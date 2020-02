Sechs Fragen an - Vater der Nationalparks: Was Naturschutz­pionier Michael Succow von Fridays for Future hält

Als 1990 die letzte DDR-Volkskammer das Nationalparkprogramm beschloss, war das maßgeblich sein Verdienst. Wie Succow 30 Jahre später die Entwicklung des Naturschutzes sieht und wie er das Umweltbewusstsein der Jugend bewertet.