Sellin

Ostsee-Urlauber aufgepasst: Ab Freitag (4. Juni) öffnet sich Mecklenburg-Vorpommern wieder für Gäste aus allen Regionen Deutschlands. Wer spontan noch eine Unterkunft auf der Insel Rügen am kommenden Wochenende sucht, hat mancherorts Glück. Einige Hotels haben noch Zimmer frei. Während der Sommermonate sehen die Chancen hingegen schon schlechter aus.

Hotel Bernstein in Sellin auf Rügen zur Hälfte ausgebucht

Im Hotel Bernstein in Sellin sind am Wochenende erst knapp über die Hälfte der 72 Zimmer gebucht. Wer also dort noch kurzfristig unterkommen möchte, sollte die Chance nutzen. „Bis September sind dann nur noch vereinzelt Termine frei“, sagt eine Mitarbeiterin am Telefon. Je nach Saison kostet eine Übernachtung im Hotel Bernstein 200 Euro aufwärts. Dafür bietet das Wellnesshotel eine einzigartige Lage am Hochufer des Ostseebades.

Hotel Stranddistel in Göhren hofft auf „spontane Gäste“

Ähnlich sieht es auch im Hotel Stranddistel im Ostseebad Göhren aus. Dort sind am kommenden Woche noch ein Großteil der Zimmer frei: erst 14 der 38 sind gebucht. „Wir hoffen noch auf spontane Gäste und sind zuversichtlich. Täglich gibt es Anrufe“, erzählt eine Mitarbeiterin. Danach steige die Auslastung stetig.

Mitte Juni sei das Hotel dann schon sehr gut, aber nicht völlig ausgebucht. Schwieriger werde es dann im Juli. „Wer da etwas länger bleiben möchte oder einen speziellen Zimmerwunsch hat, ist jetzt schon zu spät.“ Die Preise für eine Übernachtung sind dabei ganz unterschiedlich: Ein Einzelzimmer kostet laut Website aktuell aber ab 58 Euro pro Person.

Sassnitz auf Rügen: Parkhotel del Mar gut belegt

Wer am Wochenende gern im Parkhotel del Mar in Sassnitz unterkommen möchte, sollte sich hingegen beeilen. Ein Großteil der 24 Zimmer ist bereits gebucht. „Etwa drei Viertel sind schon weg“, teilt ein Mitarbeiter mit. Und auch in den Wochen danach werde es knapp: Spätestens während der Sommerferien ist das Hotel fast immer ausgebucht. Die Preise unterscheiden sich stark nach Angebot, wie der Überblick verrät.

Von Pauline Rabe