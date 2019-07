Binz

Viele Leute kennen ihn als Kriminalhauptkommissar Jens Hinrichs aus der TV-Krimireihe Polizeiruf 110. Jetzt stand der Sachse im voll besetzten Saal des Binzer Kurhauses auf der Bühne und präsentierte sein Programm „Zeit heilt alle Wunder“.

Aus dem Osten kommt das Licht – und Uwe Steimle erklärte dem Publikum, warum. Er beschreibt sich gerne als den größten Kleinbürger. Mit seiner lakonischen Art und seiner Ironie hat er auch die Gäste in Binz erobert. Den ersten Lacher erntete er, als er die Erkältungssalbe Pulmotin ins Publikum warf. „Ich war heute auf der Binzer Promenade spazieren. Ich habe mir extra eine Sonnenbrille aufgesetzt, damit mich keiner erkennt. Trotzdem hat mich jemand entdeckt und mir dann auf einmal diese Salbe in die Hand gedrückt. Ich habe sie mir gleich raufgeschmiert. Riecht ihr das auch?“, fragte er. „Bitte durchreichen, jeder kann sich damit eincremen, auch wenn beim Haltbarkeitsdatum 1973 draufsteht.“

Zeitreise mit Musik

Spätestens in diesem Moment wussten die Leute im Saal, wo die Reise an diesem Abend hingeht. Viele Gags und kurze Geschichten aus Zeiten, als das Land Deutschland noch zweigeteilt war. Es folgten Anekdoten, die ein Kind der Deutschen Demokratischen Republik erlebt hat. Uwe Steimle begegneten auf seiner Zeitreise Dinge wie der Geschmack von Apfel Fips und der Geruch vom Intershop. Dazu gab es Musik. Von „Anna aus Havanna“ bis zur Arie des Figaros wurde jede Tonlage gestreift. Diese einzigartige Reise unternahm Uwe Steimle mit dem Publikum und seinem Jazz-Trio. An die Arztbesuche in der DDR erinnerte sich der Schauspieler noch ganz genau. „Den Geruch von Fagusan im Wartezimmer habe ich immer noch in der Nase“, sagte er. Und er vermutete, dass sein Kinderarzt ein treuer Konsument dieses alkoholhaltigen Hustensaftes war, „so wie er gelallt hat“. Nachts sollte sich der junge Steimle erholen, sich mit Pulmotin einreiben und sein Fiebernachthemd aus angerauter Baumwolle anziehen. Und einen Schal aus Schafwolle. „Das Fiebernachthemd habe ich immer noch. Es riecht noch heute nach Pulmotin“, sagte er.

Er erklärte den jüngeren Leuten im Kurhaus, wie es war, in DDR-Wohnungen zu leben, in denen man sogar die Nachbarn husten hören konnte. Als Kind hat Steimle in solch einer Wohnung mit dünnen Zimmerwänden gewohnt. „Ich wusste immer, wo der Vati war. So lief Aufklärung damals.“ Applaus und lautes Lachen im Saal!

Erinnerungen beim Publikum

„Vieles von dem, was er erzählt hat, kommt mir sehr bekannt vor. Auch ich saß in den 70er Jahren mit meinen beiden Jungs oft im Wartesaal des Kinderarztes. Uwe Steimle brauchte bloß das Wort Fagusan erwähnen, schon waren die Erlebnisse von damals vor dem inneren Auge sichtbar“, sagte Erika Günther (72) aus Dresden. „So authentisch, so nah – ich habe mich herzhaft amüsiert. Ich kannte ihn bisher nur aus dem Fernsehen, wenn er als Polizist knifflige Fälle aufklärt. Dass er auch mit einem Kabarettprogramm unterwegs ist, haben wir erst erfahren, als wir nach Rügen gekommen sind. Wir haben uns sofort Karten gesichert. Dieses Geld war gut angelegt“, schwärmte Judith Bremer (54) aus dem brandenburgischen Wittstock bereits nach der ersten halben Stunde.

Mathias Otto