Rügen

Nach dem Gästeansturm am letzten Wochenende auf Usedom werden die Inselzufahrten in den nächsten Tagen wieder kontrolliert und Auswärtige, die ohne triftigen Grund einreisen wollen, abgewiesen. Die Polizei hat am Freitag noch einmal auf das geltende Einreiseverbot hingewiesen. Schwappt nun die Besucherwelle auf Rügen über?

„Wir werden verstärkt Kontrollen durchführen“, erklärt Arne Fründt, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Mönchgut-Granitz auf Rügen. Es seien inzwischen mehr Zweitwohnungsbesitzer im Südosten der Insel angekommen. Das hänge zum einen wohl mit dem schönen Wetter zusammen und zum anderen, dass sie für eine mögliche Öffnung des Tourismus Vorkehrungen treffen wollen, so Fründt. „Wir haben jetzt im Bürgertelefon auch verstärkt Nachfragen von Zweitwohnungsbesitzern.“ Ein explosionsartiger Anstieg sei das aber nicht.

Kein Verständnis für Besuch der Verwandtschaft

Wenn jetzt viele Besucher die Insel ansteuern würden, dann hätte sie kein Verständnis dafür, sagt eine Bergenerin, die anonym bleiben möchte. „Wir können die Oma nicht sehen und die Kinder sind im Homeschooling, aber dann sieht man, dass Nachbarn Besuch von der Verwandtschaft aus einem Risikogebiet bekommen, warum auch immer“, so die Mutter einer Tochter. Diese Menschen treffe man dann schließlich auch im Supermarkt.

Polizei und Ordnungsämter gehen bislang allerdings nicht vom großen Ansturm aus. Bislang gebe es dafür keine Anzeichen. Scharen von Touristen und Tagesgästen seien bisher auf Rügen nicht festgestellt worden. Man habe die Insel aber weiter im Blick, teilte Polizeisprecherin Stefanie Peter von der Polizeiinspektion Stralsund mit. Vorsorgliche Sperrungen gebe es allerdings nicht.

Polizei will stichprobenartig kontrollieren

So werden keine festen Kontrollstellen am Rügendamm oder anderswo eingerichtet. Die Polizeibeamten werden aber im Rahmen ihrer Streifentätigkeit stichprobenartige Kontrollen durchführen. Die Menge an Zurückweisungen von Einwohnern anderer Landkreise und Bundesländer wie im Landkreis Vorpommern-Greifswald habe es in Vorpommern-Rügen bisher nicht gegeben. Und auch wenn es fast täglich Hinweise auf Wohnmobilisten gebe, seien die Zahlen nicht alarmierend. Zuständig seien die regionalen Ordnungsämter. „Wenn sie um Unterstützung bitten, weil beispielsweise die Promenade überläuft, dann kommen wir zum Einsatz und besprechen, welche Maßnahmen eingeleitet werden“, so Peter.

Die Polizeikontrollen auf Usedom sieht Mario Ulrich, Leiter des Polizeihauptreviers Bergen, in engem Zusammenhang mit der hohen Corona-Inzidenzzahl im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Diese lag am Freitag bei 121,8, womit der Landkreis zu den bundesweiten Corona-Hotspots gehört. Für Vorpommern-Rügen lag sie dagegen bei 14,2. Zudem grenze Usedom an das Risikogebiet Polen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher einige Bußgeldverfahren eingeleitet

Einen enormen Anstieg des Besucherverkehrs auf Rügen am Wochenende befürchtet auch der Bergener Polizeichef nicht. „Wenn wird das feststellen, werden wir selbstverständlich kontrollieren“, so Ulrich. Auf der Insel seien bisher einige Wohnmobile festgestellt worden, die laut Corona-Verordnung des Landes nicht hätten anreisen dürfen. Entsprechende Bußgeldverfahren seien eingeleitet worden.

Im größten Ostseebad der Insel schaut man unbesorgt auf das bevorstehende Wochenende. In Binz hätten bisher keine Hinweise oder Beschwerden vorgelegen, die darauf hindeuteten, dass es im Gemeindegebiet zu größeren Menschenansammlungen gekommen ist beziehungsweise kommen werde. „Aufgrund der Erfahrungen der zurückliegenden Wochen und Wochenenden mit Blick auf unser Ostseebad, gehen die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung nicht davon aus, dass mit einem größeren Besucherverkehr zu rechnen ist“, erklärt Sprecher Lutz Reuter.

„Es würde uns natürlich freuen, endlich wieder Gäste in unserem schönen Ostseebad begrüßen zu dürfen. Da allerdings alle touristischen Einrichtungen, das Gastgewerbe sowie der Großteil des Einzelhandels weiterhin geschlossen bleiben müssen, wäre ein Besuch in Binz und Prora für potenzielle Gäste momentan wohl eher unbefriedigend.“

Lesen Sie auch Am Wochenende noch nichts vor? Das können Sie in MV unternehmen

Verkehrliche Hürde durch Insellage

Dass sieht Rügens Tourismuschef Knut Schäfer ähnlich. Er empfinde die momentane Gästeflaute als angenehm. „Weil wir von den Ausflüglern nicht partizipieren könnten, da nichts aufhat“, so der Vorsitzende des Tourismusverbandes Rügen. Man merke aber schon, dass die Einwohner Sonne tanken wollen. „Für uns alle ist es ein langer Winterschlaf. Die beste Attraktion ist es, an die frische Luft zu gehen auf der wunderschönsten Insel Deutschlands.“

Dass der große Run von Ausflüglern bisher ausfiel, könnte daran liegen, dass die Insellage im äußersten Nordosten eine gewisse verkehrliche Hürde ist, meint Schäfer. „Der sonstige Nachteil der geografischen Lage wird in diesem Fall zum Vorteil.“

Von Gerit Herold