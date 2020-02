Rügen

Bummeln, stöbern und staunen ist am Wochenende wieder im Marstall Putbus angesagt. Der Trödel- und Kunsthandwerkermarkt öffnet Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr seine Türen. Zahlreiche Händler wollen die Halle dann in einen bunten Basar verwandeln, der ein tolles Erlebnis beim Feilschen und Handeln verspricht.

Lieber historisch

Wer lieber ein Stück in die Geschichte der Insel abtauchen möchte, wird am Wochenende ebenfalls fündig. Am Samstag geht es „Auf Fischers Spuren“ durch Göhren. Die Führung gibt interessante Einblicke in die Historie der Fischerei mit anschließender Fischsuppe. Start dafür ist um 11 Uhr am Haus des Gastes. In Sellin führt am Sonntag um 10.30 Uhr dann Silke Wilcke wieder in der Mode der Jahrhundertwende durch das historische Ostseebad. Der Treff dafür ist an der Kurverwaltung.

Eiskalt abgetaucht

Viele Schaulustige zieht es am Sonntag wieder an die Seebrücke Binz, wenn sich die Eisbader mit viel Unterhaltungswert wieder in die kalten Fluten stürzen. Denn vor allem die Kostüme bieten hier den Augenschmaus für alle, die lieber auf dem Trockenen bleiben. Ab 13.30 Uhr können sich Einzelstarter und Gruppen in die Listen eintragen. Die Eröffnung und Vorstellung der Teilnehmer beginnt ab 14 Uhr. Nach dem Sprung ins kühle Nass werden die Prämien für das originellste Kostüm, den jüngsten und ältesten Teilnehmer sowie die weiteste Anreise vergeben. Für die Eisbader stehen selbstverständlich wieder Heißgetränke, beheizte Zelte zum Umziehen und die Saunakarren zum Aufheizen danach zur Verfügung.

Profis an der Kugel

Das 21. Internationale Kugelstoßmeeting „Weltklasse in Sassnitz“ lockt am Sonntag in die Sporthalle Dwasieden. Als sportliche Hochkaräter werden hier unter anderem Finalistinnen der Weltmeisterschaft von Doha 2019 erwartet. An den Start gehen wollen die Vizeweltmeisterin Danniel Thomas-Dodd aus Jamaika, die Drittplatzierte Christina Schwanitz aus Deutschland und Dimitriana Surdu aus Moldawien. Gespannt schauen auch alle auf den Auftritt von David Storl, der nach einer langen Verletzungspause antreten möchte. Eine von der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel signierte Kugel wird im Rahmen der Veranstaltung zugunsten des Kinder- und Jugendvereins Rügen „Die Nordlichter“ versteigert. Einlass ist ab 13 Uhr. Durch den Tag führt Moderator Ralf Markert von NDR1 Radio MV.

Von Wenke Büssow-Krämer