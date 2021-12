Vater der vermisste Rügener Kinder: „Wir leben in ständiger Sorge, erkannt zu werden“

Rügen

Den Kindern ginge es sehr gut und „der Alltag gestaltet sich so normal, wie es möglich ist, wenn man öffentlich gesucht wird“, lässt der Vater der vier Kinder wissen, die seit dem 11. Dezember auch von der Polizei gesucht werden. „Ein Ärztehaus ist für den Fall, dass jemand krank wird, in unmittelbarer Nähe. Da wir ein normales zweigeschossiges Wohnhaus angemietet haben, bleiben auch kalte Temperaturen draußen“, teilte Frank S. (54) nun der OSTSEE-ZEITUNG mit. Wo das ist, behält er für sich.

Der auf Rügen lebende Vater war gemeinsam mit seinen zum Teil in Stralsunder Einrichtungen untergebrachten Kindern Lisa (15), Tom (12), Finn (10) und Paula (8) spurlos verschwunden. Laut Polizei haben die vier Kinder ihn offenbar freiwillig, aber gegen den Willen der Mutter begleitet. Zuvor war Frank S. vor verschiedenen Behörden und Gerichten mit dem Versuch gescheitert, das Sorgerecht zu erlangen.

Da alle Verfahrensbeteiligten gegen sein Umgangsrecht plädiert hätten, „ist wohl nicht zu erwarten, dass ich meine Kinder in den nächsten Monaten noch einmal gesehen hätte“, glaubt er. Das dürfte letztlich für den erneuten Versuch ausschlaggebend gewesen sein, sich gemeinsam mit den Kindern abzusetzen. Die Familie war erst im Sommer in Polen aufgegriffen worden.

„Dramatische Situation mit großer Verletzungsgefahr“

Tatsächlich übertrug das Bergener Familiengericht drei Tage nach dem Verschwinden der Kinder das alleinige Sorgerecht auf ihre Mutter Eva T. (49). Lediglich für die beiden älteren Kinder, Lisa und Tom, übertrug das Gericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht sowie schulische Belange auf das Jugendamt. Bis dahin hatte der Vater mit der Begründung, er könne sie selber unterrichten, versucht, die Kinder vom Besuch der Schule fernzuhalten.

Frank S. fühlte sich von sämtlichen Einrichtungen benachteiligt und bestreitet jede Kindeswohlgefährdung, derentwegen ihm das Sorgerecht überhaupt erst entzogen wurde. Weder hätten Krankheiten gedroht, noch seien „kognitive Unzulänglichkeiten“ feststellbar. Vielmehr seien die Kinder „sehr soziale, gesunde, neugierige und intelligente junge Menschen“.

Allerdings bezeichnet die Mutter der Kinder den ehemaligen Wohnort in Jabelitz bei Trent auf Rügen als „Baustelle“. So sah es offenbar auch das Jugendamt, das nach Besuchen des Grundstücks keine Möglichkeit gesehen habe, die Kinder dort zu lassen. Wegen der „absolut desolaten Umgebung“ habe das Gericht schließlich entschieden, dem Vater das Sorgerecht zu entziehen, sagt Sprecher Sascha Ott. „Es herrschte dort eine besonders dramatische Situation mit großer Verletzungsgefahr und desaströsen hygienischen Bedingungen.“

Auf diesem Anwesen in der Nähe von Trent sollten die Kinder nicht mehr leben. Quelle: Christian Rödel

Mutter Eva T. hatte das Anwesen bei Trent nach der Trennung von dem Vater der Kinder verlassen und auf Hiddensee, wo sie beschäftigt war, eine kleine Unterkunft bezogen. Weil sie arbeitete, der Vater aber nicht und die Kinder den ganzen Tag zu Hause waren, wurde zunächst vereinbart, dass die Kinder bei ihm wohnen – beide aber verantwortlich bleiben. Mittlerweile aber habe sie eine größere Wohnung in Stralsund gefunden und verfüge nunmehr über ausreichend Wohnraum, um die Kinder bei sich aufzunehmen.

„Jedes Klingeln, jeder Anruf wirken bedrohlich“

Seinem Ansinnen, getrennten Wohnraum in der Nähe der alten Heimat Wuppertal zu finden, damit die Kinder nach Belieben entscheiden könnten, bei wem sie übernachten wollten, habe Eva T. eine strikte Absage erteilt, so Frank S.. Er stehe in Kontakt mit der Polizei, bestätigt deren Sprecherin Nicole Buchfink und die Kinder hätten sich an das Gericht wenden wollen. Seine Sicht der Dinge versendet Frank S. gleich seitenweise und kündigt Klagen bis hin zum Bundesverfassungsgericht an.

„Die Kinder sind der elementarste Teil meines Lebens. Ohne unsere großartigen Kinder brauche ich mein Leben nicht mehr“, betont er. „Ich kann nicht sagen, wie lang unser Fortbleiben andauert, das entscheiden Gericht und Behörden vor Ort. Sobald der Rechtsstaat im Zusammenhang mit uns wieder funktioniert, kann ich mir alles vorstellen, auch die Rückkehr nach Stralsund.“

Unter der aktuellen Situation würden seine Kinder und er gleichwohl leiden. „Jedes Klingeln, jeder Anruf, jedes Martinshorn in unserer Umgebung wirken bedrohlich. Wir leben in ständiger Sorge, erkannt zu werden.“

Von Uwe Driest