Urlauber können kommen: Neue Strandpromenade in Thiessow auf Rügen eröffnet

Thiessow

Es ist vollbracht: Jenny-Maria Lenz von der Kurverwaltung Mönchgut schneidet das rote Band durch und eröffnet somit symbolisch die neue Strandpromenade in Thiessow. Im kleinsten Ostseebad der Insel Rügen sei ein Kleinod entstanden, schwärmt Bürgermeister Detlef Besch. „Ein einmaliger Ort, wo man flanieren und sich sportlich betätigen kann.“

Gleichzeitig wurde eine wichtige Etappe erreicht auf dem Weg der Gemeinde Mönchgut, zu der Orte wie Thiessow, Gager und Middelhagen vor zwei Jahren fusioniert sind, den Titel „ Ostseebad“ zu erlangen. Bauherr der rund 700 000 Euro teuren Promenadenerneuerung ist der kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung.

Einzige Promenade im Gemeindegebiet

Die Thiessower Promenade ist die einzige im ganzen Gemeindegebiet. Wenn Pfingsten die ersten Gäste kommen, werde die neu gestaltete Flaniermeile am Oststrand dann auch mit Leben gefüllt, ist sich Bürgermeister Detlef Besch sicher. Die Vorbuchungen seien gut, weiß Tourismusmanagerin Franziska Lichtenauer. „Sicherlich auch, weil wir hier viel Bewegungsfreiheit und kaum große Hotels haben.“

Die 410 Meter lange Bummelmeile mit Meerblick zwischen Strandcafé und Rettungsturm ist verbreitert und neu gepflastert worden. Die wellenförmigen Ränder nehmen dabei das Thema Strand auf – und ebenso die Farbe Blau von Bänken, Laternen, Fahrradständern und Papierkörben.

Große und kleine Urlauber und Insulaner können es sich auf den Bänken, die seniorengerecht etwas höher angefertigt wurden, gemütlich machen oder sich an den vielen Spiel- und Fitnessgeräten ausprobieren. Am DLRG-Rettungsturm stehen neue Fahrradständer und eine Rundbank um einen neu gepflanzten Baum. Der Sitz der Wasserretter und die Sanitäranlagen gegenüber sollen in den nächsten Wochen noch einen neuen Anstrich erhalten.

Piktogramme für Kinder an Strandzugängen

Vier der insgesamt sechs Strandabgänge an der Promenade sind mit einem Wegbelag aus Kunststoff versehen, der bei Hochwasser eingerollt werden kann. An den Mauern zu den Strandzugängen, auf denen sich die Sonnenanbeter nach dem Strandbesuch, zum Schuhe anziehen, hinsetzen können, sind kleine Piktogramme gezeichnet worden. Die Motive Segelboot, Rettungsring oder Anker sollen kleinen Kindern, die noch nicht lesen können, Orientierung geben.

Abfallbehälter und Hundetoiletten sorgen zudem für eine saubere Promenade. Die Beleuchtungskonstruktion entlang des für Radfahrer gesperrten Weges gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel zur Weihnachtszeit Licht- und Schmuckelemente angebracht werden können.

Auflagen zum Küstenschutz erschwerten Planungen

Mit der Freude und dem Stolz bei der Eröffnung am Mittwoch schwang auch ein Wermutstropfen mit. „Die Einweihung sollte eigentlich mit einem großen Fest am 1. Mai gefeiert werden“, bedauerte Jenny-Maria Lenz. Sie hat das Projekt schon als frühere Kurdirektorin von Thiessow vier Jahre betreut. Sie und auch der ehemalige Thiessower Bürgermeister Holger Roepke erinnerten an den langen und schwierigen Weg, bis das Projekt endlich realisiert werden konnte.

Roepke hatte das Vorhaben im Jahre 2012 erneut angeschoben, nachdem sich bereits seine Vorgängerin Gisela Zorn die Zähne daran ausgebissen habe und ihm mit auf den Weg gab, dass es nicht zu schaffen sei. „Ich war verzweifelt, aber das hat uns auch angespornt“, so Roepke. Immer wieder neue Auflagen – vor allem hinsichtlich des Küstenschutzes – zogen die Planungen in die Länge und trieben die Baukosten von ursprünglich rund 430 000 Euro in die Höhe. Immerhin konnte sich die Gemeinde über eine 90-prozentige Förderung des Projektes freuen.

Alte Promenade aus den 50er Jahren

Die alte Thiessower Flaniermeile mit Meeresblick entlang der Dünen war in den 50er Jahren angelegt worden. Damals habe die Bürgermeisterin die Steine aus Chemnitz besorgt, erzählte Holger Roepke. Doch nach dem Bau fand keine grundlegende Sanierung statt. Immer wieder wurde die Bummelmeile nur stellenweise ausgebessert.

Mitte Oktober letzten Jahres konnten dann endlich die Bauarbeiten für eine moderne Flaniermeile beginnen mit der Firma SAW. Für die Gestaltung zeichneten das Architekturbüro AIU und das Landschaftsarchitekturbüro Olaf Petters aus Stralsund verantwortlich. Zur Einweihung im kleinen Kreis lobten Auftraggeber und Auftragnehmer gleichermaßen die gute Zusammenarbeit.

Von Gerit Herold