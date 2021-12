Ostseebad Binz

Schmierereien, eingeschlagene Scheiben, Berge von Müll. Die Liste der Zerstörungen und Schäden der vergangenen Monate im Ostseebad Binz auf der Insel Rügen ist unrühmlich lang. „Allein in diesem Jahr ist ein Schaden von 47 000 Euro entstanden“, sagt Tourismusdirektor Kai Gardeja. „Schwerpunkte sind der Schmachter See, die Spielplätze, der Park der Sinne, das Stadion und die Rettungstürme am Strand.“

Jüngstes Ziel: Die Toilette und die Bücherschale am Haltepunkt Reisebusse wurden wegen Vandalismus erst vergangene Woche wieder außer Betrieb genommen. Der bei Jugendlichen beliebte Grillplatz am Schmachter See musste im Sommer sogar komplett geschlossen werden.

Unmengen Müll, zerstörtes Inventar

Ein Video, das Mitarbeiter des Tourismusbetriebs gemacht haben, zeigt den Alltag an einem Sommermorgen auf diesem Areal. Unzählige zerbrochene Flaschen, Plastiktüten, Zigarettenkippen und -packungen verteilen sich rund um den Pavillon, in den Gebüschen, eigentlich überall. Eine Mülltonne steht weitgehend unbenutzt daneben, andere Mülleimer sind zerstört.

„Wieder mal der ganz normale Wahnsinn nach einer durchzechten Nacht von irgendwelchen Halbgeweihten hier“, kommentiert der Mitarbeiter das Handyvideo mit resignierter Stimme. „Naja. War bestimmt schön, hatten alle Spaß. Durst war jedenfalls da.“ Seinen Vormittag werde er sicherlich hier verbringen, um den Müll und Dreck einzusammeln, merkt er an. „Der ganz normale Wahnsinn – jeden Tag.“

Motivation der Mitarbeiter leidet

Die wiederkehrenden Schäden würden aber nicht nur monetär zu Buche schlagen, die Stimmung der Belegschaft leide sehr. „Wie motiviert man Gärtner, deren Tageswerk am Abend schon wieder zerstört ist?“, fragt sich Kai Gardeja. „Wie motiviert man Reinigungskräfte, die die öffentlichen Toiletten mit viel Einsatz gereinigt haben?“

Bürgermeister Karsten Schneider war vor den Sommerferien an der Regionalen Schule und ist mit dem Schulleiter durch alle 8. und 9. Klassen gegangen. Thema: Vandalismus. „Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, das direkte Gespräch zu suchen. Wir wissen ja in etwa mit wem wir es zu tun haben“, so Schneider. „Wir haben in der Verwaltung erkannt, dass wir uns zu wenig gekümmert haben. Nach den Gesprächen war auch erstmal Ruhe. Jetzt geht es leider wohl wieder los.“

„Muss man da nicht mal härter durchgreifen?“, fragt sich mancher. „Wenn man die betreffenden Leute auf frischer Tat ertappen würde, wäre es sicherlich eine Option, dass die Jugendlichen den Dreck zumindest wegmachen müssten“, so der 21-Jährige Marvin Müller, der für die SPD in der Gemeindevertretung und im Sozialausschuss sitzt. „Aber das löst das Problem ja nicht.“ Das Problem liegt nach seiner Einschätzung eher im unzureichenden Angebot für junge Menschen im Ostseebad.

Diese Meinung teilen auch die Jugendlichen. In einem OZ-Artikel vor wenigen Tagen beklagten sie die Situation der Jugendlichen, nicht nur in Binz, sondern auch in Prora. „Wir haben einen Edeka und zwei Spielplätze. Das sind die Highlights im Ort. Für uns Jugendlichen bleibt nur der Strand“, sagt zum Beispiel Lucas Harnau (15).

Frust der Jugendlichen entlädt sich

„Einzelne Rowdys gibt es immer, das wird man nicht verhindern können“, meint Marvin Müller. „Aber es geht um die Masse der Jugendlichen. Und die haben eben wenige Orte, an denen sie sich erwünscht fühlen“, sagt er. „Dieser Frust entlädt sich dann.“ Auf den Spielplätzen seien sie nicht gern gesehen, anderswo stören sie die Anwohner. Die Langeweile in der Corona-Pandemie habe die Situation noch verschärft, hat er beobachtet. Doch wo sollen die Jugendlichen hin? „Es gibt leider kein richtiges Konzept, wie Binz ein jugend- und kinderfreundliches Ostseebad werden kann“, sagt Müller. „Wir arbeiten Schritt für Schritt.“

Nach der Schließung des Grillplatzes hat der Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus auf einem Gebiet am Klünderberg kurzentschlossen Basketballkörbe, Bänke, Papierkörbe und Fußballtore aufgestellt, um zumindest einen Anlaufpunkt zu schaffen. Auch das allerdings vermutlich keine Lösung für immer. „Auf dem Gelände könnte in einigen Jahren ein Parkhaus entstehen“, erzählt Marvin Müller. „Bis dahin soll aber noch einiges am Klünderberg für die Jugendlichen geschaffen werden. Wir sind im Gespräch mit den Schülern der Regionalen Schule, um den Platz nach ihren Anforderungen ausstatten zu können.“

Neuer Skatepark auf dem EWE-Gelände

Ein langfristiges Projekt lässt Müller hoffen. Die Verwaltung sucht weiter im Ort nach geeigneten Flächen für Jugendliche. Bauamtsleiterin Romy Guruz schlug jüngst die Realisation eines neuen Skateparks vor – die Gemeindevertretung stimmte dafür. Der Skatepark soll auf dem EWE-Gelände nahe des Kunstrasenplatzes entstehen. „Bei der Konzeption des neuen Areals handelt es sich um eine BMX-Fläche, mit Skate-Park, Streetball und Boulder-Fläche“, erklärt Müller. „Auf den knapp 2800 Quadratmetern könnte damit eine Fläche mit verschiedenen Möglichkeiten direkt neben dem aktuellen Kunstrasen entstehen.“ Auch dieser Standort sei vielleicht nicht zentral, aber die Jugendlichen würden derzeit häufig den Bereich ums Stadion nutzen, um sich zu treffen – eine räumliche Nähe wäre dann ja zumindest gegeben.

Und wie will man kommende Zerstörungen verhindern? „Mir wäre wichtig, dass zum einen Akteure wie die Regionale Schule, der in Gründung befindliche Jugendbeirat und das Freizeitzentrum nicht nur in die Planungen mit einbezogen werden, sondern auch in die Betreuung“, überlegt Müller. „Jugendliche, die aktiv Vandalismus betreiben wollen, wird auch das nicht aufhalten. Aber meine Einschätzung wäre, dass die große Mehrheit anders mit dem Gelände umgehen wird, wenn es ‚ihr Projekt‘ ist.“

Gesprächsangebot an Jugendliche

Davon geht auch Bürgermeister Karsten Schneider aus. „Ich hoffe sehr, dass unser Gesprächsangebot an die Jugendlichen auch angenommen wird. Bislang gab es noch kein Feedback zur Entwicklung des Klünderbergs beispielsweise“, sagt er. „Es muss klar sein, dass wir die 47 000 Euro anstatt für die Schäden lieber direkt für die Jugendlichen ausgegeben hätten. Es ist also letztendlich auch Geld, was an anderer Stelle für sie fehlt.“

Von Anne Ziebarth