Urlaub nur mit Impfpass? Das sagen Hoteliers auf der Insel Rügen

Rügen

Endlich wieder Normalität, endlich wieder in die Ferne reisen – das wünschen sich viele für den kommenden Sommer. Mit einem von allen Staaten anerkannten einheitlichen Impfnachweis soll dies trotz Corona-Pandemie zumindest innerhalb der EU-Grenzen möglich sein. Ist dieses Modell mit Urlaubern aus dem eigenen Land auch hier möglich? Was sagen Touristiker und Hoteliers über dieses sensible Thema? Können sie sich vorstellen, nur geimpfte Gäste in ihre Hotels zu lassen? Auf Rügen wird dieses Thema kontrovers diskutiert.

Ein sensibles Thema, wie Knut Schäfer, Chef vom Tourismusverband der Insel Rügen, sagt. Es müsse eine bundesweite Strategie geben. Eine Sache, die einiges erleichtern soll, etwa die Bewegungsfreiheit in der Saison. Gleichzeitig gehe es um Gleichbehandlung. Er fragt: „Warum sollen Menschen, die bisher nicht in der Lage waren, geimpft zu werden, ausgeschlossen werden?“

Strategie gefordert: „Brauchen Licht am Ende des Tunnels“

Wie viele seiner Kollegen fordert er eine Öffnungsstrategie. „Wir brauchen Licht am Ende des Tunnels und keine Ad-hoc-Öffnung. In dieser Strategie spielt sicherlich der Impfausweis auch eine Rolle“, sagt er. Auch wenn nur als Teil des Ganzen oder als Zwischenschritt.

Überstürzung sei nicht angebracht. „Die Menschen wollen in eine gesunde Region fahren.“ Ein niedriger Inzidenzwert sei deshalb ein Marketing-Baustein für diese Tourismusregion. „Deshalb sollten aus touristischer Sicht alle angehalten sein, sensibel mit den Hygienebestimmungen umzugehen.“ Knut Schäfer bezeichnet den Tourismus auf Rügen als Hauptschlagader, bei der in Situationen wie in der angespannten Corona-Zeit keine Narben oder Wunden bleiben dürfen. „Wenn die Hauptschlagader durchtrennt ist, bluten wir aus“, verdeutlicht er.

Auf Hygienekonzepte vertrauen

Corona werde uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Deshalb müssten die Menschen auf Rügen lernen, mit dem Virus umzugehen, sagt der Rügener Dehoga-Vorsitzende Wolfgang Kannengießer. Er würde sich als Gast, der noch nicht gegen das Virus geimpft ist, diskriminiert fühlen, wenn geimpfte Urlauber Vorrang hätten.

Stattdessen hofft er, dass die rund 2000 Beherbergungseinrichtungen und Restaurants auf der Insel wie im vergangenen Jahr aufgrund ihrer guten Hygienekonzepte bald wieder Gäste empfangen dürfen. „Im vorherigen Jahr hatte das gut funktioniert. Es gab hierzulande nicht einen Corona-Hotspot, der vom Tourismus ausgegangen ist. Wir sollten darauf vertrauen, dass die entwickelten Konzepte funktionieren“, sagt er.

„Wir sind extrem flexibel“

Birte Löhr ist von der Impf-Idee angetan. „Ich hätte nichts dagegen. Warum soll man warten, bis der letzte Mensch in Deutschland seine Spritze bekommen hat? Warum soll ich diejenigen benachteiligen, die schon geimpft sind? Also her damit“, sagt die Generaldirektorin der Hutter-Hotelgruppe auf Rügen. Es gibt eine Impfreihenfolge. Wenn die, die geimpft sind, einchecken dürfen, würde sie das ohne Probleme und ohne Bedenken zulassen, ohne sich schlecht zu fühlen. „Aus wirtschaftlicher wie menschlicher Sicht finde ich das in Ordnung. Ich möchte lieber mit Einschränkungen als gar nicht arbeiten“, sagt sie.

Generell würde sie alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um voranzukommen. Etwa wenn es darum geht, die Luca-App einzusetzen oder Mitarbeiter beim DRK als Testhelfer auszubilden, die dann am Eingang stehen und Abstriche aus Nasen- und Rachenraum von den Urlaubern nehmen. „Alles, was Druck herausnimmt, ist immer gerne gesehen. Wir sind extrem flexibel, um hier endlich öffnen zu dürfen“, sagt sie.

Luca-App und Hygienekonzept

Zurückhaltender ist Ruth Meyer, die das Gutshaus Ketelshagen leitet. „Impfpass für Gäste? Schwierige Frage“, sagt sie. Das Impfen sei wichtig, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Denn auch sie stehe in den Startlöchern und warte auf den Tag, an dem sie ihre Türen wieder öffnen kann. Aber nur Urlauber begrüßen, die einen Impfpass aus der Tasche holen, möchte sie nicht. „Das kommt bei mir nicht vor. Das ist nicht real. Denn noch sind nicht alle Menschen geimpft. Ich würde es nicht gut finden, die anderen außen vor zu lassen“, sagt sie.

Sie hofft, dass es so bald wie möglich wieder losgehen kann. Diesmal mit Luca-App, die sie sich bereits runtergeladen hat. „Ansonsten gehen wir mit äußerster Vorsicht um wie im vergangenen Jahr. „Das Hygienekonzept funktioniert, Gäste sind zum einen Selbstversorger in unseren Appartements und halten schon allein aus räumlicher Sicht ausreichend Abstand zu anderen Besuchern“, sagt sie.

MV – Deutschland – Ausland

Jan Steinfurth vom Binzer Hotel „Villa Osada“ kann sich ebenfalls nicht mit dem Thema „Urlaub nur für Geimpfte“ anfreunden. „Jeder, der sich impfen lassen möchten, sollte dies machen – keine Frage. Ich bin gern bereit, alles umzusetzen, wenn das nicht zu einer Zweiklassengesellschaft führt. Ich wehre mich dagegen, dass nur Gäste kommen dürfen, die schon geimpft sind“, sagt er.

Er hält auch das System vom vergangenen Jahr für sinnvoll, dass zuerst Menschen aus MV auf Rügen Urlaub machen dürfen, „dann aber schnellstmöglich Gäste aus ganz Deutschland und dann Urlauber aus dem Ausland einreisen dürfen“. „Wir lechzen danach, wieder arbeiten gehen zu können“, sagt er.

Von Mathias Otto