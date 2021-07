Sassnitz

Oval oder eckig – wenn es um den Kurplatz geht, ist das bei den Sassnitzer Stadtvertretern so etwas wie eine Glaubensfrage. Seit vor Jahren erste Pläne zur Sanierung des Areals vor der denkmalgeschützten Kurmuschel auf den Tisch kamen, flammt der Streit darüber wieder und wieder auf. Die im Auftrag der Stadt arbeitende Rahmenplanerin Erika Streubel brachte einst die Idee zu Papier, den rechteckigen Platz in Ellipsenform umzugestalten. Dem Plan wurde mal zugestimmt, dann wurde er wieder verworfen, dann wieder beschlossen und wieder für schlecht befunden. Zuletzt hat sich die Stadt mit dem Ellipsen-Modell um Fördermittel beworben. Doch die Stadtvertreter sind schon wieder umgeschwenkt. Auf ihrer letzten außerordentlichen Sitzung beauftragte die Mehrheit von ihnen die Stadtverwaltung, sich mit der Wüstenrot-Stiftung in Verbindung zu setzen. Bürgermeister Frank Kracht und seine Kollegen sollen in Erfahrung bringen, ob die Stiftung Geld für die Sanierung bereitstellen würde.

Materialknappheit oder Geschmackssache?

Praktisch bedeutet das eine Abkehr von den jetzigen Plänen. Das haben die Initiatoren, die Fraktionen der SPD und der Alternativen Freien Wähler (AFW), auch in die Begründung ihres Antrags geschrieben. Die Kontaktaufnahme solle auch „dazu dienen, den Fokus auf die ursprüngliche Struktur des Platzes zu richten“, heißt es dort. „Ursprünglich“ heißt, in der jetzigen, rechteckigen Form. So hatten ihn der berühmte Binzer Schalenbaumeister Ulrich Müther und sein Kollektiv in den 80-er Jahren entworfen und gebaut. Allerdings gab es auch einen anderen Entwurf für einen ovalen Platz. Warum letztlich das Rechteck gebaut wurde, dazu gibt es verschiedene Erklärungen. Die einen schieben es auf einen Materialmangel (das Oval hätte mehr Baumaterial verbraucht), andere vermuten, dass Müther und seine Kollegen bewusst einen Gegensatz zu den weichen Linien der Beton-Muschel schaffen wollten. Die Rahmen-Planerin Erika Streubel war von dem nicht realisierten Entwurf jedenfalls fasziniert und sicher, dass die Erbauer der Muschel mit dem Platz die Linien des Bauwerks aufnehmen wollten.

Angebot der Stiftung seinerzeit ausgeschlagen

Ob mal ein Oval geplant war oder nicht – für Philip Kurz, den Geschäftsführer der Wüstenrot-Stiftung, spielt das keine Rolle. Die Stiftung sehe sich dem Denkmalschutz verpflichtet, und dessen Aufgabe sei es nun mal nicht, die Pläne umzusetzen, die nicht realisiert wurden. „Man muss die Dinge, die sanierungsbedürftig sind, so wieder herstellen, wie man sie vorfindet.“ Kurz und seine Kollegen hatten deshalb seinerzeit für die Sanierung des Kurplatzes in der bekannten Form einschließlich der Pergola plädiert. Alles andere wäre ein Neubau und würde die Umgebung des Denkmals zerstören, sagte er sinngemäß vor drei Jahren. Damals hatte die Wüstenrot-Stiftung die Kurmuschel denkmalgerecht saniert. In dem Zug bot sie der Stadt an, den Platz, also das Umfeld des Denkmals, gleich mit herzurichten – das Rechteck, wohlgemerkt. Das Angebot hatten die Sassnitzer seinerzeit ausgeschlagen. Jetzt hoffen sie auf ein neues.

Platz steht nicht unter Denkmalschutz

Dass das kommt, ist derzeit unwahrscheinlich. Man plane kein neues Projekt in Sassnitz, heißt es auf OZ-Anfrage bei der Wüstenrot-Stiftung. Der Kurplatz wäre seinerzeit im Zusammenhang mit der Kurmuschel ein stimmiges Vorhaben gewesen. Doch der Platz allein hat baugeschichtlich einen weit geringeren Wert. Er steht im Gegensatz zur Kurmuschel auch nicht unter Denkmalschutz. Ohnehin warnten vor allem Stadtvertreter der Linken vor einem Schwenk zu diesem Zeitpunkt. Sie beriefen sich auf den Leiter der Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung. Leon Kräusche hatte in einer der vorangegangenen Sitzungen darüber gesprochen, dass man mit dem Landesförderinstitut in engem Kontakt sei und dieses eine 90-prozentige Förderung des Kurplatz-Umbaus in Aussicht gestellt habe. „Wenn wir diesen Beschluss aufheben, dauert es Jahre, bis der Kurplatz fertig ist“, prophezeite Norbert Schult.

Veranstaltungsplatz mit Tradition Wo sich heute die Kurmuschel und der Kurplatz befinden, trafen sich die Sassnitzer schon vor Jahrzehnten. Einst stand dort eine Musikhalle, die 1983 abgerissen wurde. Für den Neubau konnten die Sassnitzer Ulrich Müther und sein Kollektiv gewinnen. Der Binzer Ingenieur war für seine Betonschalen bekannt. Aus seiner Feder stammen unter anderem der Teepott in Warnemünde oder der UFO-förmige Rettungsturm am Binzer Strand. 1988 wurde die Kurmuschel in Sassnitz eingeweiht. Seit 2015 steht der Bau unter Denkmalschutz. Vor etwa drei Jahren hat ihn die Wüstenrot-Stiftung für 300000 Euro sanieren lassen.

Ohnehin zieht sich die Debatte seit Jahren hin. Die Schuld an den Verzögerungen läge hauptsächlich bei den Stadvertretern selbst, die immer wieder für neue Diskussionen sorgten, so die Abgeordnete Svea Lehmann. Bis ins letzte Detail, bis zur Form der Lampen und Papierkörbe, hatten die Politiker über die Gestaltung gesprochen, um dann doch immer wieder neue Forderungen zu stellen. Die jetzt aktuellen Pläne, die beim Fördermittelgeber vorliegen, sehen eine große, ellipsenförmige und gepflasterte Fläche vor. Für die muss der Weg in Richtung Klein Helgoland ein Stückchen in Richtung Stützmauer verlegt werden. Die Reste der Pergola verschwinden gänzlich; hier soll eine Reihe kleinkroniger Bäume gepflanzt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Termine für den Baubeginn wurden schon mehrfach genannt und wieder verschoben. Aktuell wird die Aufstellung der Kosten überarbeitet, weil sich die Baupreise permanent nach oben bewegen. Im Zuge ihres Antrags hatten AFW und SPD ursprünglich dafür plädiert, die Planungen für den Kurplatz und damit auch das Verfahren zur Beantragung der Fördermittel sofort zu stornieren. „Wenn Wüstenrot dann nein sagt, haben wir gar kein Geld dafür“, zeigte Svea Lehmann die Konesequenz auf. Jetzt haben sich die Stadtvertreter darauf verständigt, die Antwort aus dem baden-württembergischen Ludwigsburg erst einmal abzuwarten.

Von Maik Trettin