Vergessene Geschichte: Auf den Spuren der Demminer Ulanen

Demmin

Am 7. Mai 1860 wurde das zweite Pommersche Ulanenregiment Nummer 9 gegründet. An die bewaffneten preußischen Reiter erinnert in der am Ende des Zweiten Weltkriegs schwer zerstörten Stadt Demmin auch heute noch viel. Dazu gehört die leer stehende 1862 eingeweihte Westkaserne, das spätere „Weiße Krankenhaus“ an der Ortsdurchfahrt mit Pferdeställen auf der Rückseite.

2013 wurde zur Erinnerung an die Kavalleristen eine Kanone auf dem Bebelplatz aufgestellt. Sie ist ebenso umstritten wie das Ulanendenkmal am Ende der Bergstraße auf einem Hügel in einem kleinen Wald, nicht weit vom Bahnhof. Von dort fuhren die Reiter 1914 an die Fronten des Ersten Weltkriegs. Die Zeit der berittenen Truppen war bereits zu Ende, die Ulanen wurden im Krieg zu Infanteristen umgeschult. 230 kehrten nicht zurück.

Ende der Ulanen kam nach dem Ersten Weltkrieg

Es ist eine monumentale Anlage von 70 Meter Länge, die sich den Hügel hinaufzieht. Der Entwurf stammt von Fritz Richter-Elsner (1884 bis 1970). Das Denkmal wurde 1924 eingeweiht. Da war die Ulanengeschichte schon zu Ende. Aufgrund der Festlegungen des Versailler Vertrags musste Deutschland abrüsten, zur Reichswehr durften nur maximal 115 000 Mann gehören. Finanziert wurde das Demminer Denkmal durch Vereine und Spenden, so Karsten Behrens, Vorsitzender des Heimatvereins der Hansestadt.

Karsten Behrens am Denkmaltorso Quelle: eob

„Auf dem Hügel stand auf einem Sockel ein Ulan mit Pferd, beide nach realen Vorbildern geschaffen“, sagt er. Allerdings würden Ross und Reiter des Denkmals nicht der Realität dieser Kavallerietruppen entsprechen. Beide seien zu groß, erläutert er. Ulanen mussten eher klein sein und saßen auf kleinen, wendigen Pferden.

In der NS-Zeit erfolgte eine Beleuchtung der Anlage durch Scheinwerfer, um sie als Symbol aufzuwerten. Nachdem Adolf Hitler 1935 die „Wiedererlangung der Wehrhoheit“ verkündete, wurde die Kette im Felsentor am Eingang zerrissen, berichtet Behrens.

Lanze, Karabiner und Schwert befinden sich im Depot

In der DDR meißelte man die Namen der in den Kriegen gefallenen Ulanen, darunter in Deutsch-Südwestafrika, weg. Wie Behrens erzählt, wurden 1946/47 Pferd und Reiter von zwei Demminern in einer daneben liegenden Grube versenkt. Das war in der DDR nicht allgemein bekannt. 1993 suchte eine Arbeitsgemeinschaft nach Pferd und Ulan und wurde nach Hinweisen fündig. Seit 1995 steht ein Torso auf dem Hügel. Lanze, Karabiner und Schwert wurden deponiert, die Anlage mit Hilfe einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in Ordnung gebracht.

„Es wurde Geld für eine Wiederherstellung des Denkmals gesammelt“, erzählt Behrens. Aber über 100 000 Euro wären vonnöten, und eine Förderung gebe es nicht. Das Denkmal ist heute Teil eines Ulanenweges mit über zehn Stationen durch Demmin.

Von Eckhard Oberdörfer