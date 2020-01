Verein will Putbusser Schloss wieder aufbauen

Putbus

In die Diskussion um einen möglichen Wiederaufbau des Putbusser Stadtschlosses kommt wieder Bewegung. Nach der ersten Informationsveranstaltung zum Wiederaufbau von Schloss Putbus im Dezember, hat der Förderverein Fürstliches Schloß zu Putbus viel Zuspruch vonseiten interessierter Bürger erhalten. Sie haben ihre Unterstützung zugesagt. „Das Schloss ist nur noch in der Fantasie vorhanden. Es muss aber möglich sein, dieses Haus wieder zu errichten“, sagt Vereinsmitglied Torsten Seegert.

Das Schloss Putbus ist das älteste Gebäude im Ort. Der Bau – ein Steinhaus im gotischen Stil – soll erstmals um 1371 erwähnt worden sein. Nachdem in den 50er Jahren mit einer Umgestaltung und Sanierung begonnen wurde, folgten in den 60er Jahren Abriss und Sprengung dieses wohl wichtigsten städtebaulichen Gebäudes von Putbus. Allerdings wurde es nicht vollständig abgerissen. Ein Teil des Schlosses Putbus ist erhalten geblieben. Die einstige Seeterrasse mit der Pergola existiert auch noch.

Neubau kostet 60 Millionen Euro

Der Verein hatte sich vor mehr als einem Jahr gegründet, um die Diskussion um Schloßplatz, Wiederaufbau und Wirkung für den Ort in Gang zu bringen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem der ehemalige Kreisdenkmalpfleger Dr. Hermann Hoge sowie der Steinmetz- und Steinbildhauermeister Carlo Wloch. Beide haben sich auch für den Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses eingesetzt.

Im Schlosspark aufgestellte Schilder zeigen Ansichten des einstigen Schlosses. Quelle: Chris Herold

Der Vorsitzende sowie ehemalige Stadtarchivar von Putbus Christian Bruhn hatte zu einem Diskussionsabend geladen, bei dem nun die Möglichkeiten eines Wiederaufbaus ausgelotet wurden. Keine leichte Aufgabe, denn nach Schätzungen von Experten würde das Projekt 60 Millionen Euro kosten. Aus seiner Sicht kann es trotzdem nur eine Lösung geben: Das Schloss muss so, wie es 90 Jahre lang gestanden hat, wieder aufgebaut werden. „Es geht uns als Verein nicht darum, der Vergangenheit hinterherzujagen, die keine Zukunft hat. Man sollte aber die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen, um dann die Zukunft gestalten zu können“, sagt er.

Verein legt Internetseite an

Zum einen geht es bei den visionären Thesen, die er aufstellte, um die Nutzung. „Es soll ein Raum sein für kulturelle Vielfalt, wo sich die Putbusser treffen, wo man hingeht, wo man sein darf“, so der Vorsitzende. Die Nutzung könnte auch den Marstall einschließen, der vor dem Verfall bewahrt wurde. Eine weitere Idee kam vom Landschaftsökologen und langjährigen Leiter der Naturschutzakademie Vilm Prof. Dr. Hans Dieter Knapp. Er spricht sich für ein Rügen-Museum aus, das die Geschichte und die Einzigartigkeit der Insel dokumentiert.

Torsten Seegert ist begeistert, dass die Bereitschaft von Bürgern zur Mitarbeit an diesem Projekt und auch die finanzielle Zuwendung groß ist. Die Öffentlichkeit soll künftig über die Arbeit des Vereins informiert werden. Dafür wurde eine Internetseite (www.schloss-putbus.de) eingerichtet. „Inhaltlich ist es dabei vonseiten des Vereins vorgesehen, sowohl auf die Geschichte des Schlosses als Bau von nationaler Bedeutung einzugehen als auch den Abschluss des Gesamtkomplexes Putbus und damit die jahrzehntelange Städtebausanierung mit dem Wiederaufbau des Schlosses zu betonen“, sagt er.

Spendenkonto eingerichtet

Vorbereitet wird außerdem ein Pressearchiv. Dieses soll jedem Nutzer ermöglichen, die Artikel zum Schloss Putbus aus den vergangenen 70 Jahren abzurufen. Der Förderverein will mit diesen Schritten die Debatte um den Wiederaufbau weiter fördern, indem er bereits an den Verein herangetragene und gesammelte erste Nutzungsvorschläge und -möglichkeiten vorstellt – dazu gehört der Neubau des Demminer Rathauses oder das Stadtschlosses in Berlin – und diese auslotet, von Erfahrungen anderer Wiederaufbaupläne berichtet und über das weitere Vorgehen zum Wiederaufbau des Schlosses informiert.

Eine Unterstützung der Arbeit des Fördervereins ist ebenfalls durch finanzielle Zuwendungen auf das eigens dafür eingerichtete Spendenkonto bei der Sparkasse Vorpommern (IBAN: DE43 1505 0500 0102 0833 63 / BIC: NOLADE21GRW) möglich.

Von Mathias Otto