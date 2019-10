Kabarett, Musik und Tanz

Rügen

Vor allem Musikfans können sich auf das nahende Wochenende freuen, das viele durch den morgigen Feiertag verlängern.

Im Putbusser Marstall steht am Donnerstag ab 19.30 Uhr Ute Freudenberg mit Band auf der Bühne. Die Künstlerin schaut bereits auf 40 Jahre im Showgeschäft zurück und gehört damit längst zu bekanntesten Stimmen Deutschlands, die gut dreieinhalb Oktaven umfasst. Elf Alben hat sie auf den Markt gebracht und an ein Ende ist noch längst nicht zu denken. Denn auch für die Zukunft hat sie noch manches Projekt im Blick.

Im Ostseebad Binz gibt es morgen ab 20 Uhr im Haus des Gastes ein Wiedersehen mit der Leipziger Pfeffermühle mit Burkhard Damrau und Dieter Richter. Die Highlights aus den Programmen der letzten Jahre kommen garniert mit einer gehörigen Portion Pfeffer auf die Bühne. Das Kabarett macht dabei vor niemandem halt. Bei ihrer Querreise durch die deutsche Gesellschaft müssen sich Politiker, Ärzte, Polizisten, Hartz4-Empfänger oder Rentner sich in Acht nehmen.

Am Freitag macht dann Dirk Michaelis ab 20 Uhr im Marstall Putbus Station. "Mir gehörn" lautet der Titel seines elften Soloalbums, das Großes verspricht, nicht zuletzt weil ihm dabei erneut die Schriftstellerin Gisela Steineckert zur Seite stand, die sich auch schon für seinen Erfolgshit „Als ich fortging“ verantwortlich zeichnet. Zuletzt überzeugte Dirk Michaelis mit den Alben „Welthits auf deutsch“, auf denen er die Titel der Stars wie Paul McCartney, Sting oder U2 umsetzte.

Ein Stelldichein mit Herrn Holm und seinem Programm „Neben der Spur“ gibt es am Samstag ab 19.30 Uhr im Theater Putbus. Mit mürrischem Blick, schlurfendem Gang und Hornbrille macht er sich wieder an die Aufgabe, die Welt mit Ruhe und Ordnung vor dem Chaos bewahren zu wollen.

Das Tanzbein kann dann am Samstag ab 19.30 Uhr in der Scheune von Bauer Lange in Lieschow geschwungen werden. Der 34. Ummanzer Bauernball verbindet dann Erntedankfest mit Musik und Tanz, Buffet und Bauernolympiade.

Wer Kultur gern mit Bewegung verbindet, sollte sich jedoch schon morgen in den Sattel schmeißen. Um 10 Uhr ist am Haus des Gastes im Ostseebad Baabe dann der Start zur Radtour „ Lyonel Feininger auf Rügen – Eine Spurensuche“. Besucht werden die Aufenthaltsorte des Künstlers, der vor allem für seine Zeichnungen auf der Insel Usedom bekannt ist und gerne auf Rügen zu Gast war.

Von Wenke Büssow-Krämer