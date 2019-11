Sinnliche Texte und ein Hauch von Woodstock

Putbus

„Für Sabine Funke war es am Donnerstag ein doppeltes Fest. Die 57-jährige Insulanerin feierte ihren Geburtstag und hatte die Konzert-Karte von ihrer Freundin geschenkt bekommen. „Damit sind wir in unserer Jugend groß geworden und ich habe noch eine Original-LP zuhause“, fieberte sie dem Konzert entgegen. Es sollte ein umjubelter Auftritt werden, den Ute Freudenberg vor 350 Fans im Putbusser Marstall gab. Darunter auch Gesine Lippert, Ehefrau von Wolfgang Lippert, die mit Ute Freudenberg befreundet ist. Von ihr war auch zu erfahren, dass Ulrike Weidemüller, neben Anna-Marlene Bicking eine der beiden Background-Sängerinnen der Band, die Tochter der Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann, genannt „Die Lütte“, ist.

„Die beiden verrückten Hühner sorgen dafür, dass der Testosteron-Spiegel in der Band nicht zu hoch ist“, stellte Ute Freudenberg das Duo auf der Bühne vor. Im ersten Teil boten Freudenberg und ihre Band ältere Lieder wie „Nur die Zeit hat Zeit“, „Der alte Mann und das Kind“, „Weil wir Freundinnen sind“ oder „Gib mir Deine Hand“. Gefolgt von einem Medley des Saxofonisten René Decker, der schon mit Jennifer Rush auf der Bühne stand und die Sängerin auf der Akustik-Tour mit seinem „unheimlich seelenvollen Spiel“ begleitet. Zur „wundervollsten Band, die ich je an meiner Seite hatte“, gehören auch Keyboarder Stefan Vogt und Bassist Stuart Kemp, „ein in England geborener Schotte, der in Westdeutschland aufgewachsen ist und heute in Ostberlin lebt“. Schlagzeuger Manfred Schermuly, den Ute Freudenberg vor 23 Jahren in ihrer Düsseldorfer Zeit kennenlernte, ist der Motor der Band.

Engagement für Kinderhilfe

„Nach so viel Liebe und Schönheit kommt nun das absolute Kontrastprogramm", kündigte die Sängerin einen Trennungssong an, in dem es heißt: „Sei doch still, sei ganz still, weil ich nichts mehr hören will. Sieh mich doch nicht so an, weil ich nicht bleiben kann“. Dann gab das Gründungsmitglied der Rockband Elefant, das in den 70-er Jahren an der Musikhochschule Weimar studierte, eine besondere Kostprobe seines Könnens. Nur von Andreas Gemeinhardt an der Gitarre begleitet, sang sie in mitreißender Weise mit „Me and Bobby McGee“ und „ Mercedes Benz“ zwei Songs der Woodstock-Ikone Janis Joplin. Der Gitarrist ist seit 17 Jahren an ihrer Seite, stammt aus Plauen und hat sechs Kinder. „ Andreas ist eben in jeder Hinsicht ein fleißiger Musiker“, so Ute Freudenberg.

Mit dem Elefant-Lied von 1984 „Und wieder wird ein Mensch geboren / kein Wunschkind, aber trotzdem da / Er hat das erste mal verloren, / eh es die Erde sah“, leitete die Sängerin zu ihrem Engagement zugunsten der McDonald-Kinderhilfe über, für die am Rande des Konzerts Spenden gesammelt wurden. Seit 1994 ist Ute Freudenberg Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses in Jena. Ein Haus, in dem die Eltern von krebskranken Kindern ein Zuhause auf Zeit finden, während ihre Kinder in der nahe gelegenen Krebsklinik behandelt werden.

„Jugendliebe“ Klassiker der Pop-Geschichte

„Tragt mein Lied in die Welt hinaus, schenkt nicht Blumen, die welken oder Pralinen, die machen dick“, warb die Künstlerin für ihre neue, erst am 18. Oktober veröffentlichte CD – der ersten seit vier Jahren. „Die Suche nach Perfektion und Makellosigkeit ist ein Fehler“, meint die Sängerin. „Wir wollen alles kontrollieren und die Gedanken optimieren“, heißt es daher in dem Lied „Jeder Fehler wie ein Wunder“. Neu auch der Song „Herzen kriegen keine Falten, wir sind immer noch die Alten“.

Nach dem letzten Lied forderte das Publikum mit rhythmischen Rufen die „Jugendliebe“ ein. Das bekannteste Lied von Ute Freudenberg, das laut dem „Rocklexikon der DDR“ zu den Klassikern der DDR-Rock- und Popgeschichte zählt. Als die Band den Titel anstimmt, strömen viele Besucher vor die Bühne und singen mit. „Ich finde, sie hat sich weiterentwickelt,“, sagt Sabine Funke anschließend und Gudrun Milster „haben sich die Nackenhaare aufgestellt, als sie ausgerechnet mein Lieblingslied von Janis Joplin sang“.

