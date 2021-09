Stralsund/Kramerhof

Eine 24-jährige Motorradfahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Gemeinde Kramerhof nahe Stralsund schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr die Motorradfahrerin gegen 15.45 Uhr die Kreisstraße elf in Richtung Landesstraße 213, als in einiger Entfernung vor dem Motorrad ein Auto zum Überholen ausscherte.

Als der Überholvorgang fast beendet war, bremste die 24-Jährige vermutlich ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Sturz zog eine etwa zweihundert Meter lange Schlitterspur des Motorrads auf der Straße nach sich. Die Frau wurde zur Behandlung und Untersuchung mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Unfallursache und schätzt den Sachschaden auf 3000 Euro.

Von OZ