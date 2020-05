Vereine auf Rügen freuen sich: Endlich geht es wieder los!   

Rügen

Seit Montag dürfen Sporthallen, Fitness-, Tanz- und Yogastudios nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie wieder aufmachen. Auch das Vereinsleben auf der Insel Rügen erwacht langsam und erste Jugendeinrichtungen öffnen – wenn auch mit Auflagen und Einschränkungen.

Im Ostseebad Binz rollt der Ball schon seit knapp zwei Wochen wieder. Sofort nach der Meldung über die Lockerung hatte der 1. FC Binz bei der Gemeinde nachgehakt. Mit Erfolg: Den Fußballern stehen die Türen des Kunstrasenplatzes offen. Der Nachwuchs in der F- bis D-Jugend machte den Anfang, seit einer Woche trainieren auch die Männer und die Junioren.

Anzeige

Beim Training muss einiges beachtet werden

Ralf Reinbold, Vorsitzender 1. FC Binz Quelle: privat

Weitere OZ+ Artikel

„Das Training ist gut angelaufen, die Beteiligung war erwartungsgemäß groß“, freut sich Ralf Reinbold. Der Vorsitzende des 1. FC Binz weiß, wie sehr gerade die jungen Kicker den Startschuss herbeigesehnt haben. „Vor allem die Kinder mussten einiges durchmachen. Es ist ein Schritt in die Normalität.“

Trotzdem: Es ist ein besonderes Training in besonderen Zeiten. Vor und nach dem Training Hände desinfizieren, Duschen, Umkleiden und Gemeinschaftsräume sind geschlossen. Das Training wird in Gruppen mit maximal fünf Fußballern abgehalten. Dafür seien jetzt mehr Trainer im Einsatz, Vorstandsmitglieder helfen dabei mit. Der DFB gebe gute Tipps für Trainingsformen. Derzeit stünden Konditionsübungen, Passen, Dribbling oder Torschusstraining auf dem Programm. „Das Spiel fehlt natürlich“, so Reinbold. Die Kinder seien sehr diszipliniert. Es sei erstaunlich, wie routiniert die kleinen Kicker mit den Abstands- und Hygieneregeln umgehen.

Tanzgruppen trainieren im Stadion

Auch im Binzer Stadion ist schon wieder Leben eingekehrt. Dort ist zurzeit der TSV Binz 27 e.V. unter anderem mit Rehasport und Kindersport sowie mehreren Tanzgruppen aktiv. Und zwar teilweise bis in die Abendstunden, weiß Lutz Reuter, Pressesprecher der Gemeinde. Die regulären Öffnungszeiten sind von 8 bis 22 Uhr.

Die „Ostseeperlen“ beim Tanztraining im Binzer Stadion. Quelle: privat

Am Montag hatten die jungen Tänzerinnen des Binzer Küstenkindervereins dort ihre erste Trainingseinheit. Zeitlich versetzt übten die „Küstengirlies“, „Magic of Dance“ und die kleinen Gruppen aufgeteilt und mit zwei Metern Sicherheitsabstand im Stadion. „Wir haben eine riesen Fläche gebraucht, aber es hat funktioniert. Ich habe heute das erste Mal mit zwei zusätzlichen Co-Trainern arbeiten müssen, weil die Laufwege natürlich viel größer sind“, so Trainerin Ina Briese.

„Es war spaßig, weil die Kinder endlich wieder tanzen durften. Die Kinder waren total engagiert und haben sich riesig gefreut. Aber es war auch eine enorme Umstellung.“ Morgen trainieren die Erwachsenen zum zweiten Mal im Stadion.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Betrieb in Binzer Hallen beginnt schrittweise

Ab heute wird der Sportbetrieb in den Hallen der Gemeinde Binz schrittweise wieder aufgenommen. „Die Verwaltung befindet sich bereits im Austausch mit den Vereinen, um über die zu beachtenden Regeln beziehungsweise Nutzungsbedingungen zu informieren“, so Reuter.

Groß war auch die Freude bei den Selliner Ostseefanfaren, als sie sich in der letzten Woche das erste Mal zur gemeinsamen Probe wiedertreffen konnten. Gestern absolvierten sie ihren ersten Auftritt in dieser Saison, um die Gäste mit einer musikalischen Parade zu begrüßen. Ob es in diesem Jahr noch mehr Konzerte geben wird, ist derzeit noch völlig offen.

Konzerte und Europameisterschaft weggebrochen

Gut ein Dutzend Termine – vom Maibaumsetzen über Dorffeste bis zu den Europameisterschaften in Rastede – seien weggebrochen, bedauert Michael Czechan. Der Leiter des Fanfarenzuges weiß, dass diese Vereinshöhepunkte wichtig für die Motivation der größtenteils jungen Musiker sind. Auch sei es wichtig, den Gästen, die nun wieder auf die Insel strömen, kulturell etwas zu bieten. Mit den Auftritten erziele der Verein Einnahmen, die für die Anschaffung von neuer Bekleidung benötigt werden. „Unsere T-Shirts haben nach drei Jahren ausgedient und wir brauchen dringend neues Koppelzeug“, so Czechan.

Sylvi Gruner, Leiterin des Selliner Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrums Quelle: Gerit Herold

Der Fanfarenzug ist eine Abteilung des Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrums der Gemeinde Sellin. Auch dessen Pforten haben sich am Montag wieder geöffnet. Da in der Einrichtung zeitgleich maximal zehn Kinder betreut werden können, gibt es drei Besuchszeiten: 11 bis 13 Uhr, 13.30 bis 16 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr. In der halben Stunde dazwischen werden Hygienemaßnahmen vorgenommen.

Die Kinder müssen bei ihrem Aufenthalt die Abstandsregeln einhalten und sich in Anwesenheitslisten eintragen, Anmeldungen sind telefonisch oder persönlich möglich.

„Wir testen dies jetzt erst einmal so aus, behalten uns aber Änderungen vor und hängen die aktuellen Öffnungszeiten aus“, informiert Leiterin Sylvi Gruner. „Es waren 23 Kinder da. Vor allem das Außengelände mit Trampolinen und Fußballplatz war gut besucht. Die Kinder fanden aber auch ihren renovierten Fernsehraum mit neuer Wii und Wandtattoo toll. Alle haben sich gefreut, dass sie nun wiederkommen können.“

Gymnastik bald auf dem Kunstrasenplatz ?

Petra Westphal, Vereinsvorsitzende TSV Empor Göhren und Leiterin des Göhrener Jugendklubs Quelle: Gerit Herold

So weit ist man im Nachbarort noch nicht. Der Jugendklub der Gemeinde Göhren an der Schule bleibt weiterhin geschlossen. „Andere Informationen habe ich bisher nicht“, so die Leiterin Petra Westphal. Sie ist auch die Vereinsvorsitzende des TSV Empor Göhren mit 225 Aktiven. Diese tummeln sich in acht Sektionen von Badminton bis Sportakrobatik sonst regelmäßig in der Nordperdhalle. Die Sportstätte, die dem kommunalen Eigenbetrieb Kurverwaltung angegliedert ist, bleibt bis mindestens Ende Juni für die Sportler zu. Dort finden in einem Teilbereich aber Gemeinderats- und Ausschusssitzungen statt.

„Wir bemühen uns deshalb seit einer Woche um Trainingsmöglichkeiten auf dem Kunstrasenplatz am Südstrand“, so Petra Westphal. Dort wollen die Akrobaten, die Frauengymnastikgruppe und die Kinder-Breitensportgruppe wieder loslegen. Doch bisher gebe es auf die Anfrage noch keine Rückmeldung vom Verein Blau Weiß Baabe, der den Kunstrasenplatz in Göhren gepachtet habe.

Keine Showauftritte der Sportakrobaten

Vor allem für die Akrobaten sei es wichtig, endlich wenigstens wieder mit Kraft- und Konditionstraining zu beginnen. Enger Körperkontakt, wie in dieser Sportart notwendig, ist nicht möglich. Es sei zudem sehr langwierig, Paare oder Gruppen aufzubauen, was Können und Partnervetrauen abverlangt. „Für uns ist die lange Auszeit besonders bitter. Wir müssen quasi wieder bei null anfangen. Es dauert mindestens vier bis fünf Wochen, um wieder in den Tritt reinzukommen“, bedauert Akrobatik-Trainerin Petra Westphal. Doch am 22. Juni beginnen bereits die Sommerferien. Die beliebten Showauftritte der Akrobaten fallen in diesem Sommer aus.

Lesen Sie auch

Von Gerit Herold