Unterwegs mit der Polizei: Wie Autofahrer in MV auf neue Bußgelder reagieren

Wismar/Bergen

Mit dem auf einem Dreibein montierten Lasermessgerät hat Polizeiobermeisterin Karina Meerkatz einen 180 Meter entfernten Pkw angepeilt: Geschwindigkeitskontrolle am vergangenen Dienstagmorgen in der Dr.-Unruh-Straße in Wismar.

Es ist eine der 30er Zonen in der Hansestadt. Das rote Display des Messgerätes Traffi Patrol XR zeigt 43 km/h an, wie Polizeihauptmeister Olaf Hentschel bestätigt. Seine Kollegin hebt die Signalkelle und dirigiert den blauen Opel Zafira an den Fahrbahnrand.

Großer Spielplatz liegt direkt an der Straße.

Auf die Fahrerin, die nach dem Stopp eine Mund-Nasen-Maske überstreift, wartet eine herbe Überraschung. Abzüglich des Toleranzwertes von drei km/h bleibt ein Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit von zehn km/h. Ruhig erläutern die Polizeibeamten der Frau die Situation. Sie muss ein Verwarngeld von 30 Euro zahlen. Die Schwerinerin wirkt nachdenklich. Dann zückt sie eine EC-Karte. „Ich habe selbst drei Kinder und hätte besser aufpassen müssen. Es ist eine sensible Stelle.“ Mit der Höhe der Strafe habe sie deshalb kein Problem. Ihr Blick geht hinüber zu einem großen Spielplatz, der hier direkt an der Straße liegt.

„Das hier ist schon heftig“

Wäre sie für einen Tempoverstoß von 11 km/h belangt worden, wären bereits 50 Euro fällig gewesen. Die seit 28. April geltende neue Straßenverkehrsordnung beinhaltet eine Vielzahl höherer Bußgelder und verschärfter Regelungen zu Fahrverboten.

Lesen Sie auch: MV will bei Knallhart-Strafen gegen Raser bleiben

So einsichtig wie die Dame aus der Landeshauptstadt sind viele andere Kraftfahrer an diesem Morgen nicht. Zwar habe sie von den neuen Regelungen gelesen. Doch „das hier ist schon heftig“ erklärt wenig später eine VW-Fahrerin aus dem Landkreis Wismar verärgert. Sie war zehn km/h zu schnell. Die junge Frau muss ebenso wie ein empörter Mercedes-Besitzer aus Wismar, der neun km/h mehr als erlaubt auf dem Tacho hatte, 30 Euro berappen.

Im roten Display des Messgerätes Traffi Patrol XR können die Beamten die genaue Geschwindigkeit der Fahrzeuge ablesen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Fahrphysik lässt sich nicht austricksen

„In dieser 30er Zone wird häufig zu schnell gefahren“, verdeutlicht Polizei-Oberkommissarin Jessica Lerke. Deshalb werde hier häufig kontrolliert, so die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wismar. Die Fahrphysik könnten auch die versiertesten Kraftfahrer nicht überlisten. Doch oft scheinen selbst die Grundlagen der Fahrschulausbildung in Vergessenheit geraten zu sein. Während der Anhalteweg bei Tempo 30 nur 13,3 Meter beträgt, benötigt beispielsweise der Tempo-50-Fahrer schon 27,7 Meter. Letzter hat noch gar nicht gebremst, wenn der andere bereits steht.

Ein Schild kann man schnell übersehen

Dass es vor allem die verschärften Regelungen bei den Fahrverboten in sich haben, darüber sind sich auch die Polizeibeamten im Klaren. Vor allem als Ortsunkundiger läuft man mitunter Gefahr, ein Schild zu übersehen. Wer innerorts 21 km/h zu schnell ist, dem droht sofort auch eine einmonatige Auszeit als Fußgänger. An diesem Tag müssen die ansonsten meist im Grevesmühlener Raum tätigen Beamten, die häufig die Kontrollpunkte wechseln, aber nur einige weitere Verwarngelder aussprechen.

„Rennstrecke“ Richtung Hiddensee

Auf der Insel Rügen dagegen geht es wenig später heftiger zur Sache. Und das nicht nur, weil Sprühregen und ein kräftiger Wind vorherrschen. Die Landesstraße 30 zwischen Samtens und Gingst gilt als „Rennstrecke“ in Richtung Insel Hiddensee. „Hier wird auch mal mit Tempo 130 gerast. Und das trotz des starken Wildwechsels und der vielen unübersichtlichen Abfahrten“, erklärt Jens Hoyer. Der Polizeihauptmeister hat schon viele Verkehrstote auf dem Eiland gesehen. „Auf unserer Insel wird nicht gerade verhalten gefahren“, betont der Rüganer.

Polizeihauptmeister Jens Hoyer stoppt auf der Landesstraße 30 zwischen Samtens und Gingst auf der Insel Rügen bei einer Geschwindigkeitskontrolle ein Fahrzeug. Quelle: Christian Rödel

Auf schmaler Piste sind 80 km/h erlaubt

Hoyer hat einen Laser-Kontrollpunkt an der Abfahrt Dreschvitz-Ausbau eingerichtet. Mit Polizeiobermeisterin Nicole Schmidt und Polizeimeisteranwärter Torben Fort checkt er die mit 80 km/h ausgewiesene, recht schmale Piste. Und das beidseitig. Das auf einem Stativ befestigte Messgerät müssen die Beamten einfach nur um 180 Grad schwenken.

Polizeimeisteranwärter Torben Fort (l.) und Polizeiobermeisterin Nicole Schmidt kontrollieren mit einem Lasermessgerät auf der Landesstraße 30 zwischen Samtens und Gingst die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Quelle: Christian Rödel

Handwerker wollte unbedingt die Fähre erreichen

Nach wenigen Minuten erfasst dieses bis auf eine Entfernung von 500 Metern geeichte Gerät einen blauen Pkw-Transporter. Der Fahrer prescht mit 120 km/h heran. Am Kontrollpunkt ist erst einmal Endstation für den Handwerker, der „unbedingt die Fähre nach Hiddensee noch erreichen wollte“. Stattdessen droht ihm nun ein einmonatiges Fahrverbot. Hinzu kommen 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Leicht geschockt vernimmt er die Botschaft.

Kurz darauf winkt Hoyer einen Van heraus. Dieses Mal kommt der Fahrer, der 92 km/h schnell war, mit einer Ermahnung davon. Bei 26 km/h zu viel wäre auch er Fußgänger für einen Monat geworden, erklärt der Polizist. Standortwechsel. Es wird eine anstrengende Schicht.

„Härtetest“ zu Pfingsten erwartet

Einen ersten „Härtetest“ erwarten die drei Ordnungshüter zum Pfingstfest, wenn nach der Corona-Auszeit auch auf dieser Strecke wieder viele Urlauber unterwegs sind. Ihre Kollegen der Autobahn- und Verkehrspolizei Grimmen haben derweil bereits mit den einheimischen „Bleifüßen“ alle Hände voll zu tun. Allein zwischen 28. April und 14. Mai registrierten diese knapp 900 Geschwindigkeitsverstöße außerhalb der Ortschaften. Einen Schwerpunkt bildete der Zubringer zur A20. Die Folge: mehr als 60 Fahrverbote, rund 300 Buß- und 600 Verwarngelder.

Von Volker Penne