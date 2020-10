Bergen

Bei einem Unfall in Bergen auf Rügen, an dem zwei Radfahrer beteiligt waren, wurde eine 50-jährige Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem zweiten Beteiligten und auch nach dem Fahrrad der verletzten Frau.

Polizei wurde zunächst nicht informiert

Wie die Polizei am Montag informierte, hatte sich der Unfall bereits am 29. September gegen 18 Uhr in der Unterführung der Ringstraße ereignet. Dort kamen sich die Frau und der nun gesuchte Radfahrer in die Quere. Die 50-Jährige musste stark bremsen und stürzte daraufhin. Bei dem Sturz zog sie sich so schwere Verletzungen, unter anderem im Gesicht, zu, dass sie per Rettungswagen in das Krankenhaus in Bergen gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste.

Der andere beteiligte Radfahrer, dem nichts zustieß, versprach der Frau indes, ihr Fahrrad zu ihrer Wohnanschrift zu bringen. Am Freitag aber, die Frau war wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, war ihr Fahrrad noch immer nicht wieder aufgetaucht. Daraufhin wandte sie sich an die Polizei, die am Unfalltag nicht informiert worden war.

Wer kennt den Unfallbeteiligten?

Bei dem Unfallbeteiligten soll es sich nach Angaben der Frau um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehandelt haben. Das Fahrrad der Frau war ein schwarzes Mountainbike der Marke Merida.

Wer den Unfall beobachtet hat, Angaben zu dem beteiligten Radfahrer und/oder dem Verbleib des Rades der Frau machen kann, wendet sich an das Polizeihauptrevier Bergen in der Wasserstraße (Tel. 03838 / 8100).

Von Anja Krüger