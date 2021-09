Unfallflucht auf Rügen: BMW-Fahrer fährt Frau in Baustelle an

Bergen

In der Gingster Chaussee in Bergen kam es am Freitag gegen 11.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Sie wurde von einem BMW auf der Straße angefahren. Die Frau wurde laut Polizei leicht am Unterschenkel verletzt. Der Fahrer begann Fahrerflucht.

Zu diesem Zeitpunkt hätte sich der BMW-Fahrer in diesem abgesperrten Bereich gar nicht aufhalten dürfen. Knapp eine halbe Stunde vor der offiziellen Baustellenöffnung in der Gingster Chaussee herrschte noch einmal Hochbetrieb. Mitarbeiter der ausführenden Firmen und vom Straßenbauamt sowie Bürgermeisterin und Bauamtsleiter nahmen die Baustelle ab.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Der Mann wurde darauf hingewiesen, dass er sich in einer Baustelle befinde und umkehren soll. „Der BMW-Fahrer hatte diesen Hinweis ignoriert und fuhr los. Dabei fuhr er eine Mitarbeiterin des Straßenbauamtes leicht an, indem er sie touchierte. Dadurch erlitt sie leichte Verletzungen“, sagt Polizeisprecher Mathias Müller. Anschließend setzte er sein Fahrzeug zurück und fuhr weiter in Richtung Bundesstraße 96.

Jetzt wird ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. „Das Kennzeichen ist bekannt. Die Halteranschrift wurde überprüft. Der Halter wurde zunächst nicht angetroffen. Die Überprüfung findet später erneut statt“, sagt der Polizeisprecher.

Von mo