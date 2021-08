Rügen

Gleich mehrere große Musikacts kommen auf die Insel Rügen an diesem Wochenende. In der Bergener Waldbühne wird Nena über die Bühne fegen und ihr Programm präsentieren, los geht es ab 20 Uhr. Karten und Infos über den Einlass und Hygienebestimmungen gibt es auf der Seite www.waldbuehne-ruegen.de im Internet. Die Kult-Band Keimzeit kommen hingegen am Samstag zum Konzert am Selliner Hauptstrand. Beginn ist hier um 19 Uhr, Tickets zum Preis von 36,60 Euro sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Auch am Hafen von Thiessow wird es musikalisch. Hier sind am Freitag zwischen 18 Uhr und 23 Uhr die Band „Smokin Appaloosa“ und Esthi Kiel zu hören.

Das Wochenende beginnt mit dem Kunsthandwerkermarkt in Gingst. Bei freiem Eintritt werden Gäste Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr in dem traditionsreichen Marktflecken begrüßt, der bereits zweimal zur schönsten ländlichen Gemeinde Rügens gekürt wurde. Auf dem Marktplatz und rund um die Kirche zeigen 23 professionelle Kunsthandwerker eine schöne bunte Mischung ihrer Werke. Der grüne Markt auf dem Museumshof bietet regionale und Bioprodukte. Infos unter www.toepferei-regionalwaren.de.

Das Pferdetheater Rügen gibt eine Open-Air-Vorstellung im Stadthafen. Quelle: Uwe Driest

Das Pferdetheater Rügen gibt am Sonnabend um 16 Uhr in Sassnitz eine Open-Air-Vorstellung an der Fußgängerbrücke zum Stadthafen. Die Amazonen und ihre edlen Rösser versprechen ein kurzweiliges Programm für die ganze Familie. Etwas weniger multimedial als aus dem Reitstall in Zirkow gewohnt, „dafür aber mit mehr Reitkunst und feel good“. Infos unter www.pferdetheater.com.

Das Ostseebad Baabe lädt Freitag und Sonnabend ab 17 Uhr zum Dorffest am Heideberg ein, die kleine Anhöhe mitten in „Alt-Baabe“ (Ecke der Dorf- und Bollwerkstraße). Bei Grill und Gulaschkanone feiern Baaber Vereine umrahmt vom musikalischen Bühnenprogramm das mittlerweile traditionelle Dorffest bis in die späten Abendstunden hinein. Einst ein kleines Fest für die Einheimischen, erfreut sich das Dorffest am Heideberg nun gleichermaßen bei vielen Gästen und Touristen mit großer Beliebtheit. Schluss ist erst um 23 Uhr.

„Die Artistokraten“ präsentieren ihr Open Air Varieté in der Orangerie von Putbus. Quelle: Uwe Driest

Die Artistokraten präsentieren ihr Open Air Varieté am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Orangerie von Putbus. Die sehr bunte Bordbesatzung rund um einen größenwahnsinnigen Kapitän heißt Sie willkommen, ein sechsköpfiges Varietéensemble um den Berliner Cirque-Nouveau-Künstler Martin van Bracht. Artistokratische Seeleute zeigen Luft- und Bodenakrobatik, Seiltanz, Jonglage, elegante Handstandkunst – perfekte, leicht verdauliche Sommerunterhaltung.

Unter dem Titel „Auf Zeit gespielt“ bieten Ulrike Mai und Lutz Gerlach eine musikalische Auszeit an zwei Pianos. Quelle: Agentur

Ein musikalischer Leckerbissen erwartet Freunde der Klaviermusik am Sonnabend um 20 Uhr in der Bergener Marienkirche. Unter dem Titel „Auf Zeit gespielt“ bieten Ulrike Mai und Lutz Gerlach eine musikalische Auszeit an zwei Pianos. Die beiden Künstler konnten während des Lockdowns keine Konzerte geben und hatten daher viel Zeit. So machten sie aus der Not eine Tugend und konzipierten ihr neues Konzertprogramm, das noch selten gespielte klassische Werke von Bach bis Dave Brubeck mit einer völlig unbekannten Kompositionen des großen Philosophen Friedrich Nietzsche unter dem Titel „So lach‘ doch mal“ verbindet. Karten sind auch über die Stadtinformation Bergen erhältlich.

Am Sonntag wird es in Göhren sportlich. Ab 12 Uhr lädt das Ostseebad zum Beachvolleyball-Turnier am Sportstrand. Die speziell für „Tiki Beach“ entworfene Beachvolleyballanlage mit World-Tour-Netzen und der feinkörnige Ostseestrand sind die perfekte Grundlage für ein spannendes Beachvolleyballmatch, finden die Veranstalter.

Von Uwe Driest