Kurz und heftig war ein Unwetter, das am Dienstag im Nordosten der Insel Rügen wütete. Nachdem der Tag schwül begonnen hatte, entlud sich am Nachmittag gegen 14 Uhr ein Gewitter. Der Wind frischte heftig auf, Regenmassen prasselten auf die Erde nieder und lösten sich mit Hagelschauern ab. Am Königsstuhl wurden innerhalb einer Stunde mehr als 36 Millimeter Niederschlag gemessen. „Das ist in etwa die Menge eines durchschnittlichen halben Monats in weniger als 60 Minuten“, kommentiert der Meteorologe Stefan Kreibohm vom Hiddenseer Wetterstudio diese Zahl auf OZ-Nachfrage.

In Sassnitz soll etwa doppelt soviel Regen und Hagel vom Himmel gefallen sein. Bei privaten Messungen im südlichen Teil des Nationalparks Jasmund seien in weniger als einer Stunde mehr als 60 Millimeter zusammengekommen, sagt der Dezernent in der Nationalparkverwaltung, Dr. Ingolf Stodian. Das entspräche nach Auskunft der Hiddenseer Meteorologen der durchschnittlichen Gesamtmenge eines Monats. Andere Regionen wie zum Beispiel Hiddensee oder auch die meisten anderen Gemeinden der Insel Rügen blieben von diesem Unwetter verschont. Im benachbarten Sagard fielen in dem Zeitraum nur 0,9 Millimeter Regen, am Kap Arkona blieb es völlig trocken.

Wasser drang durch geschlossene Rathaus-Fenster

Das wäre so manchem Sassnitzer lieber gewesen als dieser Sturzregen. Sechs Notrufe gingen in dieser Zeit bei der Rettungsleitstelle ein. Die Sassnitzer Feuerwehrleute fuhren von Einsatz zu Einsatz, wie der amtierende Wehrführer Marcel Gau sagte. „Überall das Gleiche: Wir mussten das Wasser wegpumpen.“ Betroffen waren beispielsweise zwei Wohnhäuser an der Schult-Kruse-Straße, die zeitweise unter Wasser standen.

Zur Galerie Starkregen, Sturm und Hagel haben am Dienstag in Sassnitz für zeitweise Überschwemmungen und andere Sachschäden gesorgt.

Auch in das benachbarte Rathaus waren die Wassermassen gedrungen, und zwar nicht nur durch die Lichtschächte in die Keller. Der starke Wind, der während des Unwetters wehte, drückte mit solcher Wucht gegen die Doppelfenster des Altbaus, dass das Regenwasser hineinlief. „Das war aber beherrschbar, wir haben das selbst in den Griff bekommen“, so Bürgermeister Frank Kracht.

Viel gravierender seien die Schäden an der Turnhalle und im Tierpark gewesen. Beide liegen dicht nebeneinander. Im Tierpark stürzte während des Sturms ein Baum auf das neu gestaltete Wildschweingehege. Der Zootierpfleger Christian Gerken entdeckte das Malheur, als er nach dem Unwetter seine Runde drehte.

Ausgebüxt ist keines der Borstentiere. Ganz im Gegenteil: „Die Bache lag in der Hütte und hatte das Gewitter offenbar verschlafen, während der Eber mit den sieben Frischlingen draußen ganz aufgeregt und verstört stand.“ Die Tiere wurden vorübergehend in den unbeschädigten Teil des Geheges gesperrt. Am Mittwochmorgen hatten die Bauarbeiter der Firma SAW den Schaden schon wieder behoben. Dazu gehörte auch, dass sie die neuen Wege wieder weitgehend hergerichtet hatten. Die waren von den Wassermassen tief ausgespült worden. Der neu angelegte Schwanenteich trat über seine künstlichen Ufer. Der Abfluss des Teichs, der Steinbach, konnte diese Niederschlagsmengen nicht in so kurzer Zeit aufnehmen.

Völlig überflutet war die Turnhalle an der Bergstraße. „Das Wasser schoss von den Böschungen herunter und hat sich seinen Weg gesucht – mitten durch den Eingang“, schildert Christian Gerken die Situation, die er hautnah miterlebte. Die Aufenthaltsräume der Tierpark-Mitarbeiter und die Futterküche befinden sich aktuell hier und standen ebenso unter Wasser. Gerken hatte die braune Brühe mit Schrubber und Besen wieder aus der Halle „gefegt“.

Doch ob sie weiter benutzt werden kann, steht in den Sternen. „Wir haben die Halle erst einmal gesperrt“, sagt Bürgermeister Frank Kracht hörbar geknickt. Das Wasser sei vermutlich unter das verschraubte Parkett gelaufen und habe Sand und Schlamm hinterlassen. „Jetzt müssen wir klären, wie wir weiter verfahren.“ Die Sportler, die dort bislang trainierten, gucken erst einmal in die Röhre.

