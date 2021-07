Unwetter auf Rügen: Ab wann wird das Technische Hilfswerk aktiv?

Rügen

Um die zahlreichen Opfer des Hochwassers in Rheinland-Pfalz und die Helfer vor Ort zu unterstützen, sind auch viele freiwillige Helfer vom Technischen Hilfswerk (THW) im Einsatz, die vor Ort Straßen freiräumen, Bewohner in Sicherheit bringen oder Gegenden mit Notstrom versorgten. Doch wann treten diese Helfer in Erscheinung, wenn etwa eine Notlage auf der Insel Rügen herrscht? Können sie allein agieren oder werden sie vom Krisenstab als Unterstützung gerufen.

Gerade, was die Nachorderung von Einsatzkräften betrifft, hat sich die Zusammenarbeit mit dem THW bewährt und bietet Vorteile – unkompliziert und schnell über Kreis- und auch Landesgrenzen hinweg. „Sogar bundesweit, wie jetzt beim Einsatz in Südwestdeutschland, kann auf weitere Einheiten zurückgegriffen werden. Auch die Möglichkeit, Einsätze längerfristig anzusetzen, ist eine Stärke des THW. Hier spielt unter anderem die taktische Einheit BR rein. BR bedeutet Bereitstellungsraum und hier können Einsatzkräfte aller Organisationen verpflegt und versorgt werden“, sagt THW-Sprecher Claus Döpper. Es ist Rückzugsraum für die Einsatzkräfte in der Ruhephase, aber auch Werkstatt, um Einsatzfahrzeuge und -gerät zu warten und zu reparieren.

Langjährige Zusammenarbeit

„Das THW wird nur mit Einsatzauftrag der zuständigen Stellen aktiv. Die Einheiten des THW unterstellen sich der jeweils zuständigen Einsatzleitung und arbeiten ihre Aufträge ab. In den jeweiligen Einsatzabschnitten wird die Auftragslösung selbstständig im Team und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen abgearbeitet“, sagt Claus Döpper.

Das THW ist in MV fester Teil im Reigen der Hilfeleistungsorganisationen und das in langjähriger enger Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen wie Feuerwehren oder Sanitätsorganisationen sowie der Landes- und Bundespolizei. Aufgrund der Spezialisierungen der verschiedenen Organisationen und Sicherheitsbehörden könne so gemeinsam eine große Bandbreite abgedeckt werden.

Geräte sind größer dimensioniert

Die einzelnen Einheiten sind so aufgebaut, dass sie die einzelnen Bereiche wie Wasserschaden, Notfall- und Elektroversorgung, Führung/Kommunikation, Logistik sowie Bergung, Sprengung und Wassergefahren abdecken können.

Verfügt das THW über spezielle Kenntnisse und Gerätschaften, die andere Rettungskräfte wie Feuerwehr nicht vorhalten können? Im Grunde genommen haben Feuerwehr und THW ähnliche technische Gerätschaften. In vielen Bereichen sind die des THW jedoch größer dimensioniert. „So hat zum Beispiel die Schmutzwasserpumpe der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen des Ortsverbandes Bergen eine Pumpleistung von bis zu 25 000 Litern pro Minute“, sagt Claus Döpper. Auch die Radlader, Bagger und Frontlader der THW-Fachgruppen Räumen hätten sich laut Sprecher bei vielen Einsätzen gemeinsam mit der Feuerwehr bewährt.

Von Mathias Otto