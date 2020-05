Veränderung an sowjetischen Ehrenmalen? Nur wenn Russland zustimmt

Vorpommern

Knapp ein Jahr nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 befahl der Oberbefehlshaber der sowjetischen Militäradministration in Deutschland, große sowjetische Bezirksfriedhöfe zu errichten. Dass kleinere Heldenfriedhöfe in den Städten angelegt wurden, geschah zum Teil bereits kurz nach der Kapitulation auf Befehl von Stadtkommandanten.

Sie sind Denkmale des Sieges, in der Regel verwendet die Inschrift am zentralen Punkt, oft Obelisken, in russischer Sprache das Stalinwort: „Ewiger Ruhm den Helden, die für die Freiheit und Unabhängigkeit unserer Heimat starben“. Auch dass sie sich an zentraler Stelle, gar auf Märkten wie in Richtenberg und Stralsund, befinden, ist ein Zeichen dafür, dass es sich um Denkmale des Sieges handelt.

Zugleich sind es auch Kriegsgräberstätten. Sofern es überhaupt deutsche Inschriften gibt, sind diese jüngeren Datums. Die Bestatteten sind zumeist verstorbene Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, Sowjetbürger, die nach der Kapitulation starben, und in Ausnahmefällen auch Soldaten, die infolge kriegerischer Auseinandersetzungen ihre Leben verloren.

Hochzeitspaare legten Sträuße nieder

Das Stralsunder Relief von Fritz Rogge nach seiner Einweihung 1967. Quelle: OZ-Archiv

In der DDR wurden an den Ehrenmalen Kränze niedergelegt, Reden gehalten, den Sowjetsoldaten für die Befreiung gedankt und auch Hochzeitspaare gingen dorthin, um Blumen niederzulegen. Der Arbeiter- und Bauernstaat befand sich in seinem Verständnis auf der Seite der Sieger.

Allerdings gibt es in Vorpommern nur einen Ehrenfriedhof, dessen Gestaltung als Befreiungssymbolik gedeutet werden kann. Es ist das markige Bronzerelief an dem Granitobelisken mit dem sowjetischen Staatswappen an der Spitze von Fritz Rogge (1898 bis 1983) auf dem Neuen Markt in Stralsund. Hier reichen sich ein Rotarmist und ein Zivilist die Hand. Der Dresdner Rogge war Spezialist für Büsten und Denkmale, hat auch Lenin und Stalin dargestellt sowie weitere sowjetische Friedhöfe der DDR mit Denkmalen ausgestattet. Das Relief ist Teil der Umgestaltung von 1967, bei der das Portal vor dem Friedhof mit dem eingangs erwähnten Stalinwort beseitigt wurde.

Seit der Wende gibt es vielerorts Bestrebungen, stadtbildprägende sowjetische Friedhöfe umzugestalten oder zu beseitigen und die Toten an andere Orte umzubetten. Bis 1994 zog die russische Armee ab. In Richtenberg legten anfangs noch Vertreter der Pütznitzer Garnison einen Kranz am Obelisken ab. Wie Bürgermeister Karldieter Wegner informierte, wird stattdessen heute am Volkstrauertag ein Kranz am Kriegerdenkmal an der Kirche niedergelegt. Bestrebungen, die 16 Toten vom Markt auf den Friedhof umzubetten, führten nicht zum Erfolg.

Die Stadt Barth hat 2015 für eine kleinere Umgestaltung des sowjetischen Friedhofs am Adligen Fräuleinstift die Zustimmung der Russischen Botschaft einholen können. Ohne die geht es nicht. Denn im Artikel 18 des Vertrags über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der BRD und der UdSSR vom 9. November 1990 sichert die Bundesrepublik zu, dass „die auf deutschem Boden errichteten Denkmäler, die den sowjetischen Opfern des Krieges und der Gewaltherrschaft gewidmet sind, geachtet werden und unter dem Schutz deutscher Gesetze stehen.“ In der Ära des 1991 bis 1999 regierenden russischen Präsidenten Boris Jelzin waren indes Umgestaltungen im Einverständnis mit der Botschaft auch durchgreifend möglich.

Für eine Umgestaltung 1968 gestaltete Reinhard Schmidt für den Barther Friedhof das Relief mit uniformierten und bewaffneten Soldaten. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Beispiele für eine Umbettung der im Zentrum beerdigten Toten in Jelzins Zeit sind Neustrelitz, Waren und Torgelow. Der Obelisk des Ehrenmals für die sowjetische Armee auf dem Barlachplatz (früher Wilhelmplatz) in Demmin wurde sogar abgerissen. Die Anlage ist nun „Opfern von Krieg und Gewalt“ gewidmet.

Änderungen sind deutlich schwieriger geworden

In der Ära des seit 1999 mit einer Unterbrechung regierenden Wladimir Putin sind Änderungen deutlich schwieriger geworden. In Stralsund gab es schon kurz nach der Wende Ideen, die Wirkung des Ehrenmals vor Vorpommerns größter Kirche zu mildern, es zu versetzen. Das ist Geschichte. 2014 sagte die Landesdenkmalpflege „Nein“ zu Änderungen. Denn das Ehrenmal sei zur Erbauungszeit als politische und monumentale Manifestation, als Gegenpart zum Sakralbau, errichtet worden, begründete Denkmalpfleger Klaus Winands. Es sollte als Sieg des Sozialismus gedeutet werden, „der durch die leicht erhöhte Anlage des Ehrenmals einen neuen sakralen Ort schuf.“ Das besitze Denkmalwert.

Das Ehrenmal vor der Stralsunder Marienkirche, wohl bei der Einweihung. Quelle: Harry Hardenberg

Der Wettbewerb zur Neugestaltung des „Stadtraums Neuer Markt“ in Stralsund ist inzwischen abgeschlossen. „Die Preisverleihung der Siegerentwürfe steht aus, da sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant im März stattfinden konnte“, informiert Stadtsprecher Peter Koslik. „In jedem Falle ist das sowjetische Ehrenmal an seinem jetzigen Platz Bestandteil der Gestaltung und wird in das Gesamtkonzept mit einbezogen werden.“

Gedenkkranz in Greifswald am Tag der Befreiung

In Greifswald gibt es sogar drei sowjetische Friedhöfe, auf denen mit Abstand die meisten Sowjetbürger in der Region beerdigt wurden. Bestrebungen für eine Verlegung/Veränderung sind bisher nicht bekannt geworden. Allerdings befinden sich die Friedhöfe auch nicht an so prominenter Stelle wie in Stralsund oder Richtenberg. Die Art des Gedenkens ist auch hier unterschiedlich.

Die Kränze, die am sowjetischen Ehrenmal am 8. Mai 2020 an der Fleischerstraße niedergelegt wurden. Quelle: eob

Am 8. Mai 2020 wurde ein Kranz mit blau-weißer Schleife von Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und Bürgerschaftspräsident Egbert Liskow ( CDU) auf dem Obelisken der als Offiziersfriedhof entstandenen Anlage an der Fleischerstraße niedergelegt. Die Inschrift lautet „In stillem Gedenken“. Direkt am Obelisken platzierte die Greifswalder Linke einen von roten Nelken dominierten Strauß zur Erinnerung an 75 Jahre Befreiung.

Der Obelisk des sowjetischen Friedhofs an der Greifswalder Fleischerstraße. Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer