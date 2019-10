Urlauber genervt von Festwoche auf Hiddensee

Vitte

Die Festwoche auf der Insel Hiddensee wird bei den Urlaubern unterschiedlich in Erinnerung bleiben. Einige freuen sich über das Unterhaltungsprogramm in den Herbstferien, viele Gäste fühlen sich aber gestört von den Bässen und der Rund-um-die-Uhr-Beschallung. Für sie hat Vitte in diesen Tagen mächtig an Charme eingebüßt.

Sarah Lombardi, die am Mittwoch ein Konzert geben wollte und wegen eines Drehtermins abgesagt hatte, meldete sich am Mittwoch per Videobotschaft. Sie bedauert, dass sie nicht kommen kann, werde aber zu einem späteren Zeitpunkt auf die Insel reisen, sagte sie in die Kamera.

Urlauber froh über Absage von Sarah Lombardi

„Gott sei Dank, dann haben wir wenigsten einen Tag Ruhe“, so die Urlauberin Steffi K. aus Berlin. Sie möchte unerkannt bleiben und deshalb nicht ihren kompletten Namen in der Zeitung lesen. Die Frau hat das Programmheft aufgeschlagen und zeigt auf die Passage eines Programmpunktes vom Dienstag, die sie angestrichen hatte: „in angenehmer Lautstärke“. Für sie war es trotzdem viel zu laut.

Sie habe zudem nachts kein Auge zumachen können und sich hier Schlaftabletten geholt, um zur Ruhe zu kommen. „Am Donnerstag steht geschrieben, dass Blümchen das Festzelt zum Beben bringen wird. Ich bin mal gespannt. Wenn das am Dienstag angenehme Lautstärke war, wie soll es dann am Donnerstag sein?“.

Zeiten stimmen nicht mit Programm überein

Als sie mit ihrer Familie am 3. Oktober bereits zum achten Mal zur Insel fuhr, wusste sie schon, dass unmittelbar neben ihrer Ferienwohnung gefeiert wird. Aber mit dem Ausmaß hatte sie nicht gerechnet. Sie druckte sich im Vorfeld das Programm aus. „Hier stand, dass es bis auf den Sonntag mit dem Ende der einzelnen Veranstaltungen im Rahmen bleiben wird, also nicht bis tief in die Nacht. Deshalb haben wir nicht storniert“, sagt sie. Für sie kam es anders. In der Tourist-Info habe man ihr die konkreten Zeiten genannt, dass also beispielsweise am Dienstag die Genehmigungen bis 1 Uhr vorliegen und am Donnerstag bis 0.30 Uhr.

„Auch am Tage haben wir hier keine Ruhepause. Die Boxen werden am Vormittag angemacht und erst spät abends oder in der Nacht wieder ausgeschaltet. Diese permanente Beschallung bin ich hier nicht gewohnt und auch nicht gewillt zu ertragen“, sagt sie. Sie kontaktierte die Projektleitung per E-Mail, habe dazu aber noch keine Antwort erhalten. Sie hat jetzt für sich eine zusätzliche Ferienwohnung in Neuendorf gebucht, um nachts dem Lärm zu entfliehen.

„Unverschämtheit, was einem zugemutet wird“

Auch von der benachbarten Pension Lachmöwe sind die Gäste nicht erfreut über das Groß-Event auf der Festwiese. „In der ersten Woche hörten wir noch die Möwen kreischen und die Dampfer tuten. Mit dieser Idylle war es seit Sonnabend vorbei. Die Musik läuft bis in die Nacht hinein. Einen langen Festtag hätten wir noch verstanden, aber keine Beschallung eine Woche lang“, sagt Gudrun Schumacher aus Kassel. Sie sieht es als Unverschämtheit an, was den Gästen zugemutet wird. „ Hiddensee steht für Kultur, Ruhe und Natur. Was wir jetzt haben, ist ein Mallorca-Feeling“, so die Urlauberin.

Ulrike Knapp, Besitzerin der Lachmöwe in Vitte, schaut verärgert aus dem Fenster. Aus dem Festzelt in der Nachbarschaft wummert Musik. Quelle: Mathias Otto

Auch Ulrike Knapp, Besitzerin der Pension Lachmöwe, in der Gudrun Schumacher eingecheckt hat, ist nicht begeistert vom Trubel in Vitte. „Über Musikgeschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber wir sind es auf der Insel gewohnt, dass bei Veranstaltung um 22 Uhr die Musik aus ist“, sagt sie.

Sie möchte ihren Gästen den Urlaub so angenehm wie möglich gestalten. „Aber die Toleranzgrenze hört hier auf“, sagt sie und zitiert Immanuel Kant: „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt.“

Bürgermeister informiert per SMS über Lärm

„Wir haben sehr wohl die Wünsche der Gäste im Blick und respektieren auch, dass sie sich auf Hiddensee erholen möchten“, so Bürgermeister Thomas Gens. Vom benachbarten Rathaus aus habe er beispielsweise den Tontechnikern im Zelt per SMS Bescheid gesagt, wenn es zu laut gewesen war.

Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens Quelle: Privat

Bis auf das Landeserntedankfest am Sonntag sei die Musik auch sofort nach den letzten Vorstellungen ausgeschaltet worden, sagt er. Er zeigt sich verwundert, dass Beschwerden jetzt auftreten, da der Termin der Festwoche seit fast einem Jahr bekannt ist und bereits davor über das Konzept gesprochen wurde.

Andere freuen sich über die Abwechslung

Es gibt aber auch Urlauber, die sich über diese Festwoche freuen. Für Gäste wie Johannes Fehér (49) und Frau Fanni (51) kommt sie gerade recht. „Wir haben erst gebucht, nachdem wir wussten, was hier so alles los ist. Wir sind die Ruhe auf der Insel von anderen Urlauben gewohnt und freuen uns jetzt mal auf Abwechslung“, sagt er. Urlauberin Rabea Walter (43) aus Bremen ist in Vitte untergebracht. „Meine Vermieterin hatte mir gleich bei der Buchung geschrieben, was mich hier erwarten könnte. Ich war also vorbereitet und gehe fast jeden Tag zum Festzelt“, sagt sie.

„Was ich mir nun wünsche, ist, dass für die restlichen Tage mehr auf die Belange der Gäste eingegangen wird. Die Musik muss zum Beispiel nicht mit voller Lautstärke gespielt werden, wenn das Zelt nur mit wenigen Leuten gefüllt ist“, so Steffi K.

Von Mathias Otto