. „Man knipst das Licht an, und schon leuchtet es. Man dreht den Wasserhahn auf, dann fließt das Wasser. Man merkt es erst, wenn es mal nicht funktioniert, was das eigentlich wert ist“, sagt er.

Hunderte Bäume wurden entwurzelt



Genau so sieht er auch die Feuerwehr, die bei Tag und Nacht da ist. Und immer in Bereitschaft, um zu helfen, wenn die Bürgerinnen und Bürger in Not sind. Er sprach dabei an, wie sehr sie in den vergangenen Wochen gefordert waren, als gleich drei größere Stürme über den Norden von MV zogen.

Diese hatten auf den beiden Inseln Rügen und Hiddensee für zahlreiche Schäden gesorgt, Hunderte Bäume wurden entwurzelt und Windgeschwindigkeiten von 172 Kilometern pro Stunde registriert. Die stärkste Böe, die auf Hiddensee jemals gemessen wurde, brachte es im Dezember 1999 auf 178 km/h. Auch im Putbusser Stadtgebiet knickten Bäume um und blockierten die Straßen.

55 Einsätze im Jahr 2022

Die aktuellen Zahlen: Bis jetzt wurden sie zu 55 Einsätzen gerufen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 60. „Das machen die Leute in ihrer Freizeit. Häufig wenn der Sturm in der Nacht kommt, nämlich dann, wenn alle anderen zu Hause sind, im Bett liegen und schlafen. Dann sind sie unterwegs, um die Straßen freizumachen, damit man am nächsten Tag wieder zur Arbeit fahren kann“, sagt Horst Korn. Er nahm dafür ein Beispiel einer Einsatznacht im Januar. Dieser dauerte bis in den späten Nachmittag des Folgetages. Am Ende waren 20 Feuerwehrleute für jeweils 20 Stunden im Einsatz.

Unter anderem waren sie in Güstelitz unterwegs. Hier stürzten gleich zwei Bäume auf die Straße. Weiterhin blockierte ein Baum die Landesstraße 29 zwischen Klein und Groß Stresow. „Der letzte Einsatz war vor dem Bahnübergang in Pastitz auf der Landesstraße 301. Hier mussten wir einen Baum komplett abnehmen. Dieser drohte umzustürzen. Er hatte schon Schieflage und ragte bereits in den Straßenbereich rein“, sagte Wehrführer Sebastian Götte.

Leichtbauhalle kann gebaut werden

Wie sehr Putbus von den Stürmen betroffen war, berichtete Mario Hausmann, der 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin. „Alleine im Putbusser Schlosspark sind 27 Bäume betroffen. Teilweise konnten sie durch den Bauhof aufgearbeitet und beräumt werden“, sagt er. In einigen Fällen ist mehr Arbeit eingeplant. Putbus bemüht sich derzeit um Baumpflegefirmen, die retten sollen, was noch zu retten ist. Hinzu kommen die zahlreichen Schäden durch Straßenbäume, die mitunter für Beschädigungen sorgten.

Er konnte noch Neuigkeiten zur geplanten Leichtbauhalle für die Feuerwehr verkünden. Diese Halle soll gebaut werden, damit die historische Feuerwehrtechnik untergebracht werden kann. „Die Förderzusagen für diese Leichtbauhalle sind komplett. Die Auftragsvergabe für die Rohbauarbeiten und für den Hallenbau sind erfolgt“, so Mario Hausmann. Im Vorfeld hatten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr für die Baufeldfreimachung gesorgt.

