Stralsund

Immer wieder fallen im Landkreis Vorpommern-Rügen Busverbindungen aus. In Stralsund sind aktuell täglich bis in den Dezember hinein 25 Fahrten auf den Linien 3, 4 und 6 betroffen. Auch im Sommer gab es viele gestrichene Touren. Für die Kunden ist das ärgerlich. Die zuständige Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) hat die ausgedünnten Takte stets mit Personalengpässen begründet. Schuld seien langfristige Krankschreibungen, wohlverdienter Urlaub und Kollegen, die noch in Schulungen stecken würden.

Doch nach mehreren Gesprächen mit Mitarbeitern und ehemaligen Beschäftigten ergibt sich ein anderes Bild: Die Probleme könnten zum Teil hausgemacht sein. Von Chaos ist die Rede, von Druck, schlechter Personalführung und von nicht nachvollziehbaren Entlassungen. Ein Mitarbeiter, der nun von sich aus das Handtuch geworfen hat, weil ihn „andauernde Streitigkeiten auch auf rechtlichem Wege“ psychisch stark belastet hätten, sagt: „Mein Kindheitstraum vom Busfahren wurde bei der VVR zum Albtraum.“ Was ist da los?

Wurde dem Fahrer die Teilnahme an einem Streik zum Verhängnis?

Da wäre etwa der Fall von Dirk Neitzel. Ein Fahrer Anfang 50, der bereits mehrere Jahre für eine andere Firma Bus gefahren ist. Seine Kollegen hätten ihm bescheinigt, er könne sich neue Touren schnell einprägen. Doch zwei Wochen vor Ende der sechsmonatigen Probezeit wurde ihm gekündigt. Ihm sei erzählt worden, er hätte nicht mit anderen Busfahrern gleichgesetzt werden können, weil er noch nicht alle Linien kenne. „Man hätte sie mir doch bloß zeigen müssen“, sagt der heutige Lkw-Fahrer. Eine offizielle Begründung habe es nicht gegeben. Da die Kündigung innerhalb der Probezeit erfolgte, müssen rein rechtlich auch keine Gründe genannt werden. Deshalb scheiterte Neitzel mit einer Klage.

VVR-Sprecherin Julia Schubert erklärt: Nur weil keine Gründe genannt wurden, sei das nicht gleichzusetzen damit, dass es keine gab. Welche das waren, sagt sie nicht. Ein anderer Mitarbeiter, seit vielen Jahren im Unternehmen, vermutet, dass Neitzel eine Teilnahme an einem Streik zum Verhängnis geworden ist. VVR-Sprecherin Schubert nennt dies „spekulativ“.

Fahrerin wollte nicht nach Rügen

Grundsätzlich könnten sich Angestellte bei Fragen und Beschwerden an Vorgesetzte, den Betriebsrat und die Geschäftsführung wenden, führt sie aus. „Diese Anfragen werden ebenso wie die Antworten und die ggf. daraus resultierenden Maßnahmen vertraulich und intern behandelt.“ Deshalb werde die VVR „getätigte Aussagen von ehemaligen oder derzeit beschäftigten Angestellten sowie darauf basierende spekulative Fragen in der Öffentlichkeit nicht im Detail kommentieren.“

So gibt es auch kein Statement zu einem weiteren Fall, der laut dem langjährigen Mitarbeiter Fragen aufwirft. Seiner Schilderung nach sollte eine Stralsunderin, die gerne in ihrer Heimatstadt Bus gefahren wäre, nach Rügen geschickt werden. Dort seien die Schichten aber sehr ungünstig – zwischen einer frühen und einer späten Schicht liegen mitunter zwei oder drei Stunden, so dass die Fahrerin den Tag auf der Insel hätte bleiben müssen. Anstatt eine Lösung zu finden – auch in Stralsund werde Personal benötigt – sei sie nach der Probezeit nicht weiterbeschäftigt worden.

„Wir haben überall zu wenige Leute“

Der Mitarbeiter spricht außerdem davon, dass bei unliebsamen Kollegen nach Gründen gesucht wurde, sie loszuwerden. „Wenn man sucht, dann findet man die auch.“ So sei bei einem „unbequemen“ Fahrer letztlich ausschlaggebend gewesen, dass er im Hochsommer mit hochgekrempelten Hosenbeinen gefahren sein soll. „Wir haben überall zu wenige Leute. Man sollte doch wenigstens die halten, die man hat.“ Die Konsequenzen seien, dass die verbleibenden Mitarbeiter gestresst Überstunden anhäuften und krankgeschrieben werden, was die Personalsituation weiter verschärfe.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

VVR-Sprecherin Schubert begründet den Engpass hingegen mit den Auswirkungen der Pandemie. „Der einheimische und der europäische Markt sind seit gut drei Jahren wie leergefegt, und dieser Umstand wird noch dadurch verschärft, dass coronabedingt die letzten zwei Jahre die Fahrschulen größtenteils geschlossen waren.“ Dadurch fehlten der Branche „fast zwei komplette Jahrgänge an ausgebildeten oder umgeschulten Fahrern.“ Dem werde entgegengewirkt durch den verstärkten Einsatz von Subunternehmern sowie eigenen Fahrern aus Werkstätten und Verwaltung. Schubert: „Im Jahresdurchschnitt 2021 sind aktuell zehn geplante Fahrerstellen bei der gesamten VVR nicht besetzt.“

Fahrer werden nicht „zwangsrekrutiert“

Sie schreibt auch: „Kein Fahrer wird aus Urlaubstagen oder freien Tagen zum Dienst zwangsrekrutiert. Dies geschieht stets freiwillig nach Absprache und mit einer verbindlichen Klärung, wie und wann der Ausgleich für den zusätzlichen Dienst erfolgt.“ Ein Angestellter schildert hingegen, dass der Diensttausch mitunter einseitig erfolge, der Ausgleich oft lange auf sich warten lasse und Anträge abgelehnt würden, weil es eben an Personal mangelt.

Und was sagt der Landkreis dazu? Er ist Gesellschafter und Auftraggeber für den Busverkehr und Andreas Kuhn (CDU), Kreistagspräsident und ehemaliger Landrat, ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der VVR. Der aktuelle Landrat Stefan Kerth (SPD) teilt mit, er werde „in regelmäßigen Abständen“ vom Geschäftsführer über die aktuelle Situation des Betriebes sowie über die Personalsituation informiert. Die Vorwürfe bewertet Kerth nicht. Nur so viel sagt er: „Wenn Dinge quer zu liegen scheinen, ist zunächst der Aufsichtsrat gefragt.“ Und: „Die Teilnahme eines Angestellten an einem Streik darf kein Kündigungsgrund sein.“

Immerhin ist für Kunden Besserung in Sicht: Laut Julia Schubert sollen in den kommenden Wochen neue Fahrer begrüßt werden.

Von Kai Lachmann