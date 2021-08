Samtens

Eine Person ist am Montagabend bei einem Unfall mit einem Wohnmobil in Samtens auf Rügen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 73 Jahre alte Pkw-Fahrerin gegen 22.20 Uhr den Wohnwagen einer Berlinerin, als sie aus Richtung Garz kommend und in Richtung Gingst weiterfahren wollte. Die 64 Jahre alte Fahrerin des Wohnmobils kam aus Richtung Bergen und war in Richtung Stralsund unterwegs. An der Kreuzung der Landesstraßen 30 und 296 stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Beide Fahrerinnen erlitten bei dem Unfall einen Schock. Der Beifahrer der 73-jährigen Rüganerin zog sich zudem Schürfwunden an den Armen zu und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 13 000 Euro. Das Wohnmobil und der Pkw mussten abgeschleppt werden.

Von OZ/rb