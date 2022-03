Sellin

Die Wilhelmstraße erwacht aus dem Winterschlaf. Die Hotels, Pensionen, Restaurants und Läden bereiten sich auf die kommende Urlaubssaison vor. Im Sommer ziehen dann wieder von morgens bis abends Scharen von Menschen zur berühmten Seebrücke hoch und runter. Ein Hingucker: Die schmucke Villa Fernsicht mit der Nummer 41. Hinter der Fassade mit weiß verzierten Balkonen können sich Feriengäste in zehn Komfort-Appartements erholen. Im Erdgeschoss des Eckhauses befinden sich zwei Gewerbeeinheiten. Davor eine einladende Terrasse mit einem alten Magnolienbaum. Auch an diesem Vormittag lockt der Logenplatz in der Sonne immer wieder ein paar neugierige Gäste an. Dieser Standort hat eigentlich alles, was ein Gastronom braucht. Doch viele Akteure sind hier in den letzten Jahren schon eingezogen und haben über kurz oder lang aufgegeben. Es gab einige Cafés, Restaurants, Bistros und Brasserien. Die Türen sind schon geraume Zeit wieder verschlossen. Der Ort ist verflucht, heißt es unter Gastronomen im Ort. Kann das wirklich sein?

Unternehmerin will den Fluch brechen

Ein Hingucker: Die Villa Fernsicht in der Selliner Wilhelmstraße. Quelle: Gerit Herold

„Ich habe natürlich davon gehört. Aber ich werde den Fluch brechen“, sagt Anja Wangelin bestimmt und klopft sofort drei Mal auf das Holz des Strandkorbs, in dem sie sitzt. Klar ist das alles mit einem Augenzwinkern. Auch sie habe sich gefragt, warum „die schönste Terrasse von Sellin“ schon so lange nicht mehr bewirtschaftet wird. „Es hat sich keiner rangetraut“, lacht die 41-Jährige. Sie traut sich. Bei den Überlegungen für ihren beruflichen Neustart kam in Gesprächen mit Freunden schnell die Rede auf die leer stehenden Räume im Erdgeschoss der Villa Fernsicht. Sie rief den Verwalter an. Dann ging alles ganz schnell. „Es passte einfach alles perfekt“, freut sich die Rüganerin, die in Putbus aufgewachsen ist und viele Jahre in der Selliner Gastronomie gearbeitet hat.

Die Inneneinrichtung hat die neue Betreiberin übernommen. Quelle: Gerit Herold

Ankommen, wohlfühlen, genießen

Am 1. April eröffnet sie ihr eigenes Frühstückscafé „Fräulein Honig“. „Den Namen habe ich aus einem Kinderfilm, den fand ich schon immer toll“, erzählt Anja Wangelin. Sie übernimmt die komplette Innenausrichtung im mondänen Kaffeehausstil, will aber optisch auch neue Akzente setzen. Ankommen, wohlfühlen, genießen – nach diesem Motto können die Gäste drinnen oder draußen von 9 bis 17 Uhr ausgiebig frühstücken. Auf die Teller und in die Tassen und Gläser kommen dabei regionale und Bio-Produkte und Fairtrade-Kaffee. Sogar „Bellos“ können hier schlemmen. „Es wird ein Hundefrühstück geben mit Haferflocken, Hüttenkäse und Ei“, verrät Anja Wangelin. Den Tipp hat ihr sicherlich ihre Ridgeback-Hündin „Banu“ gegeben. Im Angebot werden auch hausgemachter Kuchen sein sowie verschiedene Hausbrote mit Rührei, Gemüse, Ziegenkäse, Parmaschinken, Avocado und Rucola.

Der Tag beginnt mit einem guten Frühstück

Ab Mai werden zwei Mitarbeiterinnen helfen, die Gäste zu verwöhnen. Diese zu finden, sei nicht schwer gewesen. „Ich hatte zehn Bewerbungen. Das liegt an den Arbeitszeiten“, weiß Anja Wangelin. In die Branche sei sie – ganz inseltypisch – hineingerutscht und dann hängen geblieben. Die Selliner Wilhelmstraße ist ihr bestens vertraut. Hier gebe es einen besonderen Zusammenhalt. Auch habe sich die Situation in den letzten vier Jahren verändert. Gerade der Anfang der Magistrale sei mit der Außengastronomie der neuen Betreiber von „Altem Postamt“ und Hotel und Restaurant „Glückauf“ belebt und aufgewertet worden. Das spiele auch ihr in die Karten. Gastronomisch ist zudem einiges in Sellin und auf der Insel verschwunden. „Es fehlt an allen Ecken und Enden“, so Wangelin. Und das fange schon beim guten Frühstück an, wenn man nicht gerade im Hotel wohnt. „Wir haben 70 Prozent Ferienwohnungen. Die Leute stehen Schlange.“ Wenn die Nachfrage da ist, würde sie schon um 8 Uhr öffnen. Ruhetage plant sie erst einmal nicht. Sie freut sich auf nette Gäste und weiß schon jetzt ganz genau: „Es wird mein kleines Wohnzimmer werden.“

Sammeltassen aus der Familie als kleine Blumentöpfchen auf den Tischen. Quelle: Gerit Herold

Verflucht hin oder her. Anja Wangelin nimmt es gelassen. „Dann habe ich es wenigstens versucht“, sagt sie. „Ich will mir keinen Porsche kaufen und auch keine Weltreise machen. Ich will bei dem, was ich mache, glücklich sein.“

Von Gerit Herold