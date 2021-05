Prerow

Seit Freitag dürfen Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern wieder Menschen begrüßen – vorerst lediglich Landesbürger. Der Wetterbericht versprach Sonne, Hotels und Gastronomen hofften auf erste gute Geschäfte. Ein Reporterteam der Ostsee-Zeitung wollte sich ein Bild vom Start in die Tourismussaison machen und brach auf zu einem Trip auf dem Darß. Doch statt dem erwarteten Ansturm, Stau und Sommerwetter, dominierten geschlossene Geschäfte, leere Straßen und Wolken das Bild an MV´s Tourismus-Hot-Spot. Eine Fehlstartreportage.

Stullen, Kaffee und eine ganze Stiege Wasser: Ich und Fotograf Dietmar Lilienthal waren gut gerüstet für den Trip entlang der B105. Das Ziel: Einer der markantesten und schönsten Campingplätze des Landes: Das Regenbogencamp in Prerow auf dem Darß. Es ist 9 Uhr. Wir wollen nicht zu spät dran sein, um den erwarteten Stau zu umgehen.

Leere Straßen, geschlossene Geschäfte

9.30 Uhr: „Wir sind schon in Ahrenshoop?“, frage ich Dietmar. Ja, es sei niemand unterwegs, erwidert er. Wir halten am Fischkaten, einem berühmten Imbiss im Künstlerort. Auf dem großen Parkplatz stehen statt der für diese Zeit typischen 100, lediglich drei Fahrzeuge. „Wir haben erst seit Dienstag wieder auf“, sagt Ulrike Richter, die hinter der Theke den Fisch vorbereitet. Von Urlaubsstimmung keine Spur. „Hier kommen aktuell nur Einheimische.“

Auf der Straße zwischen Prerow und Born könnte man denken es herrsche Lockdown. Quelle: Dietmar Lilienthal

Wir setzen unsere Tour fort. Über die leere L21 erreichen wir Prerow, die Verwunderung reißt nicht ab. „Das ist ja wie im Winter“, sagt Dietmar. Der Bäcker hat geschlossen, der Imbiss auch. „Wo sind die Urlauber?“, frage ich Mario Range aus einem geöffneten Fahrradvereih im Ort. „So viele werden jetzt nicht kommen. Die Buchungen trudeln jetzt erst ein“, sagt er. Ich steige zu Dietmar zurück ins Auto. „Ich glaube wir befinden uns in der Ruhe vor dem Sturm.“

Belegung von unter zehn Prozent

Am Regenbogencamp angekommen treffen wir auf Mario Schünemann, Ressortmanager des Campingplatzes. „Nach sieben Monaten haben wir seit gestern wieder geöffnet – für Dauercamper, getestet, geimpft oder genesen“, sagt er. Doch der Start verlaufe sehr verhalten. Man habe auf die Beschlüsse der Landesregierung nicht so schnell reagieren können.

Regenbogen Camping in MV Die Regenbogen AG betreibt in MV sechs Campingplätze – in Boltenhagen, Prerow, Born, Suhrendorf, Nonnewitz und Göhren, die seit Freitag wieder geöffnet haben. Der Prerower Campingplatz ist einer der größten des Familienunternehmens. Auf 38 Hektar kann man zwischen Küstenwald, Dünen und Meer den Wohnwagen abstellen und Zelte aufschlagen. „Ein Alleinstellungsmerkmal“, sagt Campleiter Schünemann. Das Areal bietet 1200 Stellplätze und somit die Möglichkeit über 4000 Urlauber unterzubringen.

„Wir sind immer vom 14. Juni ausgegangen und hätten am 7. angefangen, alles geordnet hoch zu fahren.“ Damit meint er die Sanitäranlagen, die Wasserversorgung oder auch die Gastronomie. „Doch auch die Zulieferer waren nicht vorbereitet.“ Das Camp befindet sich noch im Dornröschenschlaf. „Nach dem ganzen Heck-Meck aus Schwerin haben wir zahlreiche Buchungen stornieren müssen. Viele haben sich für einen Urlaub in Schleswig-Holstein entschieden.“ Dementsprechend liege die Belegung bei nicht mal zehn Prozent.

Mario Schünemann auf Streife mit seinem Land Rover im Regenbogen-Camp in Prerow Quelle: Dietmar Lilienthal

Einsam auf der Düne

Im Zentrum der Anlage, dort, wo sich ein Einkaufsmarkt, der Grill und das Festzelt befinden, herrscht gähnende Leere. „Machst du den Grill an?“, fragt Schünemann einen seiner Mitarbeiter. „Für wen denn?“, erwidert dieser. Aus den Boxen im Festzelt dringt Techno-Schlager: „Ich vermiss dich wie die Hölle...“. Die Musik verliert sich in den Hügeln der Dünen.

Dort bauen Jutta und Günther Neuser aus Ahrenshagen ihren Windschutz auf. Auf der Dünenspitze haben sie bereits einen Tisch und zwei Stühle drapiert – mit herrlichem Blick auf Meer und den leeren Campingplatz. „Wir hätten gedacht, dass es voller ist. Wir genießen zwar die Ruhe, aber wenn hier wie noch ein paar mehr Kinder wären, wäre das schon schön.“

Zonk-Star als Dauercamper

Ein paar Meter weiter hat sich Prominenz aus Berlin eingefunden – Fernsehmoderator und „Zonk“-Legende Jörg Draeger mit seiner Frau Petra. „Wir haben schon 2009 Teneriffa gegen Prerow eingetauscht“, sagt Draeger und lacht. Er liebe die Extreme – sowohl vom Wetter als auch von den Menschen. „Die Lage hier ist einmalig. Meer, Dünen und Wald.“

V.l: „Geh aufs Ganze“- Moderator Jörg Draeger und seine Frau sind seit 2009 Stammgäste im Regenbogencamp. Quelle: Dietmar Lilienthal

Neben seinen mittlerweile 13 Touren entlang des Jacobsweges und zahlreichen Gala-Moderationen im Bundesgebiet, verbringe er viel Zeit in Prerow. Ein Großteil seines aktuellen Buches „Das Leben ist (k)ein Zonk“ habe Draeger hier geschrieben. Das Ehepaar sei „durchgeimpft“ und daher dürfen Sie als Dauercamper auch aus einem anderen Bundesland einreisen. „Wir haben aber nicht damit gerechnet, dass hier noch so wenig los ist.“

„Ab Juli wird es voll“

Ansonsten sind viele der Wohnwagen noch unbelebt und wurden in den vergangenen Monaten sich selbst überlassen. Geisterstimmung auf dem Campingplatz. Es dauert eine Weile bevor wir auf Urlauber wie Mike und Daniela Vogel aus Sachsen treffen. Sie haben am Freitag eine fünfstündige Fahrt auf sich genommen, um das Vorzelt aufzubauen, den Wohnwagen zu säubern und den Grill vorzubereiten. „Wir arbeiten als Physiotherapeuten in der Klinik seit Monaten mit Corona-Kranken“, sagt Mike Vogel. Sie bräuchten den Tapetenwechsel und Erholung.

Die Dauercamper Daniela und Mike Vogel haben die Gunst der Stunde genutzt und sind am Freitag direkt aus Sachsen angereist um ihren Wohnwagen für die Saison fit zu machen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Buchnungslage verrät: Es wird nicht mehr dauern, dann wird man hier nicht so lange nach Urlaubern suchen müssen. „Ab Juli wird es voll“, sagt Schünemann. Er rechnet vor allem zwischen dem 15. Juli und 15. August mit Hochbetrieb. „Da haben die meisten Bundesländer Ferien.“ Ab nächster Woche erhalte das Camp dann auch ein Testzentrum, in dem sich Gäste und Menschen aus der Region kostenlos testen lassen können. Dann sei man auch für einen Ansturm gewappnet.

Von Moritz Naumann