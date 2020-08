Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die schönsten Urlaubsbilder aus MV. Viele tolle Fotos sind bereits geschickt worden, die den Aufenthalt in unserem Bundesland zeigen. Haben Sie in diesem Sommer auch Urlaub hier gemacht – oder befinden sich noch an der Ostseeküste? Schicken Sie uns jetzt noch Ihre Bilder.