Göhren

Bis zum 15. Dezember hatten Gemeinde und Parkhaus-Betreiber Zeit, sich gütlich zu einigen. Doch dazu kam es nicht. Jetzt hat das Landgericht Stralsund ein Urteil im langjährigen Parkhaus-Streit gefällt. Demnach muss sich die Gemeinde dafür einsetzen – auch bei den zuständigen Straßen- und Verkehrsbehörden –, dass die drei gemeindeeigenen Parkplätzen am Nordstrand dauerhaft nicht als solche genutzt werden können. Dabei handelt es sich um die Stellflächen an der Kegelbahn, am Tennisstübchen und neben der Muschelbar. Daneben muss die Gemeinde 5000 Euro an die Klägerin zahlen. „Im Übrigen wird die Klage abgewiesen“, heißt es weiter im Urteil. So darf die Gemeinde den Parkplatz an der Nordperdhalle weiterbetreiben. Zudem kann die Bauverwaltung auf privaten, nicht gemeindeeigenen Grundstücken Parkplätze gestatten.

Parkhaus wurde im April 2019 eröffnet

Zankapfel ist der Erbbaupachtvertrag zwischen der Gemeinde Göhren und dem Betreiber des Parkhauses, der unter anderem vorsieht, dass konkurrierende gemeindliche Parkplätze geschlossen werden müssen. Der Parkhausbetreiber hat gegen die Gemeinde geklagt, weil diese der vorgesehenen Schließung nicht nachgekommen war, nachdem das Parkhaus mit 250 Stellflächen am Nordstrand im April 2019 eröffnet worden war. Er forderte die festgelegte Vertragsstrafe in Höhe von 5000 Euro bis maximal in Höhe der zu entrichtenden Erbbaupacht von rund 20 000 Euro, was dem Gericht angemessen erschien.

Im Jahr 2013 hatten die PG Parkhaus GmbH und die Kommune einen Erbbaupachtvertrag mit einer Mindestlaufzeit von 40 Jahren und einer Option für viermal zehn weitere Jahre zur Errichtung und dem Betrieb eines Parkhauses am Nordhang unterzeichnet. Der jährliche Erbpachtzins für das dafür überlassene Grundstück: 20 000 Euro. Den Konkurrenzschutz und die lange Vertragslaufzeit hält die heutige Gemeindevertretung für sittenwidrig.

Gemeinde lehnt Parkhauserhöhung ab

Nach der Urteilsverkündung ist es nun ein bisschen wie nach einer Bundestagswahl: Alle Seiten fühlen sich als Sieger. „Für uns ist es ein Erfolg, auch wenn das Urteil Schönheitsfehler hat“, erklärt Bürgermeister Torsten Döring. Anfang Dezember sei es noch einmal zu einem Treffen der Parteien gekommen. Dabei hatte der Parkhaus-Betreiber erneut den Vorschlag unterbreitet, das noch zu begrünende Parkhaus-Dach zu erhöhen, um Platz für weitere 70 Stellplätze zu schaffen. Doch die Gemeindevertretung habe sich eindeutig dafür ausgesprochen, keinem Vergleich zu folgen. „Wir wollten ein Urteil, um endlich Ruhe zu bekommen“, so Döring. Im Januar sei nun ein Gespräch zu dem Urteil mit dem Rechtsbeistand der Gemeinde geplant. Bei dem handelt es sich um den bekannten Star-Anwalt Peter-Michael Diestel, den letzten Innenminister der DDR.

Parkhaus-Betreiber will 300 000 Euro Schadensersatz

„Auch ein medienwirksamer Anwalt schafft es nicht, das Recht umzubiegen“, meint indes Investor und Hotelier Wilfried Horst, dem auch das besagte Parkhaus gehört. „Das Urteil sagt, dass der Erbbaupachtvertrag bis auf einige wenige Punkte, mit denen wir gut leben können, wirksam ist“, so Horst. „Wir haben der Gemeinde drei bis vier Varianten angeboten, unter anderem auch den Abkauf des Grundstückes, auf dem das Parkhaus steht. Das wäre sehr viel Geld. Wenn die Gemeinde beratungsresistent ist, dann klagen wir jetzt auf Schadensersatz“, so Horst. Dieser würde aus den entgangenen Mieteinnahmen von April 2019 bis zum Frühjahr 2021 resultieren, weil die drei gemeindlichen Parkplätze in dieser Zeit nicht geschlossen waren.

Die Klage soll in der nächsten Woche eingereicht werden. Dabei gehe es um 300 000 Euro. Im August hatte Wilfried Horst bereits angekündigt, wenn es zu einem Urteil kommt, Schadensersatz einzufordern. Damals sprach er noch von 380 000 Euro. „Es sei denn, die Gemeinde kommt uns nun noch entgegen. Wir haben sie jetzt noch einmal angeschrieben“, so Horst.

Von Gerit Herold