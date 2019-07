Rügen

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Gademow auf der Insel Rügen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 9.50 Uhr. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr das neunjährige Mädchen mit dem Fahrrad von einer Wendeschleife einer Bushaltestelle auf die Hauptstraße. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst und stürzte. „Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu“, sagte ein Polizeisprecher.

Rettungskräfte brachten das Kind ins Bergener Krankenhaus. Der 76-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

RND