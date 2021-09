VHS Rügen ​Sauberes Wasser in Deutschland

Bergen

Die Erde ist als blauer Planet größtenteils von Wasser bedeckt. Doch wussten Sie, dass nur 2,5 % des Wassers tatsächlich Süßwasser ist? Eine wertvolle Ressource, die es zu schützen gilt, denn ohne Wasser können auch wir nicht überleben. In vielen Ländern ist Trinkwasser eine knappe Ressource. Doch ist das auch in Deutschland so? Müssen wir uns etwa Sorgen um Qualität und Quantität machen? In einem Vortrag am 8. September um 18 Uhr in der VHS in Bergen wird sich die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Claudia Miersch diesem spannenden Thema widmen.

Das Thema „Sauberes Trinkwasser“ findet sich auch in den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen wieder, die durch die Vereinten Nationen in der Agenda 2030 festgeschrieben sind. Antje Hartung, pädagogische Mitarbeiterin der VHS, wird in einer kurzen Einleitung über diese Ziele informieren.

Wer möchte, kann vor dem Vortrag ab 17 Uhr auch die aktuelle Fotoausstellung „Wasser vor unserer Haustür“ besuchen. In einem Fotowettbewerb wurden 2020 Einwohner des Landkreises aufgerufen, Fotos einzureichen, die sie mit dem Thema „Wasser“ verbinden. Unter den Einsendungen wurden 18 Fotos für die Ausstellung ausgewählt. Anmeldung unter Tel. 03838/20058-0 oder Email unter Antje.Hartung@lk-vr.de.

Von ud