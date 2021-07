Rügen

Montagvormittag, drei Tage nach den folgenschweren Regenfällen, gehen die Leute wieder vergnügt zum Strand, schlendern über die Promenaden und freuen sich über warme Temperaturen und Sonnenschein. Das Unwetter von Freitag, so scheint es, ist längst vergessen. „Business as usual“, wie der Engländer sagt. Im Hintergrund sind aber die Aufräumarbeiten voll im Gange. Teilweise so unauffällig, dass die Urlauber diese gar nicht mitbekommen.

Besonders schlimm wütete das Unwetter auf der Halbinsel Mönchgut. Hier versackten Straßen und Gehwege, Hänge rutschten ab, Keller liefen voll Wasser. Die Feuerwehren, Mitarbeiter vom Amt Mönchgut-Granitz und Helfer sind seit Sonnabend im Einsatz und beheben die Schäden. Am Montag tagte der Krisenstab, bestehend aus Verwaltung und betroffenen Bürgermeistern, und entschied die weitere Vorgehensweise.

Warnschilder an der Steilküste

Eins der größten Probleme, die hier besprochen wurden, könnten mögliche Schäden an der Steilküste sein. Amtsleiter Arne Fründt gab deshalb schon Freitagnacht eine Warnung für küstennahe Bereiche heraus. Montagfrüh ließen Mitarbeiter des Amtes zusammen mit Rangern des Biosphärenreservates Südost-Rügen Drohnen steigen und nahmen den Küstenbereich aus der Luftperspektive in Augenschein. Das Fazit: „Wir haben momentan einen Riss festgestellt, den wir nun beobachten müssen“, sagt er.

Vermutlich würde es sich dabei um Rinnsale handeln, die durch die große Wasserbildung entstanden sind. Deshalb werden nach wie vor Warnschilder hier und an neuralgischen Punkten der Steilküste stehen. „Aus derzeitiger Sicht ist aber zum Glück kein Bereich so akut, dass er mit Bauzäunen abgesperrt werden muss“, so Arne Fründt.

Eine Straße komplett gesperrt

Ebenso bleiben die Warnungen für betroffene Straßen, Gehwege und Parkplätze bestehen. Denn spätestens beim nächsten größeren Regenschauer könnten sie unterspült werden. Unterspült wurde auch eine Stichstraße in Seedorf auf einer Länge von knapp 300 Metern. Aktuell ist dies die einzige Straße, die aufgrund der Größe des Schadens voll gesperrt bleiben muss.

Zur Galerie In der Nacht zu Sonnabend waren die Feuerwehren permanent im Einsatz. Vor allem die Insel Rügen und dort die Badeorte Sellin, Göhren und Baabe waren stark betroffen von den Regenfällen.

„Ansonsten arbeiten wir Stück für Stück die Prioritätenliste ab. Uns haben zum Beispiel Touristen angerufen, die mit ihren Fahrzeugen nicht mehr aus dem Sonnensteg in Sellin herauskommen. Hier haben wir die Straße verfüllt, sodass sie wieder am öffentlichen Leben teilnehmen können“, sagt der Amtsleiter. Im Ostseebad Göhren rollte in der Strandstraße am Montag ein Bagger, Arbeiter beseitigten die gröbsten Schäden am Gehweg, nachdem hier die Böschung abgerutscht war. Dies hatte der Pächter veranlasst.

Zweckverband spült Leitungen

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) ist auf Mönchgut ab Dienstag gezielt im Einsatz. Mitarbeiter werden die Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle mit einer Kamera abfahren. „Dann wird gleichzeitig das Rohrleitungssystem gespült und erfasst, was noch defekt ist“, so Arne Fründt.

Einige Orte blieben verschont Auf der Halbinsel Mönchgut gab es aber auch Orte, die vom Unwetter verschont blieben. Etwa der Platz in Lobbe, auf dem Familie Renz ihr Zirkuszelt abgestellt hat. „Gefühlt war Regen und Wind in der Nacht zu Sonnabend schon heftig, aber so, dass es auszuhalten war. Weder Tiere, noch Menschen, Zelt oder Materialien haben Schaden genommen“, sagt Julius Renz. Alle abendlichen Vorstellungen können stattfinden. Ebenso erging es den Gästen, die auf dem Campingplatz in Thiessow ihr Zelt aufgeschlagen haben. Durch das Unwetter gab es keine größeren Schäden, berichtet eine Mitarbeiterin.

Gleichzeitig hat das Amt Verbindung nach Schwerin aufgenommen und um Hilfe bei den Ministerien gebeten. Geklärt werden muss jetzt, welche finanziellen Mittel möglich sind, um die größeren Reparaturen wie die Gehweginstandsetzung, etwa in der August-Bebel-Straße in Sellin, anzugehen. Dies habe zwar oberste Priorität, könne aber nicht von heute auf morgen geschehen, wie der Amtsleiter sagt. Zuerst müssen Angebote von Firmen eingeholt und die Bauleistungen ausgeschrieben werden.

Dank an Helfer

Der Landkreis Vorpommern-Rügen drückte indes sein Bedauern für diejenigen aus, die am Wochenende direkt vom Unwetter betroffen waren. „Bedanken möchten wir uns bei der Feuerwehr, den vielen Freiwilligen und den Mitarbeitern vom Amt, die unermüdlich im Einsatz waren“, sagt Vize-Landrätin Carmen Schröter (CDU). Gleicher Dank kam vom Amtsleiter. Er hob zudem die Hilfe des Edeka-Marktes Zwinkmann aus Sellin hervor, der die Helfer in der Nacht mit Lebensmitteln versorgt hatte.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Mathias Otto