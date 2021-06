Rügen

Nach monatelanger Pause scharrt die Tourismusbranche mit den Hufen. Am Freitag ging es endlich los, Übernachtungsgäste aus Deutschland dürfen anreisen. Die Tourismusmanager im Land sind sich einig: Alle Vorbereitungen sind getroffen, die Urlaubsgäste können kommen. Allerdings sei die Nachfrage noch vergleichsweise gering, sagte Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder.

René Kunzmann hat die Buchungen für das Gutshaus Zicker und den Gasthof Post auf Hiddensee im Blick. „Die sich ständig ändernden Termine irritierten die Leute. Es musste so viel storniert werden. Da war man jetzt zurückhaltend. Am Freitag und Samstag haben wir eine Anreise, am Sonntag drei, Montag sieben und dann spielt es sich so langsam ein“, sagt er. Nicht alle Hotels haben sich dem plötzlichen Tourismusstart so schnell anpassen können. So empfängt das Soibelmanns in Samtens erst ab Montag wieder Gäste. Das Hotel Rügenpark in Gingst öffnet erst ab dem 9. Juni.

Und dennoch war das Bild auf den Promenaden und Seebrücke an der Bäderküste ein anderes als noch vor einer Woche, als die ersten Urlauber aus MV auf Rügen übernachten durften. Ein Hauch von Urlaub lag in der Luft, als die ersten Gäste mit Wanderkarte und Fotoapparat ausgestattet durch den Ostseesand spazieren gingen.

Touristin war schon als Kind Rügen-Fan

Vom Wind und Regen ließen sich Brigitte und Wolfgang Erlecke aus Sachsen-Anhalt nicht abhalten. „Wir sind um 10 Uhr in Baabe in unserer Ferienwohnung angekommen, haben unsere Koffer zügig ausgepackt und sind zur Ostsee gegangen“, sagt er. Das Paar hatte den Urlaub im Norden von MV vermisst. Ihr im vergangenen Jahr gebuchter Urlaub wäre am Sonnabend zu Ende gewesen. Sie konnten aber umbuchen.

„Als ich erfahren habe, dass wir tatsächlich reisen können, hatte ich Gänsehaut“, sagt Wolfgang Erlecke. Seine Frau, ebenfalls Rügen-Fan, war schon als Kind in Baabe. Zu DDR-Zeiten hatte sie dort in den Ferien mit mehreren Familien zusammen in einem Rot-Kreuz-Zelt übernachtet. „Ich habe vor Freude gejubelt, als wir am Freitag über die Rügenbrücke gefahren sind“, sagt sie.

Bernd und Julia Rosbach aus Bonn sind zum ersten Mal nach Rügen gereist. Und haben sich sofort in die Insel verliebt. Quelle: Mathias Otto

Zum ersten Mal sind Julia und Bernd Rosbach auf Rügen. „Wir haben uns spontan für einen Kurztrip nach Göhren entschieden, am Mittwoch gebucht und sofort ein Zimmer bekommen“, sagt er. In Bonn sind sie mit ihrem E-Auto gestartet. Nach vier Aufladestopps und Stau, waren sie zwölf Stunden später im Ostseebad. Und sie genießen den Tapetenwechsel. „Hier sind andere Gesichter um uns herum und neue Landschaften. Auch mal wieder an einem gedeckten Tisch zu sitzen, ist einfach herrlich“, so Bernd Rosbach.

„Wir mussten endlich mal raus“

Erst am Donnerstag hat sich Familie Riemenschneider für einen Trip an die Ostsee entschieden und in Altefähr ein Ferienhaus für das Wochenende gemietet. Hier gab es am Freitag gleich nach der Ankunft natürlich standesgemäß Fisch und Chips für Eltern und Kinder. „Wir sind immer wieder an der Ostsee. Man ist ja von Berlin in drei Stunden hier und wir mussten jetzt endlich mal wieder raus“, sagt Vater Marc Riemenschneider.

Fisch und Chips für alle gönnten sich am Hafen von Altefähr Marc Riemenschneider (v. l.) mit Sohn Eike, Maleen Bruhn mit Sohn Emil und Romy Riemenschneider mit Tochter Lore. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Beim Schlemmergenuss am Hafen fiel Mutter Romy auf: „Ich sehe endlich mal keinen mit Maske vor mir.“ Die Pläne für das Wochenende machen die vier Hauptstädter vom Wetter abhängig. „Natürlich an den Strand und vielleicht ins Ozeaneum. Aber wir haben festgestellt, dass die Fähre nach Stralsund noch gar nicht übersetzt“, so Romy Riemenschneider.

Auch wenn sich die Sonne bei der Ankunft rar machte, freuen sich Katrin und Thomas Remmert auf ihre Woche Rügen. Auch sie haben ihren Hotelaufenthalt in Middelhagen erst wenige Tage zuvor gebucht. „Das war ein Tipp einer Kollegin. Wir waren selbst noch nicht in der Ecke. Wir sind sonst eher die Mittelmeerurlauber, wegen der Wettergarantie“, gesteht Thomas Remmert. „Aber wir haben uns vorher informiert und hoffen, dass der Wetterbericht richtig liegt. An die Ostsee wollten wir schließlich auch endlich mal wieder“, meint Katrin Remmert. „Wir haben unsere Räder dabei und wollen viel radeln“, so die Thüringerin.

„Wir essen Fisch“

Das Ehepaar Lieselotte und Bernd Kuttner ist mit seiner Freundin Adelheid Mischur-Herfort auf der Insel unterwegs. Auch ihr Reiseentschluss kam sehr spontan. „Wir freuen uns am meisten über die Luft, auf den frischen Fisch und darauf, einfach mal etwas anderes zu sehen als die Berge“, so Lieselotte Kuttner. „Wenn wir hier sind, gibt es jeden Tag Fisch“, bestätigt Ehemann Bernd. Zum Start durfte es in Altefähr daher eine Fischsuppe sein.

Lieselotte (v. r.) und Bernd Kuttner sind mit ihrer Freundin Adelheid Mischur-Herfort auf der Insel unterwegs und freuen sich auf möglichst viele Fischgerichte und das Stralsunder Bier. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Aber auch in Stahlbrode, Wiek und allen anderen Orten, die wir besuchen, wird stets Fisch gegessen“, verrät Adelheid Mischur-Herfort. Sie verrät aber noch eine ganz andere Vorliebe. „Mein Lieblingsbier ist das Stralsunder Bier.“ Doch nicht nur die kulinarischen Leckerbissen ziehen sie an die Ostsee. Wie die Reisegruppe berichtet, verzückt bei ihren Fahrten über die Insel auch immer wieder der Anblick der Alleenstraßen und der Reetdachhäuser.

Hochzeit auf der Seebrücke

Weil sie ihren ganz großen Tag auf Rügen verbringen wollen, haben Maria und Olli aus Berlin mit den Kindern Charlotte, Oskar und Chayenne am Freitag im Hotel Bernstein in Sellin eingecheckt. Mit aus der Hauptstadt angereist sind auch die Eltern und Geschwister. Denn am Sonnabend wird auf der Seebrücke Hochzeit gefeiert.

„Eigentlich wollten wir letztes Jahr in Brandenburg heiraten, aber das musste wegen Corona ausfallen“, so Maria. Nun wollte sich das Paar an einem besonders schönen Ort trauen lassen. „Wir freuen uns, dass es geklappt hat.“ Bis Sonntag wollen die Berliner noch Rügen genießen.

Wollen auf Rügen heiraten und haben am Freitag mit der Familie im Hotel Bernstein in Sellin eingecheckt: Maria und Olli (Mitte) aus Berlin. Quelle: Gerit Herold

Neben der 16-köpfigen Hochzeitsgesellschaft reisten gestern noch etliche Gäste an. 48 der insgesamt 72 Zimmer wurden belegt. „Morgen kommen noch einmal 16 hinzu“, freute sich Thomas Dorissen, der mit seiner Frau Sandra das Haus am Hochufer führt. Würden jetzt eher Kurzentschlossene gebucht haben, so kämen ab dem 14. Juni vor allem Stammgäste zum Urlaub. Bis Mitte Oktober sind die Bücher voll.

„Die Stimmung bei den Gästen und bei den Mitarbeitern ist sehr positiv, alle freuen sich“, so Dorissen. Nicht nur sie können sich im hoteleigenen Testzentrum testen lassen. Es steht täglich von 10 bis 15 Uhr auch der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Von Mathias Otto, Gerit Herold, Wenke Büssow-Krämer