Altenkirchen

Bei einem Verkehrsunfall in Altenkirchen auf der Insel Rügen ist am 21. Oktober ein 69-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er gegen 14.30 Uhr mit seinem Mofa auf der Neuen Straße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 30 nach links abbiegen.

Vorfahrt nicht beachtet

Dabei übersah der Rüganer offenbar die vorfahrtsberechtigte 36-Jährige in ihrem Pkw Opel. Durch den Zusammenstoß stürzte der 69-Jährige und verletzte sich leicht. Die aus Leipzig stammende Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Von OZ