Ungewisse Zukunft: Was passiert mit den Prachtbauten am Circus in Putbus?

Während allerorten auf der Insel Bebauungspläne aus der Nachwendezeit aus den Schubladen geholt oder neue aufgelegt werden, gestaltet sich die Entwicklung historischer Immobilien in Putbus zögerlich. So musste die Ende vergangenen Jahres erfolgte Versteigerung des Kursaals letztlich wieder zurückgenommen werden. Er wird Mitte März nun erneut versteigert.

Am Deutschen Haus interessierte Investoren sollen sich wegen angeblich bürokratischer Hürden wieder abgewandt haben. Dem Eigentümer der beiden Häuser am Circus Nummer 8 und 9 ging offenbar auf halber Strecke die Luft aus.

Baugenehmigung mehrmals verlängert

Der Reihe nach: Den an der Alleestraße gegenüber dem Wildgehege gelegenen Kursaal hatte vor mehr als zehn Jahren Jürgen Bürck gekauft, der in der Nähe von Mannheim einen „Wirtschafts- und Marketing Service“ betreibt. Er habe seinerzeit Pläne gehabt, ein sogenanntes Daily Spa, eine Wellness-Einrichtung ohne Unterkünfte, zu betreiben. Daraus wurde nichts, und der ehemals stattliche Bau ist seither dem Verfall preisgegeben. Mindestens zweimal hatte die Stadt Putbus die Baugenehmigung verlängert, ohne dass Bürck aktiv geworden wäre.

„Was hat sich denn in Putbus getan?“, fragt Bürck und meint damit, dass er keine Finanzierung bekommen habe, weil Banken nicht an den Standort glaubten. Verkaufen wollte er jedoch auch nicht. „Wir haben immer mal Interessenten an Herrn Bürck vermittelt, die Parteien wurden sich aber jeweils nicht einig“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos).

Die Stadt habe eine weitere Verlängerung der Baugenehmigung daher eher kritisch gesehen. Der Landkreis habe aber dennoch eine Baugenehmigung für elf Wohneinheiten für die gut 1000 Quadratmeter Wohnfläche erteilt.

Mindestgebot für Kursaal : 280 000 Euro

Vor diesem Hintergrund entschloss sich Bürck im vergangenen Jahr, den Kursaal durch das Berliner Auktionshaus Karhausen versteigern zu lassen. „Die Auktion Ende vergangenen Jahres musste der Ersteigerer jedoch aus persönlichen Gründen rückabwickeln lassen“, teilt Auktionator Matthias Knake mit. Zur Frühjahrsauktion am 13. März kommt der einst repräsentative Gebäudekomplex daher erneut zum Mindestgebot von 280 000 Euro unter den Hammer.

Der Kursaal wird erneut versteigert. Quelle: Uwe Driest

Lediglich die Fassade des Kursaals steht noch unter Denkmalschutz. „Durch den langjährigen Leerstand weist das Innere starke Feuchtigkeitsschäden, Deckendurchbrüche und Mauerwerksschäden auf. Die Haustechnik ist zerstört und nicht mehr nutzbar. Insgesamt ist der Zustand stark sanierungsbedürftig“, heißt es in der Ausschreibung.

Zum Objekt gehören zudem auch etwa 5000 Quadratmeter der stark verwilderten Parkanlage. „Die vom Eigentümer erstellte Planung inklusive Baugenehmigung ist Bestandteil des Auktionsobjekts, mit der Realisierung des Projekts kann vom Ersteher somit kurzfristig begonnen werden.“

Deutsches Haus wird beräumt

Im Fall des Deutschen Hauses hätten Investoren den Rückzug angetreten, weil ihnen die Bearbeitung durch die Verwaltung nicht zügig genug erschienen sei, heißt es aus Kreisen der Eigentümer. Danach habe die bestehende Baugenehmigung für ein Hotel gegolten und hätte in die Erlaubnis zum Betrieb eines Pflegeheims geändert werden müssen. Das sei auch in einem Gespräch zwischen Verwaltung und Investoren zugesagt worden.

Statt eines entsprechenden Beschlusses durch die Stadtvertretung sei ihnen jedoch die Aufforderung zugestellt worden, den B-Plan auf eigene Rechnung ändern zu lassen. „Wir hatten die Eigentümer aufgefordert, weitere Unterlagen nachzureichen. Das taten sie nicht, und so ist es nicht zur Vorlage in Bauausschuss und Stadtvertretung gekommen“, bestätigt die Bürgermeisterin. Das soll dem Investor zu unflexibel gewesen sein, weswegen er angekündigt habe, mit dem Bauvolumen von rund zehn Millionen Euro nun in Brandenburg tätig werden zu wollen.

Auf dem Areal des Deutschen Hauses sind Bagger im Einsatz. Quelle: Uwe Driest

Als Hindernis für eine neue Nutzung der Immobilie hatten sich in der Vergangenheit stets die auf dem Grundstück abgestellten Wohncontainer erwiesen. Für deren Verbleib könnte sich nun eine Lösung abzeichnen. Ein Tiefbauunternehmer vom Festland hat sich OZ-Informationen zufolge zur Übernahme der Wohnmodule bereiterklärt. Ein Bagger nahm die Arbeit bereits auf und beräumte die Auffahrt in der Güstelitzer Straße. Die Demontage der Container soll bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Häuser am Circus verfallen

Ein trauriges Bild bieten derzeit auch die Häuser am Circus 8 und 9. Das Dach des Eckhauses ist mit einer eingerissenen Plane abgedeckt, Fenster sind zerbrochen und die Stämme der Rosen vor den Häusern sind von wuchernden Gräsern umschlossen. Dabei wurden einige Wohnungen bereits durch den Münchner Immobilienhändler Hans-Jürgen Kindler verkauft. „Ich hatte die Fertigstellung meiner Wohnung bereits zu Ende 2018 erwartet“, sagt Käufer Georg Kliewer aus Überlingen am Bodensee.

Kindler habe jedoch sämtliche Fristen verstreichen lassen, weswegen nun Rechtsanwälte mit der Angelegenheit befasst seien. Kindler seien offenbar die Gelder ausgegangen, vermuten Käufer und hoffen, dass sich ein neuer Investor findet, falls die Insolvenz drohe. „Es wäre wünschenswert, wenn ein Weg gefunden würde, die alten Häuser an dem denkmalgeschützten Ensemble zu erhalten“, findet auch die Bürgermeisterin.

Kursaal, Deutsches Haus und Circus Der historische Kursaal war um 1889 in Holzbauweise erbaut und 1907 durch einen Brand vollständig zerstört worden. Ein Jahr später ließ die fürstliche Herrschaft einen massiven Neubau des historischen Ausflugs- und Kurlokals an selber Stelle errichten. Der heutige Gebäudekomplex wurde 1908 als Ersatzbau für den Kursaal im Schlosspark von Putbus erbaut. Das Gebäude diente lange Zeit als historisches Ausflugs- und Kurlokal. Das ehemalige Hotel „Deutsches Haus“ am Markt 2 wurde 1825 erbaut und 1898 umgebaut. Das Haus am Circus Nr. 8 wurde 1843 möglicherweise nach Entwürfen des Berliner Architekten Steinmeyer erbaut. Das Haus Nr. 9 wurde sieben Jahre zuvor als Verwaltungsbau der Rübenzuckerfabrik erbaut.

Von Uwe Driest