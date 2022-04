Gademow

Zehn Tage ist die L301 nun zwischen der Anschlussstelle Gademow und Bergen gesperrt. Der „Erfolg“ für die Gemeinde Parchtitz ist messbar. Der gesamte Verkehr wühlt sich über die einspurige Straße durch Reischvitz über den Schwarzen Weg auf die B96. Die Wegränder sind zerfahren und abgesenkt, selbstgemalte 15 km/h -Schilder der Kinder bleiben unbeachtet. Der Zorn der Anwohner schwillt.

Ich wollte es wissen und bin die offizielle Umleitung nach Bergen gefahren. Und muss gestehen: Vollstes Verständnis für alle Autofahrer, die das ablehnen. Das Gefühl, die Marienkirche in Sichtweite zu haben und in die entgegengesetzte Richtung zu fahren ist schon ärgerlich. Aber dann über Gingst in Richtung B96 zu steuern, versetzt einen in tiefe Frustration. 30 Kilometer Umweg statt zwei Kilometer Fahrweg – die einfache Fahrt. Das ist angesichts der Kraftstoffpreise schon eine bittere Pille. Deshalb bleibt den Anwohnern nur bitten. Bitte nicht rasen! Und bitte nicht immer über den Rasen.

Von Anne Ziebarth