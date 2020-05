Urlaub nach Vorschrift: Hotels auf Rügen empfangen die ersten Gäste

Rügen

Darauf haben die Hoteliers sehnsüchtig gewartet: Seit Montag dürfen sie endlich wieder Urlauber aus MV empfangen, ab dem 25. Mai dann aus ganz Deutschland. Im Hotel Hanseatic Rügen & Villen sind Montagnachmittag schon die ersten Gäste angereist. Bis dahin seien noch die umfangreichen Schutzstandards für Hotel und Gastronomie umgesetzt worden, wie beispielsweise Abstandsbänder, Plexiglas, Desinfektionsmittel.

Über Pfingsten ist das Vier-Sterne-Superior-Hotel im Ostseebad Göhren fast ausgebucht. Bestehende Buchungen seien noch mit spontanen Buchungen aufgefüllt worden. Allerdings dürfen aufgrund der behördlichen Vorgaben momentan nur 60 Prozent der Bettenkapazitäten angeboten werden.

Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Bereichen

„Insgesamt haben wir 130 Zimmer. Momentan bieten wir nur 87 Zimmer im Haupthaus an“, informiert Marketing-Mitarbeiterin Beatrice Felicki. Im Juni gebe es noch einige Termine, wo das Haus überbucht ist. Das liege hauptsächlich an unbestätigten Gruppenreisen, da das Thema auch vom Gesetzgeber noch nicht ganz geklärt und bundesländerspezifisch sei.

Sicher und gefordert ist indes, dass Hotelgäste während ihres Aufenthalts einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu fremden Personen einhalten und in den öffentlichen Hotelbereichen wie Lobby, Flure und Aufzüge einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Im Hanseatic werde es am Anfang noch Einschränkungen im gastronomischen Angebot und im Wellnessbereich geben. Zurzeit erlaubt der Gesetzgeber nicht, den Gästen den Pool, die Sauna oder den Fitnessraum zur Verfügung zu stellen.

Das Hanseatic-Team ist bis auf Weiteres noch in Kurzarbeit. Am Anfang arbeiten hauptsächlich die Abteilungsleiter zusammen mit den Azubis, die alle Mundschutz und Handschuhe tragen werden.

Weiterer Raum fürs Restaurant

Im Strandhotel zur Promenade von Familie Kurowski im Ostseebad Binz sind schon fast alle, nämlich elf von 13 Mitarbeitern wieder an Bord. Seit Freitag vergangener Woche hat das Restaurant geöffnet, das von Binzern bereits gut besucht worden sei. Am Montag öffnete das Hotel, das 19 Zimmer hat, wieder seine Pforten. Fünf Gäste seien bereits angereist. Bei den Buchungen für die nächste Zeit habe man mit den Anreisen tauschen können, so dass es bisher keine Probleme gab.

Die 40 Restaurantplätze konnten beibehalten werden, da dafür ein weiterer Raum hergerichtet wurde. Für die Hausgäste wird ein sogenanntes Tellerfrühstück angeboten, bei dem vorher bestellt wird, was gegessen werden möchte. „Wir hoffen, dass die Außenplätze noch erweitert werden können“, so Mario Kurowski, Assistent der Geschäftsführung.

Anreisewelle am Montag

Das erste Zimmer hat auch Achim Kreß am Sonnabend wieder vermietet. „Am Montag haben wir dann eine richtige Anreisewelle“, so der Inhaber des Wald-Hotels in Sellin. Dadurch, dass einige potenzielle Urlauber ihre Unterkünfte im Haus storniert hätten, habe es jetzt keine Komplikationen bei den Buchungszusagen gegeben.

Auch in puncto Esseneinnahme ist man in dem Hotel mit 24 Zimmern entspannt. „Wir haben zwei große Räume, in denen die Gäste während ihres gesamten Aufenthaltes an ihrem Tisch frühstücken können und bedient werden. Es gibt für jedes Zimmer einen Tisch im Abstand von 2,50 Metern“, so Kreß.

Hausgäste gehen vor

Am Selliner Hochufer laufen im Hotel Bernstein, das Thomas und San­dra Dorissen führen, die Vorbereitungen für einen Restart des Hauses am 25. Mai auf Hochtouren. Dann wird auch das Restaurant wieder öffnen. „Aufgrund der eingeschränkten Kapazitäten müssen wir dann gucken, ob wir noch Gäste von außerhalb im Restaurant bewirten können. Da gehen unsere Hausgäste natürlich vor“, sagt Sandra Dorissen. Die Tischreservierungen werden bei Anreise abgefragt. Ein Teil der neuen Tische und Stühle wurde erst einmal eingelagert, um die Abstände im Restaurant einhalten zu können.

Leben ist seit Beginn dieser Woche auch schon im Loev Hotel in Binz eingekehrt. „Wir haben heute die ersten Anreisen, aber die erste Woche ist noch verhalten. Ab Montag geht es aber richtig nach oben“, erklärt Viola Kaser, Marketingdirektorin der Vela Hotels AG, zu der das Loev Hotel gehört. Hier habe man bei den Buchungen quasi wieder von Null anfangen müssen, weil fast alle Gäste ihre Quartiere gecancelt hätten. 77 Zimmer gibt es im Haus.

Hoffen auf weitere Lockerungen

Das Restaurant ist bereits seit dem 9. Mai offen, hat aber knapp 40 Prozent weniger Plätze zu bieten. Frühstück werde in zwei Durchgängen angeboten, wobei die Gäste immer wieder am selben Tisch sitzen. Saunen und Pool bleiben auch im Loev Hotel geschlossen, bestimmte Anwendungen wie Massagen können angeboten werden.

Im Juli und August gebe es momentan mehr Buchungen als die Kapazitätsgrenze bei der Bettenauslastung erlaubt. „Wir hoffen auf weitere Lockerungen, sonst müssen wir Gästen absagen“, so Viola Kaser. „60 Prozent sind einfach zu wenig, da können wir nur über der Wasserkante atmen.“ Man könne ja auch nicht mit nur 60 Prozent der 38 Mitarbeiter arbeiten bei dem auferlegten Mehraufwand.

Aufschwung ab dem 25. Mai

Das sieht auch Michael Hermerschmidt, Chef des Romantik Hotels „Kaufmannshof“ in Bergen auf Rügen so. „Es ist ein Muss, dass die Regierung sich Gedanken über die 60-Prozent-Regel macht. Denn unsere direkte Konkurrenz in Schleswig-Holstein oder Bayern darf schon voll auslasten“, sagt der Hotelier, der 21 Zimmer im Repertoire hat. Ihn habe die Corona-Krise hart getroffen, war sein Hotel doch schon von März bis Mai ursprünglich sehr gut gebucht gewesen. Auch die Absage der Störtebeker Festspiele in diesem Jahr schlägt sich in den Stornierungen für den Sommer wieder.

Michael Hermerschmidt, Chef des Romantik Hotels "Kaufmannshof" in Bergen auf Rügen fordert, dass sich die Regierung über weitere Lockerungen Gedanken macht. Quelle: Ann-Christin Schneider

In seinem Haus ist der Aufwand zur Einhaltung der Vorschriften gestiegen. So wird unter anderem kein Frühstücksbuffet mehr angeboten. Jeder Gast bekommt eine Auswahl an den Tisch, an den er mit genügend Abstand zu den anderen platziert wird. Die Verluste werden durch die momentane Auslastung nicht abgefangen. Doch jetzt schaut Hermerschmidt nach vorn: „Ab dem 25. Mai haben wir schon wieder einige Buchungen im System und das auch nicht nur für ein paar Tage“, beschreibt er die Situation.

Von Gerit Herold und Ann-Christin Schneider