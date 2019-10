Ute Freudenberg singt in Putbus seltene Lieder

Putbus

Wenn es darum geht, aus dem Stegreif ein markantes Lied aus der DDR-Rock- und Pop-Geschichte anzustimmen, werden vermutlich viele auf „Jugendliebe“ von der Gruppe Elefant zurückgreifen. Gassenhauer, Erinnerung, Nostalgie-Symbol – dieses Lied ist allgemeines Kulturgut der Ostdeutschen und für immer mit der Stimme von Ute Freudenberg verbunden. Wenn die Sängerin am 31. Oktober im Putbuser Marstall (19 Uhr) auftritt, wird sie auch die „Jugendliebe“ singen, der Schwerpunkt des Konzerts im Rahmen ihrer „Akustik-Tournee“ liegt aber auf anderem.

OSTSEE-ZEITUNG: Das eigene Repertoire klanglich abzuspecken und ansonsten opulent arrangierte Songs akustisch zu interpretieren, ist seit Langem gang und gäbe. Manchmal verlieren diese Lieder aber dadurch an Wirkung. Haben Sie ein Rezept, diese Gefahr zu umgehen?

Ute Freudenberg: Natürlich. Von den Hits aus meiner Zeit mit Elefant singe ich nur „Jugendliebe“, „Und wieder wird ein Mensch geboren“ und „Wie weit ist es bis ans Ende dieser Welt“. Ansonsten interpretiere ich Lieder, die man sonst in meinen Konzerten nicht zu hören bekommt. Dabei gehe ich bis zu meinen Anfängen zurück und singe zum Beispiel auch Sachen von Janis Joplin. Die Stücke auf der „Akustik-Tour“ kommen ohne E-Gitarren aus, werden zum Teil aber dadurch zusammengehalten, dass sie ein Saxofon-Solo haben. Denn nur auf dieser Tour habe ich den Saxofonisten René Decker aus Elefant-Tagen dabei. Es gibt also nicht etwa abgespeckte Hits, sondern Lieder mit besonderer Atmosphäre, die Geschichten erzählen.

Sie haben mit „Ich weiß wie Leben geht“ ein neues Album am Start, das erst am Freitag erscheint. Wird es beim Putbuser Konzert eine Rolle spielen?

Ja, ich werde daraus vier Songs singen. Das ist eine absolute Besonderheit. Ich bin sehr glücklich mit diesem Album. Es ist tatsächlich das beste, was jemals mit mir produziert wurde. Zwar hatte ich immer das Glück, auf meinen Alben das sagen zu können, was ich wollte. Allerdings kann ich mit meinen 63 Jahren tatsächlich behaupten: „Ich weiß wie Leben geht“ ist das modernste Album, das ich jemals vorweisen konnte. Ich hatte ein tolles Team im Rücken und Janette Biedermann hat mir wirklich tolle Texte über das Leben geschrieben. Und stimmlich gibt es von mir Sachen zu hören, die ich so bisher noch nicht gezeigt habe.

Rügen hat schon zu DDR-Zeiten immer eine Sonderstellung eingenommen. Während manche Regionen von Rock- und Pop-Gruppen eher selten aufgesucht wurden – auf Rügen hat irgendwie jeder gespielt. Das gilt auch für die Gruppe Elefant. Gab es besondere Bezüge zur Insel?

Durchaus. Burkhard Lasch war der Gründer, Texter und Mentor der Gruppe Elefant, und der hatte damals in Tetzitz auf Rügen ein Häuschen. Dort haben wir geschlafen, wenn wir auf der Insel und in der weiteren Region von Bühne zu Bühne gezogen sind. Und dadurch wurde Rügen in den ersten Jahren für Elefant ein Auftrittsschwerpunkt. Später spielte die Insel auch in meinem Privatleben eine wichtige Rolle, denn ich habe in Göhren ganz wunderbare Freunde. Immer wenn ich Zeit habe, besuche ich sie.

Meist laufen Sie mit Ihrer Musik unter dem Begriff Schlager. Ist das ein Problem für Sie?

Ich bin manchmal auch eine Schlagersängerin. Und wenn man Deutsch singt, wird man schnell in diese Schublade hineingequetscht. Allerdings passe ich da nicht wirklich rein. Sicher habe ich auch Lieder im Repertoire, die Schlager sein könnten, aber ich singe ebenso Rock und Chansons. Um diese Bandbreite abzudecken, habe ich fünf verschiedene Konzertprogramme: die Akustik-Tour, die Duette mit Christian Lais, ein rockiges Programm für die großen Bühnen im Sommer, einen Chanson-Abend mit unter anderem Liedern von Édith Piaf oder Jaques Brel und 2020 gibt es auch wieder meine Weihnachts-Tour. Bis auf zwei, drei große Hits gibt es in diesen fünf Programmen keine Überschneidungen bei den Liedern.

