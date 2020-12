Verkehrskonzept Sellin: Das sind die nächsten Schritte

Sellin

Schritttempo für Autofahrer und zehn mal mehr Fahrradständer in der Wilhelmstraße, Tempo-30-Markierungen auf den Fahrbahnen im Ort und eine bessere Verkehrsführung an der Seestraße/Einmündung zum Hafen – das sind nächste Schritte, mit denen Sellin sein Verkehrskonzept weiter umsetzen will.

Ihr Okay dazu haben die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung in dieser Woche gegeben. Den Masterplan dazu entwickelt die Gemeinde gemeinsam mit der Firma Verkehrsplanung Köhler & Taubmann GmbH aus Dresden.

Anzeige

Anzahl der Parkplätze reduziert

In der Selliner Vorzeigeallee Wilhelmstraße, die zur berühmten Seebrücke führt, sollen weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingeleitet werden. Um den Verkehr und somit Lärm zu minimieren und Fußgängern Vorrang zu geben, hatte die Gemeindevertretung bereits im September beschlossen, die Flaniermeile als verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen. Ab dem nächsten Jahr gilt dann Schritttempo.

Zudem werden Kfz-Parkmöglichkeiten in Anzahl und Dauer reduziert und verändert. Von derzeit 145 bleiben 83 übrig. Im Gegenzug werden die Fahrradbügel erheblich erhöht, nämlich von derzeit 12 auf dann 128. Geplant sind auch Bänke und Blumenkästen auf der Fahrbahn. Die Einbahnstraßenregelung wird beibehalten, der entgegengesetzte Radverkehr aber nun offiziell freigegeben.

Fahrbahnmarkierungen mit der „30“

Weil Autofahrer die Schilder an den Ortseingängen zum Beginn der Tempo-30-Zone offenbar bei ihrer Tour durch das Ostseebad wieder vergessen, soll auf bestimmte Fahrbahnbereiche im Gemeindegebiet eine große weiße „30“ aufgetragen werden. So um Beispiel in der Granitzer Straße, in der Haupt-, Warmbad- und der August-Bebel-Straße. Überall dort, wo oft das Geschwindigkeitslimit überschritten werde oder es Konflikte in den Kreuzungsbereichen wegen der Rechts-vor-links-Regelung gebe.

Die genaue Anzahl und die genauen Punkte sollen noch festgelegt werden. Man wolle natürlich nicht alles „zupflastern“, sondern die Gäste immer mal wieder erinnern“, so Achim Kreß, Vorsitzender des Tourismus- und Verkehrsausschusses.

Bessere Lenkung zum Straßentunnel

Ein Schwerpunkt ist zudem die Verkehrsführung an der Einmündung Seestraße – Bundesstraße 196 und Ortsdurchfahrt Sellin – zum Bollwerk. Beim Überqueren an der vielbefahrenen Trasse, die auch noch die Kleinbahn „Rasender Roland“ kreuzt, hatte es in der Vergangenheit immer wieder Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern gegeben. Mit der Eröffnung des neuen Hafens hat die Frequentierung der Marinazuwegung entsprechend zugenommen.

Die sichere Tunnelunterführung unter der B 196 etwa 100 Meter entfernt würden viele Menschen nicht sehen oder ignorieren. Hier soll verstärkt mit Hinweisschildern der Besucherverkehr gelenkt werden. Zudem soll ein Rechtsabbieger aus Richtung Bollwerk eingerichtet werden. Auch gibt es den Vorschlag, eine Barriere zu installieren, wo sich die Poller am Rad- und Gehweg zur Eisenbahnschiene befinden.

Lesen Sie auch:

Keine Reisebusse im Ortszentrum

Zur Verkehrsberuhigung wurde Anfang dieses Jahres für Reisebusse ein Durchfahrts- und Parkverbot im Ortszentrum eingeführt. Ausgenommen sind Hotel­zubringer. Schon vor Jahren wurde die Wilhelmstraße für den Busverkehr gesperrt, weil ständig Reisebusse am Seebrückenvorplatz parkten.

Geparkt werden soll in Sellin aber vor allem am Großparkplatz im Seepark. Dort stehen neben 250 Stellflächen für Pkw auch zehn Busparkplätze zur Verfügung. Von Anfang Mai bis Ende Oktober wird ein Shuttle mit der Bäderbahn angeboten, die zur Seebrücke, zum Südstrand und zum Hafen am Selliner See tuckert.

Als weitere Stellschrauben für weniger Verkehr in der Ortsmitte wurden in der Wilhelmstraße und auf dem Parkplatz an der Kurverwaltung bereits die Parkgebühren erhöht. Zudem wurden sogenannte Gastro-Logen zur Außenbewirtschaftung entwickelt und aufgestellt, die inzwischen gerade am Beginn der Wilhelmstraße als Doppelloge den Verkehr bremsen.

Damit die Spaziergänger in der Wilhelmstraße einmal in Ruhe schlendern und auf den Außenterrassen der Gaststätten und Cafés verweilen können, sollen entlang der Bädervillen die Fahrzeuge Schritt für Schritt verschwinden. Als Alternative für die reduzierten Stellflächen ist ein Parkhausbau mit rund 300 Stellflächen in der August-Bebel-Straße/Ecke Kirchstraße geplant. Dazu hatte die Gemeinde eine Umfrage zur Parkraumsituation unter Vermietern und Einwohnern gestartet.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einwohnerversammlung geplant

Vermieter mit einem Volumen von 600 Gästebetten hätten sich daran beteiligt und 54 benötige Parkplätze angezeigt, informierte Achim Kreß. Hinzu kämen nun noch die Anwohner. „Für ein Parkhaus ist also der Bedarf da“, so Kreß. Nach der Auswertung der Fragebögen soll eine Einwohnerversammlung zum Thema Verkehr voraussichtlich Ende Januar stattfinden.

Von Gerit Herold