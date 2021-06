Neuenkirchen

Rund 600 Jahre alt ist die Kirche in Neuenkirchen, an der der Zahn der Zeit unaufhörlich nagt. Zumindest der Chorraum, für den bereits Einsturzgefahr bestand, ist seit Herbst 2020 gerettet. Um das gesamte Baudenkmal vor dem Verfall zu schützen, ist aber weitaus mehr vonnöten. Da kam eine kleine Finanzspritze vom Land ganz recht. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) brachte jüngst 165 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes vorbei. Geld, das für die Sanierung dringend benötigt wird.

Insgesamt sind es 231 000 Euro, die im Gotteshaus verbaut werden, darunter Fördermittel des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Marlis Kressner Stiftung, der Stiftung KiBa sowie Spenden und Eigenmittel. „Das Geld kommt zur rechten Zeit“, sagte Pastor Dr. Martin Holz. Er berichtete beim Rundgang, was am Gotteshaus im Argen ist.

Hiobsbotschaft vor drei Jahren

Zu verdanken hatte die Kirchengemeinde die jetzt so dringenden Sanierungsarbeiten dem Diplomingenieur Klaus Grützmann vom Büro Kottke Architekten in Stralsund. Denn er sah sich gründlich im Gotteshaus um. Er überbrachte vor drei Jahren zum Orts- und Kirchenjubiläum von Neuenkirchen die Hiobsbotschaft, dass der bauliche Zustand des Gotteshauses katastrophal ist.

Weitere Fördermittel für das Gotteshaus in Neuenkirchen: Pastor Martin Holz nimmt von Ministerin Katy Hoffmeister den Bescheid entgegen. Auch Landtagsabgeordneter Holger Kliewe verschaffte sich einen Überblick über den Zustand der Kirche. Quelle: Mathias Otto

„An der St.-Maria-Magdalena-Kirche Neuenkirchen besteht eine Notsituation in Bezug auf die Dachstühle von Schiff und Chor, wobei der Schädigungsgrad des Dachstuhles des Chors mit Anbau Sakristei in den gesamten Fußpunktbereichen zu einer Gefährdung der Baukonstruktion insgesamt führt“, hat er es einst zusammengefasst. Dadurch sind Risse im Mauerwerk und in den Gewölben entstanden, die von außen deutlich sichtbar sind. Es bestand Einsturzgefahr. Sein Fazit: Nur eine Erneuerung der Dacheindeckung kann Schlimmeres verhindern.

Permanent Wind und Regen ausgesetzt

Ein Teil am Gebäude ist mittlerweile saniert, jetzt folgt die größte und schwierigste Aufgabe, sagt Architektin Petra Kottke. „Hier muss konstruktiv saniert werden. Es erfolgen wegen der Risse im Bauwerk Maßnahmen mit statischen Ankern“, sagt sie. Das heißt: Am Westgiebel wird durch das Gemäuer gebohrt. Hier kommen die sogenannten Befestigungsanker zum Einsatz, die dort eingebracht werden, um das Dach zu stabilisieren.

Beim Rundgang sind auch Ablagerungen am Gestein sichtbar. Besonders am Westgiebel, der permanent Regen und Sturm ausgesetzt ist. Auffällig ebenfalls, dass Gebüsche oder Bäume aus dem Mauerwerk ragen und hier gut gedeihen können. „Wir werden den Westgiebel von den Algen befreien. Hier wird neu geschlämmt und gekalkt, so wie wir es am Ostgiebel auch gemacht haben“, sagt Petra Kottke. Anschließend erfolgt eine tiefgründige Mauerwerkssanierung am Westgiebel. Im Frühjahr wird mit den Arbeiten begonnen, die rund ein dreiviertel Jahr andauern sollen.

Paten für Fialtürmchen

Für Pastor Martin Holz ist schon jetzt klar, dass das Geld nicht ausreichen wird. Er hob in diesem Zusammenhang die spontane Initiative der Einwohner aus Neuenkirchen hervor, die Fialtürmchen wieder herzustellen. Somit gibt es für viereinhalb von insgesamt sieben Türmchen (jeweils 2000 Euro) bereits Paten. „Schön, dass es Aktionen wie diese gibt, um Geld zu sammeln. Wenn die Arbeiten nun einige tausend Euro überschreiten sollen und wir am Ende bei 237 000 Euro liegen, können wir dieses Geld vorhalten und das Projekt zu Ende bringen“, sagt er.

Diese Seite der Kirche wurde bereits saniert. Quelle: Mathias Otto

Viel mehr dürften die Sanierungsarbeiten aber nicht kosten. „Sonst müssen wir wieder laut werden, wenn es um Förderung geht.“ Denn aus eigener Kraft kann die Kirchengemeinde Neuenkirchen-Rappin, die mit ihren 150 Mitgliedern für die zwei mittelalterliche Kirchen Neuenkirchen und Rappin und das Gemeindehaus Alte Schule Rappin sowie zwei Friedhöfe verantwortlich ist, die Sanierung nicht leisten.

Innenraum muss saniert werden

Bürgermeisterin Sybille Görs ist froh, dass viele Unterstützer für den Erhalt dieser Kirche kämpfen. Sie bezeichnet die St. Maria Magdalena als Wahrzeichen des Ortes Neuenkirchen in vielerlei Hinsicht. Es ist nicht nur das Gebäude, das auch ohne Turm viel Ausstrahlungskraft besitzt. „Wir haben eine aktive Gemeinde. Die Kirche spielt bei ihnen immer eine große Rolle“, sagt sie.

Wenn der zweite Bauabschnitt im nächsten Jahr fertig ist, sind die Arbeiten an der Kirche aber noch nicht abgeschlossen. Im nächsten Bauabschnitt folgt aufgrund einer Veralgung eine Sanierung des Innenraums. „Es muss auch etwas mit der Entwässerung des gesamten Areals passieren. Es darf kein Feuchteeintrag in die Kirche mehr erfolgen und es muss künftig über eine Belüftung nachgedacht werden. Aber das sind Arbeitsschritte, die noch in der Planung sind“, sagt Petra Kottke.

Spendenkonto

Für die Wiederherstellung der Fialtürmchen wird auch weiterhin die Spendensammlung fortgeführt. Die Kirchengemeinde Neuenkirchen-Rappin ist weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Kontoinhaber: Evang. Kirchengemeinde Neuenkirchen-Rappin IBAN: DE 30 5206 0410 4305 4227 44 Verwendungszweck: Kirchenrestaurierung Neuenkirchen/Rügen 2.Bauabschnitt

