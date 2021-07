Bergen

Ein sogenanntes Raumordnungsverfahren ist eines der schärfsten Schwerter, was die Zulässigkeit von geplanten Bauten angeht. Jüngst wurde es auch von Kritikern des geplanten Baltic Island Eco Resort ins Feld geführt, man sei in Schwerin bereits am Prüfen, hieß es. Doch was verbirgt sich dahinter und was bedeutet das für den Bug. Zunächst einmal: Derzeit laufe kein solches Verfahren hinsichtlich des Tourismusprojektes auf dem Bug, informierte Elgin Förster vom zuständigen Verkehrsministerium. Auch Anträge auf Prüfung ob ein solches Verfahren angebracht sei, gebe es derzeit nicht.

Raumordnungsverfahren „von Amts wegen“

In einem Raumordnungsverfahren (ROV), was übrigens meist vom Vorhabenträger angestoßen wird, wird geprüft, ob ein Projekt in die Gesamtentwicklung einer Region passt, ob es im Falle einer Umsetzung Mensch, Tier und Pflanzenwelt stören und ob es Einfluss auf das Trinkwasser oder das Klima haben würde. Aber auch, ob es ökonomisch und sozial sinnvoll ist. So ein Verfahren ist kein Muss, kann aber auch „von Amts wegen“ angeordnet werden, also vom Amt für Raumordnung Vorpommern oder dem Verkehrsministerium. Das Ergebnis eines ROV muss im nachfolgenden Zulassungsverfahren berücksichtigt werden, ist das Ergebnis also negativ, werden die Genehmigungsverfahren kaum erfolgreich sein.

ROV zum Bug aus dem Jahr 1998

Generell gilt, dass es aber bei größeren Vorhaben möglichst frühzeitig im Planungsprozess angewendet wird, um wenig Umplanungen auszulösen und Planungssicherheit für den kommenden Planungsprozess zu bekommen. Im Falle vom Bug ist im Jahr 1998 so ein umfangreiches Gutachten erstellt worden, nachdem das Projekt positiv beschieden worden ist. Damals wie heute (Stand 2016) liegt das betroffene Gebiet nördlich des Nationalparks im „Vorbehaltsgebiet Tourismus“ des Landesraumentwicklungsprogramms.

Bürgerfest in Dranske

Bei den Investoren beschäftigt man sich derweil mit der Petition an die Gemeinde Dranske, den Landkreis Vorpommern-Rügen und den Petitionsausschuss Mecklenburg-Vorpommern, die vom Verein Insula Rugia ins Leben gerufen wurde. Hier wird der Stopp des Projektes gefordert. Bis heute haben rund 12 000 Personen unterschrieben, davon 3647 im Gebiet des Landkreises. „Wir nehmen jede dieser Stimmen ernst“, heißt es auf der Facebookseite des Baltic Island Eco Resorts. Als nächstes wird ein Sommerfest im August geplant, bei dem das Projekt noch einmal in allen Facetten vorgestellt wird. Bisheriger Planungstermin ist der 14. August.

Von Anne Ziebarth