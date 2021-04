Unglaublich: So geht es dem neun Monate alten Egon von Rügen nach der schweren OP heute

Insel Rügen

Glucksendes Lachen auf der Krabbeldecke: Egon strampelt mit den Beinchen und greift mit einem Ärmchen nach den bunten Figuren vor ihm. Es macht ihm sichtlich Spaß, sich zu bewegen und anzustrengen. Seine Eltern Elisa Martens und Maik Burwitz stehen überglücklich daneben und beobachten ihren Sohn.

Noch vor zwei Monaten hätten sie es nicht für möglich gehalten, dass ihr schwerstbehindertes Kind so eine Entwicklung nehmen wird. Denn Egon wurde in der 35. Schwangerschaftswoche nach einem Notkaiserschnitt mit schwersten Schäden geboren: Er leidet unter einer seltenen angeborenen Erkrankung, bei der eine Gehirnhälfte anormal vergrößert ist. Egon litt an schwersten epileptischen Anfällen.

Von Anfang an haben aber seine Eltern alles getan, um ihrem Sohn ein gutes Leben zu ermöglichen. Nach vielen Krankenhausaufenthalten wurde Egon mit sieben Monaten in Bielefeld operiert. Kurz vor der OP Mitte Februar besuchte die OSTSEE-ZEITUNG die junge Familie, zu der auch die vier Halbgeschwister des Jungen gehören. Damals konnte sich Egon kaum bewegen. Dennoch wirkte er glücklich und die Augen strahlten, wenn seine Eltern sowie die Brüder und die Schwester für ihn sangen und mit ihm kuschelten.

Zwölfstündige Operation

Mutter Elisa (32) berichtete damals, dass die Familie auf den Erfolg der Operation hofft. Wenn alles gut gehe, hatten ihr die Ärzte Hoffnung gemacht, verschwinden die epileptischen Anfälle. Aber sie sprachen auch davon, dass Egons gesunde Körperhälfte möglicherweise komplett gelähmt sein wird. „Nach dem zwölfstündigen Eingriff hat er erst mal tagelang geschlafen. Als er dann munter war, haben mein Mann und ich sofort geschaut – und konnten es gar nicht glauben, als er plötzlich das Beinchen bewegte“, erinnert sich die junge Mutter.

Egon nuckelt jetzt am Daumen

Inzwischen steht zur großen Freude von Egons Familie fest, dass der Junge nicht gelähmt ist. Und: Bis zum heutigen Tag gab es noch keinen Anfall wieder. „Der linke Arm ist noch nicht sein Freund, den kann er noch nicht gut bewegen, aber die Beine und den rechten Arm schon. Er ist ein kleiner Zappelphilipp geworden“, schildert die Mutter. Und: Er hat den Daumen für sich entdeckt, nuckelt an ihm und versucht inzwischen, auch mal mehr als den Daumen in den Mund zu schieben. „Wir sind sehr dankbar für all diese kleinen Entwicklungsschritte, die er dank der Frühförderung macht“, sagt Elisa Martens.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Laute seien jetzt anders: „Man kann gut unterscheiden, ob er fröhlich oder knurrig ist.“ Besonders schön ist es für die Familie zu sehen, wie er Menschen, Gegenstände und Geräusche nun bewusst wahrnimmt. „Vielleicht kann er doch eines Tages laufen und sitzen und sich eigenständig bewegen“, hofft auch Vater Maik. Die Frühförderung, die ihrem Sohn zuteilwerde, bewirke wirklich viel. Zudem hat sich inzwischen auch eine Physiotherapeutin gefunden, die zu ihnen nach Hause kommt. „Damit wird uns die große Last der Fahrerei genommen“, freut sich Elisa.

DRK, Feuerwehr, Volkssolidarität und Nachbarn als Helfer vor Ort

In dieser schweren Zeit haben die Eltern viel Unterstützung für Egon erfahren. Allen voran das DRK. Der Kreisverband Rügen-Stralsund unterstützte die Familie mit Geldern aus einem Hilfsfonds. Weil Egon weitere Hilfe braucht, wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Viele Spenden kamen zusammen, sodass die Familie davon Förderspielzeug und spezielle Möbel für Egon kaufen konnte. Das Spendenkonto bleibt auch jetzt noch ein Weilchen geöffnet.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein großes Dankeschön möchten Egon Eltern auch dem Verein Kinderlachen sagen, die aus Spendengeldern der OZ-Weihnachtsaktion für den Kleinen eine Doppelschaukel und ein passendes Sonnensegel finanzierten. Auch die Freiwillige Feuerwehr Gustow hat als Überraschung für Egon eine große Summe gesammelt. „Hilfe haben wir auch von der Ortsgruppe der Volkssolidarität bekommen und natürlich von vielen Freunden, Nachbarn und Bekannten. Das Gefühl eines solchen Zusammenhalts ist unbeschreiblich schön“, sagen Elisa Martens und Maik Burwitz. Und wie zur Bestätigung gluckst der neun Monate alte Egon besonders laut.

Spendenkonto:

DRK-Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.

Sparkasse Vorpommern

IBAN: DE93 1505 0500 0100 0724 29

Verwendungszweck: DRK-Hilfsfond „Egon“

Von Cornelia Meerkatz