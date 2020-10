Stralsund

Seit Beginn des Monats hat die Polizeiinspektion Stralsund für den Bereich des Landkreises Vorpommern-Rügen insgesamt 204 Verkehrsunfälle mit Wildbeteiligung registriert. Im vergangenen Jahr ereigneten sich zur gleichen Zeit zehn Verkehrsunfälle mehr. Allein in dieser Woche kam es bereits zu 29 Zusammenstößen mit Tieren. Erst kürzlich wurden bei einem Unfall in der Nähe von Parow bei Stralsund zwei Menschen verletzt. Wie eine Sprecherin der Inspektion erklärte, wurde im Letzten Jahr in dem Vergleichszeitraum ein Mensch leicht verletzt. In den meisten Fällen kommt es zu Kollisionen mit Rehwild (142), gefolgt von Schwarzwild (36) und Damwild (11).

Hohe Gefahr im Herbst

Die oben genannten Zahlen würden zeigen, dass die Unfallgefahr durch Wildwechsel im Herbst besonders hoch ist. Die Unfälle ereigneten sich zumeist in den Morgenstunden zwischen fünf und sieben Uhr und zum Abend mit Einsetzen der Dämmerung. Schlechte Sichtverhältnisse durch Nebel oder Regen erhöhten das Risiko zusätzlich.

Anzeige

Geschwindigkeit anpassen

Insofern rät die Polizei in der dunklen Jahreszeit insbesondere auf Straßen mit dem Gefahrenzeichen „Wildwechsel“ sehr aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Es gelte die Regel: Ein Tier kommt selten allein. Die Polizei empfiehlt, vorausschauend zu fahren. Wenn Wildtiere auftauchen, sollte vorsichtig abgebremst und abgeblendet werden. Unkontrollierte Lenk- bzw. Ausweichbewegungen sollten angesichts eines Tieres auf der Fahrbahn vermieden werden.

Eine Kollision mit einem Baum oder dem Gegenverkehr könnte ansonsten die Folge sein. Sollte es zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, gilt es in erster Linie, die Unfallstelle abzusichern, sich gegebenenfalls um Verletzte zu kümmern und die Polizei zu verständigen.

Tier mitnehmen, ist verboten

Auch wenn das Tier nach dem Zusammenstoß weggelaufen ist und auf den ersten Blick kein Schaden am Fahrzeug entstanden ist, ist die Polizei zu informieren. In diesen Fällen benachrichtigen die Beamten den zuständigen Jäger, der sich dann um das möglicherweise verletzte Tier kümmert. Ebenso gilt, dass ein angefahrenes oder totes Tier auf keinen Fall mitgenommen werden darf. Die Mitnahme würde strafrechtlich verfolgt werden.

Von OZ