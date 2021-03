Urlaub zu Ostern auf Rügen: Was ist erlaubt, was verboten?

Rügen

Wer auf Urlaub zu Ostern gehofft hatte, wurde enttäuscht. Beim Corona-Gipfel am Montag einigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Länderchefs darauf, die Schutzmaßnahmen zu verlängern.

Um einen Anstieg der Corona-Zahlen zu verhindern, soll über die Ostertage das gesellschaftliche Leben konsequent heruntergefahren werden. Was ist dabei für die Insel Rügen zu beachten?

Wer darf nach Rügen kommen?

Nach Rügen dürfen nur Menschen reisen, die in MV leben. Allerdings dürfen sie auf der Insel nicht übernachten, sofern sie nicht aus beruflichen Gründen einchecken. Hotels und Ferienwohnungen bleiben für Touristen geschlossen. Weiterhin bleiben Reisen aus anderen Bundesländern nach MV und somit nach Rügen untersagt.

Dürfen Personen mit Zweitwohnsitz nach Rügen reisen?

Ja, das ist weiterhin möglich. Ebenso Menschen, die mit einem Campingplatz, Vermietern von Ferienwohnungen oder Hausbooten bis einschließlich 31. August 2020 erstmals einen Vertrag über mindestens sechs Monate abgeschlossen haben. Diejenigen können von im selben Haushalt lebenden Personen begleitet werden.

Darf ich Familienmitglieder und Freunde treffen?

Private Zusammenkünfte sollen auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, jedoch maximal fünf Personen beschränkt werden. Das heißt, die Kernfamilie auf Rügen darf besucht werden. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Ansammlungen im öffentlichen Raum werden in dieser Zeit generell untersagt.

Wie lange gilt der Lockdown?

Die Schutzmaßnahmen wurden bis zum 18. April verlängert. Zusätzlich sollen die Werktage am 1. April (Gründonnerstag) und am 3. April (Karsamstag) zu sogenannten „Ruhetagen“ werden, an denen etwa auch Unternehmen wie an Feiertagen geschlossen bleiben. Einzige Ausnahme: Lebensmittelgeschäfte. Das bedeutet, dass etwa Tankstellen geöffnet haben und bestimmte Unternehmen mit entsprechender Genehmigung. Nur am Karsamstag soll demnach der Lebensmittelhandel im engeren Sinne geöffnet bleiben.

Was hat geöffnet, was geschlossen?

Die Außengastronomie bleibt weiterhin geschlossen. Kirchen und Religionsgemeinschaft werden gebeten, an Ostern nur Onlineangebote für die Gläubigen zu machen. Nur Impf- und Testzentren sollen offen bleiben. In Museen, Gedenkstätten und kulturellen Ausstellungen ist der Besuch nach Terminvereinbarung möglich.

