Altefähr

Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Auto auf der B96 auf Rügen nahe Altefähr sind am Samstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 57-jährige Fahrer des Autos wollte an einer Stelle, an der die zweispurige B96 wieder einspurig wird, von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe er den in die gleiche Richtung fahrenden Transporter nicht beachtet und sei mit ihm zusammengestoßen.

Sein Auto habe sich danach überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Der 57-Jährige und seine 60-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurden laut Polizei schwer verletzt. Der Fahrer des Transporters kam demnach mit dem Schrecken davon.

Von dpa