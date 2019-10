Arndt-Haus in Groß Schoritz: Verhärtete Fronten im Streit um Mietvertrag

Groß Schoritz/Garz/Bergen

Im ersten Moment klingt der Streit zwischen Garz und der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft wie ein Ringen zwischen Politik und Kultur. Vor allem, wenn man die Vorwürfe des Gesellschaftsvorsitzenden, Klaus-Michael Erben, hört. Der beklagt nämlich kommunale Willkür im Zusammenhang mit dem Abriss jenes Beobachtungsturms, der 2003 vor Arndts Geburtshaus in Groß Schoritz eingeweiht worden war. „70 000 Euro hat der mal gekostet und wurde nach Plänen von Ulrich Müther errichtet“, sagt Erben. „Allein unsere Gesellschaft und zusätzlich Einzelmitglieder hatten dafür über 30 000 Euro gespendet.“ Damit aber nicht genug. Der Vorsitzende sieht seine Gesellschaft darüber hinaus in arger Bedrängnis, will die Stadt Garz doch den Mietvertrag für das Arndt-Haus neu verhandeln. Erben: „Plötzlich beansprucht die Ortsteilvertretung einen Raum für sich, in dem wir bisher wechselnde Ausstellungen präsentierten.“

Amt verfügt Abriss

Der hölzerne Turm ist Ende August tatsächlich abgerissen worden, von Willkür könne aber überhaupt keine Rede sein, betont Bürgermeister Sebastian Koesling. „Die Arndt-Gesellschaft hat den Turm selbst als baufällig angezeigt und von einer Unfallgefahr gesprochen“, sagt er. „Das zuständige Amt hat dann den Abriss verfügt.“ Steffen Ulrich vom Bergener Ordnungsamt bestätigt den Eingang der Anzeige, die der stellvertretende Vorsitzende der Arndt-Gesellschaft, Dr. Thomas Sahlender, unterzeichnet hat. „Am 21. August haben wir das Schreiben bekommen“, sagt Ulrich. „Darin heißt es, der Turm sei so schadhaft, dass er gesperrt werden müsse.“ Die Anzeige sei ans Bauamt weitergereicht worden.Und dort erkannte man laut dessen Leiter, Rainer Starke, dass Gefahr im Verzug war. „Also haben wir gesagt: Der Turm muss weg.“ Eine Sperrung hätte keinen Sinn gemacht, da große Teile des Bauwerks regelrecht vermodert gewesen seien. Starke: „Der Turm ist seit Jahren nicht richtig gepflegt worden. Da war zum Teil der Holzwurm drin.“

Öffentlicher Druck?

Andreas Lüth, Vorsitzender der Groß Schoritzer Ortsteilvertretung, ist richtiggehend sauer. „Die Gesellschaft hat das alles selbst veranlasst und kann die Sache jetzt nicht so drehen, als sei der Bürgermeister daran schuld“, sagt Lüth. Für Sebastian Koesling hat sich das Thema Turm auch längst erledigt: „Er spielt keine Rolle mehr, und wir haben auch nicht vor, in absehbarer Zeit einen neuen zu finanzieren. Es gibt für uns Wichtigeres.“ Koesling hat den Eindruck, die Arndt-Gesellschaft wolle im Zuge der Verhandlungen um einen neuen Mietvertrag für das Arndt-Haus einen öffentlichen Druck aufbauen. „Damit schießt sich Herr Erben allerdings ein Eigentor.“

Unangemessene Verhandlung?

Am 29. Oktober soll es zwischen der Stadt Garz und der Gesellschaft im Beisein von Mitarbeitern der Amtsverwaltung aus dem Bergener Rathaus ein klärendes Gespräch zu den künftigen Modalitäten geben. Klaus-Michael Erben möchte, dass alles beibehalten wird wie bisher. „In den 90er Jahren ist eine Nutzungsvereinbarung geschlossen worden, die uns natürlich in eine komfortable Lage versetzt. So zahlen wir zum Beispiel keine Miete“, sagt der Vorsitzende. „Allerdings haben wir damals im Rahmen dieser Vereinbarung unter anderem für Renovierungsarbeiten 300 000 D-Mark in das Gebäude gesteckt.“ Dass jetzt neu über die Nutzung von Räumen verhandelt werden soll, hält Erben besonders mit Blick auf das 250. Jubiläumsjahr von Ernst Moritz Arndt für unangemessen.

Debatte um Ausstellungsraum

Andreas Lüth kann die starre Haltung der Arndt-Gesellschaft nicht nachvollziehen. „Die Ortsteil- und auch die Stadtvertretung haben immer betont: Die Arndt-Gesellschaft gehört in das Geburtshaus“, sagt er. „Auch deshalb wurde der Mietvertrag detailliert beraten. Im Endeffekt ändert sich am Nutzungsumfang für die Gesellschaft nichts, nur die Rahmenbedingungen werden angepasst. Und das schreibt uns die Kommunalverfassung vor.“ Die von Erben eröffnete Debatte um die Nutzung des Ausstellungsraumes verwundert ihn. „Der Raum konnte schon immer auch von der Öffentlichkeit genutzt werden“, sagt Lüth. „Und das soll so bleiben. Die Arndt-Gesellschaft kann ihn doch plötzlich nicht ausschließlich für sich beanspruchen.“

Jeder gegen jeden

Dass hier beide Seiten offensichtlich unterschiedliche Sprachen sprechen, schieben sich die Verhandlungsparteien gegenseitig in die Schuhe. Klaus-Michael Erben sagt, Bürgermeister und Ortsteilvertreter hätten einige Male Termine versäumt, bei denen Probleme aus dem Weg geräumt werden sollten. Auch habe Garz noch nicht auf die Eingabe geben den Abriss des Turms reagiert. Koesling und Lüth wiederum behaupten, Erben und Mitstreiter seien vereinbarten Treffen unentschuldigt ferngeblieben, die zur Schlichtung dienen sollten. Rainer Starke wiederum will sich an mindestens einen Gesprächstermin mit Mitarbeitern seines Amtes erinnern, zu dem weder Stadtvertreter von Garz noch der Bürgermeister erschienen seien.

Ob es nun am 29. Oktober tatsächlich zu dem vereinbarten Treffen zwischen Stadt und Gesellschaft kommt, ist derzeit offen. Beide Seiten deuteten an, mit dem momentanen Vorgehen des anderen komplett unzufrieden zu sein.

Von Jens-Uwe Berndt