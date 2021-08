Bergen

Die vorletzte Etappe meiner Tour durch MV hat mich am Freitag auf die Insel Rügen geführt. Unter anderem in Bergen habe ich Menschen getroffen und sie gefragt: Welche Themen beschäftigen Sie mit Blick auf die bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlen?

Auf dem Markt von Bergen spreche ich Jonas Rahn an. Er erzählt mir, dass er aktuell Kunst in Braunschweig studiere, aber gern an die Uni Greifswald wechseln würde. Von einem Freund, der dort bereits Kunst studiert, habe er viel Gutes gehört. Der 26-Jährige sagt, er wünsche sich eine Alternative zum Kapitalismus. Aus ganz persönlichen Gründen.

„Wie Steuern zahlen funktioniert, weiß ich gar nicht“

„Ich bin in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen und habe dort gelernt, dass sich Arbeit nicht lohnt“, erzählt der Student. „Wenn man früh lernt, dass das, was man sich als Schüler dazu verdient, den Eltern abgezogen wird, treibt das Menschen in die Schwarzarbeit. Etwas anderes als prekäre Beschäftigung habe ich deshalb nie kennengelernt und es tief verinnerlicht. Wie Steuern zahlen funktioniert, weiß ich gar nicht.“

Sieht er dafür konkrete Lösungsansätze? „Ich etwa würde vom bedingungslosen Grundeinkommen profitieren. Es würde die Situation vieler in der Kulturbranche und sehr schlecht bezahlter Menschen verbessern. Aber ob das die endgültige Lösung ist, darin bin ich mir nicht sicher,“ so Jonas Rahn.

Von Juliane Schultz