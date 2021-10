Auf der Umleitungsstrecke nach Rügen – auf der neuen Rügenbrücke wird gebaut – ist es am Montag kurz vor zehn Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos kollidierten, es gibt mehrere Verletzte, so die erste Meldung der Polizei. Es kam zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen. Um die aufzulösen, wurden die Bauarbeiten auf der großen Brücke unterbrochen.